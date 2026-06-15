होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी

आने वाली होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. दिल्ली में इस कॉम्पैक्ट SUV के भारी कैमफ़्लाज वाले टेस्ट म्यूल को टेस्टिंग करते हुए देखा गया, जिससे संकेत मिलता है कि इसमें कुछ बड़े अपडेट हो सकते हैं. होंडा ने पहले ही कन्फर्म किया है कि वह इस फाइनेंशियल ईयर में भारतीय बाज़ार के लिए छह नई गाड़ियाँ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिनमें से आधी लिस्ट में फेसलिफ़्टेड सिटी, ZR-V और 0 Alpha-बेस्ड SUV शामिल हैं. उम्मीद है कि एलिवेट भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होगी, साथ ही होंडा के ग्लोबल पोर्टफोलियो से कम से कम एक और मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा.

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पूरी तरह से ढकी हुई (कैमफ़्लाज्ड) टेस्ट कार से डिज़ाइन में होने वाले बदलावों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है; यहाँ तक कि इसके अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी मौजूदा एलिवेट जैसा ही है. टेललाइट यूनिट्स पर कैमफ़्लाज का इस्तेमाल यह संकेत देता है कि इनके अंदरूनी हिस्से में बदलाव हो सकते हैं, और हो सकता है कि होंडा इनमें एज-टू-एज लाइटबार भी दे. उम्मीद है कि कार का पिछला बंपर भी नया होगा.

एलिवेट के मौजूदा बॉक्सी और सीधे आकार को फेसलिफ्ट में भी बरकरार रखा गया है, हालांकि क्लैडिंग को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि होंडा डिज़ाइन में कुछ बदलाव करेगी, जैसे कि निचली बॉडी पर लगी काली प्लास्टिक क्लैडिंग में बदलाव। SUV का अगला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां भी हेडलैंप, ग्रिल और बंपर के डिज़ाइन में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है.

फीचर्स की बात करें तो, होंडा नई एलिवेट को और ज़्यादा फीचर्स से लैस कर सकती है, जैसे कि 360-डिग्री कैमरा (जो अभी ऑप्शनल है), वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह.

पावरट्रेन की बात करें तो, होंडा इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी; इसमें वही जाना-पहचाना 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा। अब यह देखना बाकी है कि क्या एलिवेट के फेसलिफ्ट वर्जन में City वाला हाइब्रिड ऑप्शन मिल सकता है या नहीं.

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