किआ सोरेंटो भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 5, 2026
हाइलाइट्स
- 4 सितंबर को लॉन्च; बुकिंग शुरू
- संभवतः 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ भी पेश किया जाएगा
- स्कोडा कोडियाक, फोक्सवैगन टैरॉन और जीप मेरिडियन को टक्कर देगा
किआ इंडिया ने 4 सितंबर, 2026 को सोरेंटो (Sorento) को लॉन्च करने की पुष्टि की है. हाल ही में, कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के ज़रिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.
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इसके अलावा, ब्रांड ने हाल ही में एक टीज़र जारी किया है जिसमें SUV को एक कवर के नीचे दिखाया गया है, हालांकि इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन, दिखाई गई झलक से यह पता चलता है कि एसयूवी में T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर का कुछ हिस्सा होगा. इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी दिखाई देता है.
सोरेंटो, किआ का बड़ा दांव
किआ सोरेंटो कंपनी का नया बड़ा दांव है और असल में, यह भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी होगी. पहले उम्मीद थी कि ब्रांड हाइब्रिड किआ सेल्टॉस लॉन्च करेगा, लेकिन अब सोरेंटो को प्राथमिकता दी गई है.
यह एसयूवी, स्कोडा कोडियाक, फोक्सवैगन टैरॉन और जीप मरेडियन को टक्कर देगी. किआ के इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले उतारने की संभावना कम है, क्योंकि सोरेंटो को मोनोकॉक चेसिस पर बनाया गया है; यह इसे 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' लाइफस्टाइल SUV से अलग बनाता है और प्रीमियम SUV सेगमेंट के ज़्यादा करीब रखता है.
हालांकि, सोरेंटो ने अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से काफी दिलचस्पी पैदा की है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि ब्रांड इसे डीज़ल पावरट्रेन के साथ भी पेश करेगा.
मौजूदा जानकारी के अनुसार, सोरेंटो की लंबाई 4.8 मीटर से ज़्यादा होगी और इसे भारत में छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाएगा.
इंटरनेशनल लेवल पर, सोरेंटो में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो 224 bhp की ताकत बनाता है और इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. ग्लोबल लेवल पर, यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में यह ऑप्शन पेश किया जाएगा या नहीं.
गाड़ी के अंदर का हिस्सा ग्लोबल-स्पेक मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है. इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच की डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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