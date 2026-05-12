बिल्कुल नई ऑडी Q9 फ्लैगशिप एसयूवी की लॉन्च से पहले दिखी झलक, कैबिन से उठा पर्दा

ऑडी ने मर्सिडीज-बेंज जीएलएस और बीएमडब्ल्यू X7 को टक्कर देने वाली अपनी पहली कार, बिल्कुल नई Q9 को पेश किया है. जुलाई 2026 तक बाजार में आने वाली Q9, ऑडी की अब तक की सबसे बड़ी एसयूवी होगी और तीन-रो वाली लग्जरी एसयूवी के रूप में Q7 से ऊपर की सेग्मेंट में आएगी.

ऑडी Q9 डिज़ाइन

फिलहाल, ऑडी ने Q9 को पूरी तरह से ढके वाले प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया है, हालांकि ऑडी के अन्य नई पीढ़ी के मॉडलों से इसका संबंध स्पष्ट है. सामने की तरफ एक बड़ी ग्रिल है जिसके दोनों ओर स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन है और बम्पर के निचले हिस्से में एक पतला एयर वेंट है. ग्रिल में नया दो-आयामी रोशन ऑडी लोगो भी लगा है. स्लाइड में आगे और पीछे के फेंडर्स पर कुछ प्रमुख उभार दिखाई देते हैं. पीछे की तरफ, आपको ऑडी की नई टेल लैंप डिज़ाइन मिलती है जिसमें मुख्य लाइटिंग यूनिट्स को दर्शाने वाली एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैली लाइटबार है. टेलगेट पर भी इल्यूमिनेटेड ऑडी लोगो लगा है.

ऑडी Q9 कैबिन

कैबिन की बात करें तो, हमें बिल्कुल नई Q9 के कैबिन को करीब से देखने का मौका मिलता है, जो नई पीढ़ी की A6 और Q3 जैसी अन्य ऑडी कारों से बहुत अलग नहीं लगता. सेंट्रल टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले डैशबोर्ड के ऊपर एक घुमावदार पैनल पर लगे हैं, साथ ही आगे बैठे यात्री के लिए भी एक अलग टचस्क्रीन दी गई है. Q9 में भी नए Q3 में पहली बार देखे गए फिक्स्ड स्विच वाले हैंडलबार लगे हैं, जिसमें गियर सेलेक्टर दाईं ओर और लाइट व वाइपर कंट्रोल बाईं ओर हैं.

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सेंटर कंसोल बिल्कुल साफ-सुथरा है और इसमें दो वायरलेस चार्जिंग पैड, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट और इंजन स्टार्ट बटन दिए गए हैं. कार के अधिकांश कंट्रोल सेंट्रल टचस्क्रीन पर मौजूद हैं. सीट विकल्पों के आधार पर, आगे की सीटों में पावर एडजस्टमेंट के अलावा वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन भी उपलब्ध हो सकते हैं.

दूसरी रो की बात करें तो, खरीदार वेंटिलेशन वाली अलग-अलग कैप्टन कुर्सियाँ या मानक बेंच-शैली की सीट चुन सकते हैं. बाद वाली रो में तीनों सीटों के लिए चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट दिए गए हैं. तीसरी रो के बारे में ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, हालांकि सीट की बैक पावर-फोल्डिंग सुविधा से लैस है.

फीचर्स की बात करें तो, Q9 में पैनोरमिक सनरूफ (सबसे महंगे वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक डिमेबल जोन के साथ), सेलेक्टेबल एम्बिएंट लाइटिंग, सभी रो में पावर-एडजस्टेबल सीटें, फ्रंट सीटों में एक्चुएटर्स के साथ 4D बैंग एंड ओलुफसेन साउंड सिस्टम और चाबी, मोबाइल ऐप और टचस्क्रीन आधारित कंट्रोल्स के साथ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फ्रंट और रियर डोर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. आने वाले हफ्तों में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

ऑडी Q9: पावरट्रेन

इंजन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि उम्मीद है कि ऑडी Q9 को 6 और 8 सिलिंडर इंजन विकल्पों के साथ-साथ प्लग-इन हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ पेश करेगी. यह देखना बाकी है कि क्या Q9 ई-ट्रॉन भी लॉन्च किया जाएगा.