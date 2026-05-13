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एंड्रॉइड ऑटो को नए UI, वीडियो स्ट्रीमिंग और जेमिनी इंटीग्रेशन के साथ एक बड़ा बदलाव मिला

एंड्रॉइड ऑटो के सबसे बड़े अपडेट में विजेट्स के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया इंटरफ़ेस और एक नया इमर्सिव गूगल मैप्स अनुभव शामिल है, जबकि समर्थित कारों को इस साल के अंत में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी मिलेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • गूगल मैप्स में नया 3डी इमर्सिव नेविगेशन फीचर जोड़ा गया है
  • यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग सपोर्टेड कारों में उपलब्ध होगी
  • महिंद्रा, टाटा और स्कोडा सहित अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां भी सपोर्टेड हैं

गूगल ने एंड्रॉयड ऑटो और गूगल बिल्ट-इन वाली कारों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें नया इंटरफ़ेस, जेमिनी का बेहतर इंटीग्रेशन, गूगल मैप्स के शानदार फ़ीचर्स और कार में वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा शामिल है. कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में फिलहाल 25 करोड़ से ज़्यादा एंड्रॉयड ऑटो-कम्पैटिबल गाड़ियां चल रही हैं, जबकि 16 ब्रांड की 100 से ज़्यादा गाड़ियों में गूगल बिल्ट-इन सिस्टम सीधे कार में इंटीग्रेट किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: बिल्कुल नई ऑडी Q9 फ्लैगशिप एसयूवी की लॉन्च से पहले दिखी झलक, कैबिन से उठा पर्दा

 

एंड्रॉइड ऑटो इंटरफ़ेस को नया रूप दिया गया है

Android Auto Update 2026 4

सबसे बड़े बदलावों में से एक एंड्रॉइड ऑटो का संपूर्ण दृश्य पुनर्रचना है. अपडेटेड इंटरफ़ेस में गूगल की नई 'मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव' डिज़ाइन भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें नए फ़ॉन्ट, एनिमेशन और वॉलपेपर जोड़े गए हैं, जिनका उद्देश्य सिस्टम को अधिक व्यक्तिगत अनुभव देना है.

 

गूगल पहली बार एंड्रॉयड ऑटो में विजेट भी पेश कर रहा है. ड्राइवर नेविगेशन के साथ-साथ पसंदीदा संपर्क, मौसम अपडेट, गैरेज के दरवाजे के नियंत्रण और अन्य त्वरित पहुंच कार्यों जैसे संक्षिप्त शॉर्टकट और सूचना कार्ड जोड़ सकेंगे.

 

गूगल मैप्स में इमर्सिव नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध हुई

Android Auto Update 2026 1

एक और महत्वपूर्ण बदलाव जिसे गूगल 'मैप्स के लिए इमर्सिव नेविगेशन' कहता है. अपडेटेड मैप्स अनुभव में एक अधिक विस्तृत 3D इंटरफ़ेस जोड़ा गया है जो इमारतों, फ्लाईओवर और भूभाग को दिखा सकता है, साथ ही नेविगेशन के दौरान लेन मार्किंग, ट्रैफिक लाइट और स्टॉप साइन को भी हाइलाइट करता है.

 

जिन वाहनों में गूगल इनबिल्ट है, उनमें मैप्स को लाइव लेन गाइडेंस की सुविधा भी मिलेगी, जो वाहन के फ्रंट-फेसिंग कैमरे का उपयोग करके यह पता लगाएगा कि कार वर्तमान में किस लेन में चल रही है और वास्तविक समय में लेन बदलने के लिए मार्गदर्शन देगा.

 

कारों में यूट्यूब और डॉल्बी एटमॉस आने वाले हैं

Android Auto Update 2026 2

गूगल ने यह भी पुष्टि की है कि एंड्रॉयड ऑटो इस साल के अंत में पहली बार यूट्यूब जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स को सपोर्ट करेगा. वीडियो प्लेबैक केवल कार के पार्क होने पर ही काम करेगा और शुरुआत में यह बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, जेनेसिस, ह्यून्दे, किआ, महिंद्रा, मर्सिडीज-बेंज, रेनॉ, स्कोडा, टाटा और वॉल्वो जैसे ब्रांडों के सपोर्टेड वाहनों पर उपलब्ध होगा.

 

दिलचस्प बात यह है कि गूगल का कहना है कि वाहन के चलने पर वीडियो अचानक बंद नहीं होंगे. इसके बजाय, समर्थित ऐप्स स्वचालित रूप से केवल ऑडियो प्लेबैक पर स्विच हो जाएंगे, जिससे उपयोगकर्ता ड्राइविंग करते समय पॉडकास्ट या अन्य वीडियो सामग्री सुनना जारी रख सकेंगे.

 

इस अपडेट के साथ बीएमडब्ल्यू, जेनेसिस, महिंद्रा, मर्सिडीज-बेंज, रेनॉ, स्कोडा, टाटा और वॉल्वो सहित निर्माताओं के संगत ऐप्स और वाहनों में डॉल्बी एटमॉस स्थानिक ऑडियो के लिए समर्थन भी मिलेगा.

 

गूगल बिल्ट-इन वाली कारों के लिए और भी अधिक फीचर्स

गूगल की सुविधाओं से लैस कारों को इस साल के अंत में ज़ूम जैसे मीटिंग प्लेटफॉर्म के लिए समर्थन सहित अतिरिक्त ऐप और सुविधाएं भी मिलेंगी.

 

गूगल का कहना है कि नया एंड्रॉयड ऑटो और गूगल के इनबिल्ट फीचर्स साल भर में अलग-अलग चरणों में जारी किए जाएंगे.

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