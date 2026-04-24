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बीएमडब्ल्यू F 450 GS: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी

F 450 GS तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेसिक, एक्सक्लूसिव और टॉप-एंड GS ​​ट्रॉफी. आइए देखते हैं कि हर एक वेरिएंट में क्या-क्या खास है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 24, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बेस मॉडल की कीमत रु.4.70 लाख से शुरू होती है
  • मिड-स्पेक एक्सक्लूसिव की कीमत भी रु.4.90 लाख है
  • GS Trophy सबसे महंगा वैरिएंट है, जिसकी कीमत रु.5.70 लाख (एक्स-शोरूम) है

बहुप्रतीक्षित इंतजार के बाद, बीएमडब्ल्यू ने भारत में एफ 450 जीएस लॉन्च कर दी है. बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलेवरी जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. F 450 GS बीएमडब्ल्यू की GS लाइनअप में एंट्री पॉइंट मॉडल है, जो बंद हो चुकी जी 310 GS की जगह लेगी. इसका निर्माण भारत में टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा होसुर स्थित प्लांट में किया जाता है.

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.4.70 लाख से शुरू

BMW 450 GS

बीएमडब्ल्यू F 450 GS को तीन वेरिएंट में पेश कर रही है: बेसिक, एक्सक्लूसिव और सबसे महंगा जीएस ट्रॉफी. आइए देखते हैं कि प्रत्येक वेरिएंट में क्या-क्या खास है.

 

बीएमडब्ल्यू F 450 GS बेस वैरिएंट

BMW F 450 GS 1

कॉस्मिक ब्लैक रंग में उपलब्ध बेस वेरिएंट शुरुआत से ही काफी अच्छी सुविधाओं से लैस है. इसमें डीआरएल के साथ फुल-एलईडी हेडलाइट और 6.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जो राइडर की सभी जानकारी और कनेक्टिविटी फंक्शन्स को संभालता है. एंट्री-लेवल जीएस ट्रिम की कीमत रु.4.70 लाख (एक्स-शोरूम) शुरुआती तय की गई है.

 

सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, इसमें एबीएस प्रो (कॉर्नरिंग एबीएस), डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (डीटीसी), डायनामिक ब्रेक कंट्रोल (डीबीसी) और डायनामिक इंजन ब्रेक कंट्रोल (MSR) मिलते हैं. इसमें तीन स्टैंडर्ड राइडिंग मोड हैं: रेन, रोड और एंड्यूरो दिये गए हैं.

 

साइकिल पार्ट्स में 180 मिमी ट्रैवल वाला अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क और एडजस्टेबल प्रीलोड वाला रियर मोनोशॉक शामिल हैं. बाइक में 19 इंच का फ्रंट और 17 इंच का रियर व्हील सेटअप है, जिस पर ड्यूल-पर्पस टायर लगे हैं.

BMW F 450 GS

अन्य खासियतों में एडजस्टेबल हैंड लीवर, हीटेड ग्रिप्स, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग सॉकेट, 14 लीटर का फ्यूल टैंक और एडजस्टेबल रियर ब्रेक लीवर शामिल हैं.

 

बीएमडब्ल्यू F 450 GS एक्सक्लूसिव

BMW F 450 GS

कॉस्मिक ब्लैक रंग में भी उपलब्ध, एक्सक्लूसिव वेरिएंट बेस ट्रिम पर आधारित है और इसमें टूरिंग और ऑफ-रोड के लिए अतिरिक्त फीचर्स जोड़े गए हैं. यह मिड-स्पेक वेरिएंट है, जिसकी कीमत रु.4.90 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है.

 

एक्सक्लूसिव ट्रिम में राइडिंग मोड्स प्रो मिलता है, जिसमें बेहतर ऑफ-रोड राइडिंग के लिए एक अतिरिक्त एंडुरो प्रो मोड शामिल है. इस वेरिएंट में शिफ्ट असिस्टेंट प्रो (बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर) भी दिया गया है, जिससे क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट संभव हो पाते हैं.

BMW F 450 GS 2

हार्डवेयर की बात करें तो, इसमें खड़े होने पर बेहतर ग्रिप के लिए ऑफ-रोड फुटपेग, सुरक्षा के लिए काले हैंड गार्ड और प्लास्टिक इंजन गार्ड शामिल हैं. साथ ही, एक पारदर्शी विंडशील्ड भी पैकेज का हिस्सा है.

 

बीएमडब्ल्यू F 450 GS ट्रॉफी

BMW F 450 GS 2

सबसे महंगे जीएस ट्रॉफी वेरिएंट रेसिंग ब्लू मेटैलिक रंग में बेहद आकर्षक दिखता है, जिसमें सफेद मेन फ्रेम और सफेद हैंड गार्ड लगे हैं. इसकी कीमत रु.5.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है.

BMW F 450 GS 1

सबसे महंगे जीएस ट्रॉफी वेरिएंट रेसिंग ब्लू मेटैलिक रंग में बेहद आकर्षक दिखता है, जिसमें सफेद मेन फ्रेम और सफेद हैंड गार्ड लगे हैं. इसकी कीमत रु.5.30 लाख (एक्स-शोरूम, परिचयात्मक) है.

 

एक्सक्लूसिव वेरिएंट की तरह, इसमें भी राइडिंग मोड्स प्रो (एंडुरो प्रो सहित) और शिफ्ट असिस्टेंट प्रो के साथ-साथ ऑफ-रोड फुटपेग्स की सुविधा मिलती है.

 

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: सभी वेरिएंट में क्या समानता है?

BMW F 450 GS 3

अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो सभी वेरिएंट में समान हैं. F 450 GS में 420 सीसी का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,750 आरपीएम पर 47 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 43 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें स्लिपर क्लच और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल दिया गया है.

BMW F 450 GS 5

यह मोटरसाइकिल नए चेसिस पर बनी है और इसमें एल्युमीनियम के 19 इंच (आगे) और 17 इंच (पीछे) के पहिये लगे हैं, जिन पर ड्यूल-पर्पस टायर चढ़े हैं. सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क दिए गए हैं, जबकि पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है जिसे रिबाउंड और प्रीलोड के लिए एडजस्ट किया जा सकता है. दोनों पहियों में 180 मिमी का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. ब्रेकिंग के लिए आगे 310 मिमी और पीछे 240 मिमी के डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

 

बेबी GS में 14 लीटर का फ्यूल टैंक, 1,465 मिमी का व्हीलबेस और 845 मिमी की सीट हाइट है.

 

ओनरशिप पैकेज

बीएमडब्ल्यू दो संयुक्त स्वामित्व पैकेज भी पेश कर रही है. पहला पैकेज, जिसका नाम '3 इयर्स ऑफ केयर' है, रु.10,499 की शुरुआती EMI पर उपलब्ध है. इसमें फाइनेंसिंग की लागत के साथ-साथ 3 साल की असीमित किलोमीटर वारंटी और 3 साल या 30,000 किलोमीटर तक चलने वाला सर्विस इंक्लूसिव प्लान शामिल है.

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