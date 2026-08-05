किआ सोरेंटो भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

किआ सोरेंटो भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च

यह भारत में किआ की पहली हाइब्रिड कार होगी और उम्मीद है कि इसे डीज़ल पावरट्रेन के साथ भी पेश किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 4 सितंबर को लॉन्च; बुकिंग शुरू
  • संभवतः 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ भी पेश किया जाएगा
  • स्कोडा कोडियाक, फोक्सवैगन टैरॉन और जीप मेरिडियन को टक्कर देगा

किआ इंडिया ने 4 सितंबर, 2026 को सोरेंटो (Sorento) को लॉन्च करने की पुष्टि की है. हाल ही में, कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के ज़रिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले शुरू हुई किआ सोरेंटो की बुकिंग

 

इसके अलावा, ब्रांड ने हाल ही में एक टीज़र जारी किया है जिसमें SUV को एक कवर के नीचे दिखाया गया है, हालांकि इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन, दिखाई गई झलक से यह पता चलता है कि एसयूवी में T-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलाइट्स और फ्रंट बम्पर का कुछ हिस्सा होगा. इसमें लंबी रूफ़लाइन, साफ़ दिखने वाली रूफ़ रेल्स और सीधा खड़ा स्टांस भी दिखाई देता है.

Kia Sorento Hybrid India Bookings Open 1

सोरेंटो, किआ का बड़ा दांव

किआ सोरेंटो कंपनी का नया बड़ा दांव है और असल में, यह भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी होगी. पहले उम्मीद थी कि ब्रांड हाइब्रिड किआ सेल्टॉस लॉन्च करेगा, लेकिन अब सोरेंटो को प्राथमिकता दी गई है.

 

यह एसयूवी, स्कोडा कोडियाक, फोक्सवैगन टैरॉन और जीप मरेडियन को टक्कर देगी. किआ के इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले उतारने की संभावना कम है, क्योंकि सोरेंटो को मोनोकॉक चेसिस पर बनाया गया है; यह इसे 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' लाइफस्टाइल SUV से अलग बनाता है और प्रीमियम SUV सेगमेंट के ज़्यादा करीब रखता है.

Kia Sorento 2024 HD 1b89502d1c6296e5cb651f989fba60132f15a3346

हालांकि, सोरेंटो ने अपने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से काफी दिलचस्पी पैदा की है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि ब्रांड इसे डीज़ल पावरट्रेन के साथ भी पेश करेगा.

 

मौजूदा जानकारी के अनुसार, सोरेंटो की लंबाई 4.8 मीटर से ज़्यादा होगी और इसे भारत में छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जाएगा.

Kia Sorento Hybrid India Bookings Open 3

इंटरनेशनल लेवल पर, सोरेंटो में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो 224 bhp की ताकत बनाता है और इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. ग्लोबल लेवल पर, यह SUV ऑल-व्हील ड्राइव के साथ भी उपलब्ध है, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में यह ऑप्शन पेश किया जाएगा या नहीं.

 

गाड़ी के अंदर का हिस्सा ग्लोबल-स्पेक मॉडल जैसा ही होने की उम्मीद है. इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच की डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सुइट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

# Kia Sorento# Kia Sorento SUV# Kia# Kia India# Cars# Upcoming SUVs# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 5.875 GHz से 5.925 GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड को V2V और अन्य इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एप्लिकेशन्स के लिए तय किया गया है.
    भारत ने अक्टूबर 2028 से सभी नई गाड़ियों में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब बायबैक गारंटी के साथ उपलब्ध
  • जब नए ज़माने की EVs की बात आती है, तो आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं. नई कंपनियों के अलावा, पुरानी कार बनाने वाली कंपनियाँ भी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के अपने वर्शन के साथ इस मैदान में उतर रही हैं. कागज़ पर वे कैसी दिखती हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक बनाम मारुति सुजुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला: नई पीढ़ी की ईवी का मुकाब़ला
  • इस ऑफ़र में कार की बिक्री की तारीख से 36 महीने (3 साल) तक के लिए 'एश्योर्ड बाय-बैक गारंटी' शामिल है.
    पोर्श इंडिया ने कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन के लिए बायबैक प्लान लॉन्च किए
  • कंपनी ने पिछले साल भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च करने की योजना का ऐलान किया था.
    मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च किए; नई Primacy 5 रेंज की कीमतें रु.10,000 से शुरू
  • 5.875 GHz से 5.925 GHz फ़्रीक्वेंसी बैंड को V2V और अन्य इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एप्लिकेशन्स के लिए तय किया गया है.
    भारत ने अक्टूबर 2028 से सभी नई गाड़ियों में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब बायबैक गारंटी के साथ उपलब्ध
  • जब नए ज़माने की EVs की बात आती है, तो आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं. नई कंपनियों के अलावा, पुरानी कार बनाने वाली कंपनियाँ भी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के अपने वर्शन के साथ इस मैदान में उतर रही हैं. कागज़ पर वे कैसी दिखती हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक बनाम मारुति सुजुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला: नई पीढ़ी की ईवी का मुकाब़ला
  • इस ऑफ़र में कार की बिक्री की तारीख से 36 महीने (3 साल) तक के लिए 'एश्योर्ड बाय-बैक गारंटी' शामिल है.
    पोर्श इंडिया ने कायेन, मकान इलेक्ट्रिक और टायकन के लिए बायबैक प्लान लॉन्च किए
  • कंपनी ने पिछले साल भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च करने की योजना का ऐलान किया था.
    मिशेलिन ने भारत में बने पैसेंजर कार टायर लॉन्च किए; नई Primacy 5 रेंज की कीमतें रु.10,000 से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • किआ सोरेंटो भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च