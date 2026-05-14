टीवीएस मोटर कंपनी निर्माण में 15 लाख वाहनों की करेगी वृद्धि

टीवीएस मोटर कंपनी अगले 12 महीनों में अपनी वार्षिक निर्माण क्षमता में 15 लाख यूनिट की वृद्धि करने की योजना बना रही है. कंपनी वित्त वर्ष 2027 में निर्माण क्षमता बढ़ाने, प्रोडक्ट विकास और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए लगभग रु.3,500 करोड़ का निवेश करेगी. यह निवेश स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, प्रीमियम मोटरसाइकिल और निर्यात बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लक्षित होगा.

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टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एन राधाकृष्णन ने कंपनी के नतीजों के बाद आयोजित अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा, "हम तत्काल क्षमता को 15 लाख और बढ़ाकर लगभग 83 लाख तक पहुंचाने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि मांग अच्छी है और हमें अगले 12 महीनों में महत्वपूर्ण क्षमता जोड़नी होगी."

कंपनी के अनुसार, स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन और प्रीमियम मोटरसाइकिल इस वर्ष प्रमुख विकास कारक बने रहने की उम्मीद है. टीवीएस के वर्तमान में होसुर, मैसूर और नालागढ़ में प्रोडक्शन प्लांट हैं, इसके अलावा इंडोनेशिया में एक विदेशी प्लांट भी है.

होसुर स्थित प्लांट में नॉर्टन के कुछ मॉडल भी बनाए जाएंगे, और कंपनी से उम्मीद की जाती है कि वह नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजारों और प्रीमियम मोटरसाइकिलों में निवेश जारी रखेगी. नॉर्टन की प्रमुख सुपरबाइक, नॉर्टन मैनक्स आर, जल्द ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत में भी इस ब्रांड की शुरुआत होगी.