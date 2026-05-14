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टीवीएस मोटर कंपनी निर्माण में 15 लाख वाहनों की करेगी वृद्धि

कंपनी वित्त वर्ष 2027 में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी,
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस अगले 12 महीनों में रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी
  • वार्षिक निर्माण क्षमता बढ़ाकर 83 लाख यूनिट की जाएगी
  • प्रोडक्ट डेवलेप, क्षमता और अनुसंधान एवं विकास निवेश के प्रमुख क्षेत्र हैं

टीवीएस मोटर कंपनी अगले 12 महीनों में अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता में 15 लाख यूनिट की वृद्धि करने की योजना बना रही है. कंपनी वित्त वर्ष 2027 में निर्माण क्षमता बढ़ाने, प्रोडक्ट विकास और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए लगभग रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी. यह निवेश स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रीमियम मोटरसाइकिल और निर्यात बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लक्षित होगा.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

KN Radhakrishnan TVS CEO m1

टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एन राधाकृष्णन ने कंपनी के नतीजों के बाद आयोजित अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा, "हम तत्काल क्षमता को 15 लाख और बढ़ाकर लगभग 83 लाख तक पहुंचाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि मांग अच्छी है और हमें अगले 12 महीनों में महत्वपूर्ण क्षमता जोड़नी होगी."

TVS i Qube S 4 7 k Wh Launched

कंपनी के अनुसार, स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन और प्रीमियम मोटरसाइकिल इस वर्ष प्रमुख विकास कारक बने रहने की उम्मीद है. टीवीएस के वर्तमान में होसुर, मैसूर और नालागढ़ में प्रोडक्शन प्लांट हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया में एक विदेशी प्लांट भी है.

Norton Manx R m2

होसुर स्थित प्लांट में नॉर्टन के कुछ मॉडल भी बनाए जाएंगे, और कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजारों और प्रीमियम मोटरसाइकिलों में निवेश जारी रखेगी. नॉर्टन की प्रमुख सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर, जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत में भी इस ब्रांड की शुरुआत होगी.

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  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
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