फोक्सवैगन ID.3 निओ नए डिजाइन, बेहतर कैबिन लेआउट और 630 किमी की रेंज के साथ हुई पेश

फोक्सवैगन ने यूरोपीय बाज़ारों के लिए बिल्कुल नई फोक्सवैगन ID.3 निओ को पेश किया है. यह पहले वाली ID.3 की जगह ले रही है, जिसमें नया नाम (निओ का शाब्दिक अर्थ है नया), अधिक आकर्षक डिज़ाइन, बेहतर कैबिन और आधुनिक तकनीक शामिल है. इस इलेक्ट्रिक हैचबैक की बुकिंग जर्मनी और कई यूरोपीय बाज़ारों में 16 अप्रैल से शुरू हो रही है.

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स्टाइलिंग की बात करें तो, ID.3 निओ को पूरी तरह से नया फ्रंट एंड दिया गया है, जिसमें फुल-विड्थ LED लाइट बार, इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन बैज और एक साफ-सुथरा ओवरऑल लुक शामिल है. फोक्सवैगन का कहना है कि यह नई स्टाइलिंग उसकी नई "प्योर पॉजिटिव" डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित है, जो अधिक फ्यूचरिस्टिक लगती है, इसमें थोड़ा सा व्यक्तित्व भी है, और फिर भी यह एक पारंपरिक फोक्सवैगन की तरह महसूस होती है.

कैबिन के हिस्से में बदलाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं. नए कैबिन लेआउट में बेहतर मटेरियल, साफ-सुथरा डैशबोर्ड डिज़ाइन और एडवांस कंट्रोल्स दिए गए हैं. फोक्सवैगन ने रोजाना उपयोग को आसान बनाने के लिए स्टीयरिंग व्हील और स्विचगियर को भी नया रूप दिया है. नए डिज़ाइन वाले डैशबोर्ड के ऊपर 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले लगा है, जो 80 के दशक के क्लासिक वीडब्ल्यू मॉडलों से प्रेरित है, और इसके साथ ही एक बड़ा और आधुनिक 12.9 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन भी दिया गया है.

नई पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन और 79 किलोवाट-घंटे की नई और बड़ी बैटरी से इसे पावर मिलती है. इस नई बैटरी के साथ, ID.3 निओ का दावा है कि यह WLTP के अनुसार 630 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसके अलावा, फोक्सवैगन तीन बैटरी विकल्प और तीन पावर आउटपुट पेश करेगी. एंट्री-लेवल वैरिएंट में 170 बीएचपी ताकत वाला 50 Kwh की बैटरी मिलता है. मिड-रेंज वेरिएंट में 190 बीएचपी ताकत वाला 58 kWh का पैक इस्तेमाल किया गया है, जबकि सबसे महंगे वैरिएंट में 79 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो लगभग 231 बीएचपी ताकत बनाती है.

50kWh और 58kWh मॉडल की चार्जिंग स्पीड 105kW DC तक है, जबकि 79kWh वर्जन 183kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. ID.3 निओ में कई नए तकनीकी फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट रिकग्निशन के साथ कनेक्टेड ट्रैवल असिस्ट, वन-पेडल ड्राइविंग और व्हीकल-टू-लोड कैपेबिलिटी, जिससे बाहरी डिवाइसों को पावर देने के लिए 3.6kW तक का आउटपुट मिलता है. यह ट्रेंड, लाइफ और स्टाइल ट्रिम्स में उपलब्ध होगा. ऑप्शनल फीचर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, मसाज फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और पार्क असिस्ट प्रो शामिल हैं.