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सुजुकी बर्गमैन 150 14-इंच व्हील और डुअल-चैनल एबीएस के साथ आई सामने

विदेशी बाजारों के लिए 'बर्गमैन 15' नाम से जानी जाने वाली, सुजुकी की नई मैक्सी-स्कूटर से प्रेरित 150 सीसी की पेशकश में टीएफटी डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 18, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सुजुकी बर्गमैन 150 का विदेशी बाजार में पेश किया गया
  • इसकी अधिकतम ताकत 14 बीएचपी और टॉर्क 14.2 एनएम है
  • इसका कर्ब वेट 145 किलोग्राम है और सीट की ऊंचाई 760 मिमी है

भारत में अपग्रेडेड बर्गमैन स्ट्रीट 125 लॉन्च करने के कुछ ही हफ्तों बाद, सुजुकी ने वैश्विक बाजारों के लिए बर्गमैन 150 से पर्दा उठाया है. 'बर्गमैन 15' नाम से जानी जाने वाली, बर्गमैन परिवार की यह नई कड़ी उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बर्गमैन स्ट्रीट 125 से बेहतर स्कूटर की तलाश में थे. बर्गमैन स्ट्रीट 125 को 2018 में लॉन्च होने के बाद से भारत में 11 लाख से अधिक खरीदार मिल चुके हैं. इसमें बड़े पहिए लगे हैं और अधिक सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं, साथ ही इसमें मैक्सी-स्कूटर का वो खास अंदाज बरकरार है जिसने इसे इतनी बड़ी सफलता दिलाई है.

suzuki burgman 150 revealed carandbike 3

सुजुकी बर्गमैन 150: डिज़ाइन और आयाम

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बर्गमैन 150, बर्गमैन स्ट्रीट 125 का ही एक विकसित रूप प्रतीत होता है, साथ ही इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है. बर्गमैन 150 का फ्रंट लुक बेहद खास है, जिसमें दो चैंबर वाली एलईडी हेडलाइट्स के साथ एक और षट्भुजाकार हेडलाइट और डे-टाइम रनिंग लाइट हाउसिंग लगी है. इसका साइड व्यू दमदार है, जिसमें ऊपर की ओर उठा हुआ टेल सेक्शन और एक बड़ा एग्जॉस्ट सिस्टम है. सिंगल-पीस सीट स्टेप-बाय-स्टेप डिज़ाइन में है, जिसमें पीछे बैठने वाले यात्री के लिए एक बड़ा, स्प्लिट ग्रैब हैंडल दिया गया है.

burgman 150 carandbike 2

बर्गमैन 150 का लुक दमदार है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ 14 इंच के छह स्पोक वाले अलॉय व्हील लगे हैं. सस्पेंशन के लिए टेलीस्कोपिक फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. सीट की ऊंचाई 760 मिमी है और इसका कर्ब वेट 145 किलोग्राम है. बर्गमैन 150 में 8 लीटर का फ्यूल टैंक है.

suzuki burgman 150 lighting and front wheel carandbike 1

सुजुकी बर्गमैन 150: इंजन और सुरक्षा

149 सीसी इंजन से लैस, बर्गमैन 150 स्कूटर 8,500 आरपीएम पर 14.2 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 6,500 आरपीएम पर 14.2 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. माइलेज बढ़ाने के लिए स्कूटर में आइडल स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन भी दिया गया है.

 

बढ़ी हुई ताकत के साथ, बर्गमैन 150 में अतिरिक्त सुरक्षा किट भी दी गई है, जिसमें रियर डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) के साथ-साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल है.

suzuki burgman 150 revealed carandbike 8

सुजुकी बर्गमैन 150: फीचर्स

बर्गमैन 150 में बाईं ओर ढके हुए ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर 18-वॉट का यूएसबी-सी फोन चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ फुल कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और कीलेस गो फीचर भी है, जो हाल ही में लॉन्च हुई 2026 बर्गमैन स्ट्रीट 125 में भी मौजूद है.

 

सुजुकी बर्गमैन 150: क्या यह भारत में आएगी?

हालांकि यह देखना बाकी है कि सुजुकी निकट भविष्य में भारत में बर्गमैन 150 को लॉन्च करने पर विचार करेगी या नहीं, कार एंड बाइक को मिली जानकारी के अनुसार, सुजुकी 2026 की दूसरी छमाही में बर्गमैन स्ट्रीट 125 में सिंगल-चैनल एबीएस पेश कर सकती है.

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