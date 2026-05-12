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BMW मोटरराड के सीईओ ने नई R20 क्रूज़र के बारे में संकेत दिया

BMW मोटरराड के वैश्विक सीईओ मार्कस फ्लैश ने नई बीएमडब्ल्यू R20 की लगभग निर्माण के लिए तैयार यूनिट्स की झलक दिखाई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टीज़र इमेज में BMW R20 लगभग प्रोडक्शन के लिए तैयार दिख रही है
  • बीएमडब्ल्यू मोटराड के CEO ने नई R20 क्रूज़र की झलक दिखाई
  • R20 के पहले की BMW R 18 क्रूज़र से ज़्यादा स्पोर्टी होने की उम्मीद है

ऐसा लगता है कि बीएमडब्ल्यू मोटरराड अपनी अगली बड़ी क्रूज़र बाइक, बीएमडब्ल्यू R20 को लॉन्च करने की तैयारी में है. बीएमडब्ल्यू मोटोराड के CEO मार्कस फ्लैश द्वारा साझा की गई तस्वीरों में जल्द ही लॉन्च होने वाली R20 की छह यूनिटें दिखाई दे रही हैं, जो लगभग उत्पादन के लिए तैयार हैं. हालांकि बीएमडब्ल्यू मोटरराड के पास पहले से ही क्रोम से सजी बड़ी क्रूज़र बाइक बीएमडब्ल्यू R18 थी, और उससे पहले R1200C भी थी, लेकिन जर्मन कंपनी को इस सेगमेंट में ज़्यादा सफलता नहीं मिली है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी

 

लेकिन इससे हेवी-ड्यूटी क्रूज़र सेगमेंट में बीएमडब्ल्यू मोटरराड की महत्वाकांक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. नई बीएमडब्ल्यू R20 के केंद्र में बीएमडब्ल्यू R18 में इस्तेमाल किए गए एयर/ऑयल-कूल्ड बॉक्सर ट्विन इंजन का ही एडवांस एडिशन होने की उम्मीद है. उस 1,802cc बॉक्सर-ट्विन इंजन की ताकत 4,750 rpm पर 90 bhp और 3,000 rpm पर 158 Nm का टॉर्क थी.

BMW R 18

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, R20 के इंजन की क्षमता बढ़ाकर 2,000cc करने की उम्मीद है. अभी तक इसके विस्तृत स्पेसिफिकेशन्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि R20 का इंजन लगभग 100 bhp और 180 Nm का आउटपुट देगा, जो एक हेवी-ड्यूटी क्रूज़र के लिए शानदार आंकड़े हैं. BMW के पिछले क्रूज़र्स की तुलना में, R20 का लुक ज़्यादा स्पोर्टी होने की उम्मीद है – और सस्पेंशन Ohlins कंपनी का होगा, जो इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करेगा.

 

बीएमडब्ल्यू आर20 के बारे में अधिक जानकारी साल के अंत तक, संभवतः नवंबर की शुरुआत में मिलान में आयोजित होने वाले EICMA मोटरसाइकिल शो में सामने आने की उम्मीद है.

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    2022 मारुति सुजुकी एक्सएल6
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