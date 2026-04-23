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बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.4.70 लाख से शुरू

F 450 GS का निर्माण भारत में टीवीएस मोटर कंपनी के होसुर स्थित प्लांट में किया जाता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसकी कीमत रु.4.70 लाख से लेकर रु.5.30 लाख (एक्स-शोरूम) तक है
  • 420 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन 47 बीएचपी और 43 एनएम का टॉर्क पैदा करता है
  • यह बेसिक, एक्सक्लूसिव और जीएस ट्रॉफी वैरिएंट में उपलब्ध है

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में F 450 GS लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.4.70 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह मोटरसाइकिल चार वेरिएंट, बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और इसके लिए बनाये गए एक खास ऑफ-रोड ट्रॉफी वैरिएंट में उपलब्ध है, बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसकी डिलेवरी मई 2026 से शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू F 450 GS की प्री-बुकिंग हुई शुरू, भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च

बीएमडब्ल्यू F 450 GS वैरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) 
बेसिकरु.4.70 लाख
एक्सक्लूसिवरु.4.90 लाख
जीएस ट्रॉफी (ई-क्लच स्टैंडर्ड) रु.5.30 लाख

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: वेरिएंट के हिसा से डिटेल

BMW F450 GS 2

बीएमडब्ल्यू अपनी पूरी रेंज में कई कॉन्फ़िगरेशन पेश कर रही है. जीएस ट्रॉफी वेरिएंट सबसे महंगा है और इसमें ब्रांड का ईज़ी राइड क्लच (ईआरसी) सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर दिया गया है, जबकि निचले वेरिएंट में यह ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.

 

बेस वेरिएंट कॉस्मिक ब्लैक रंग में उपलब्ध है और यह एंट्री-लेवल मॉडल है. एक्सक्लूसिव ट्रिम, जो कॉस्मिक ब्लैक रंग में ही आता है, में ऑफ-रोड फुटरेस्ट, हैंडगार्ड, प्लास्टिक अंडरबॉडी गार्ड, राइडिंग मोड्स प्रो, शिफ्ट असिस्टेंट प्रो और क्लियर विंडशील्ड जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. स्पोर्ट वेरिएंट रेसिंग रेड रंग में उपलब्ध है और इसमें इंजन गार्ड, टिंटेड विंडशील्ड और स्पोर्ट सस्पेंशन सेटअप जैसी अतिरिक्त फीचर्स हैं, जिसमें KYB फ्रंट फोर्क रिबाउंड और कम्प्रेशन एडजस्टेबिलिटी मिलती है.

BMW F450 GS 4

इस लाइनअप में सबसे ऊपर रेसिंग ब्लू मेटैलिक रंग का जीएस ट्रॉफी वेरिएंट है, जिसमें ऑफ-रोड फुटरेस्ट, सफेद हैंडगार्ड, राइडिंग मोड्स प्रो, शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, टिंटेड रैली विंडशील्ड, एल्युमिनियम इंजन गार्ड, स्पोर्ट सस्पेंशन और ईज़ी राइड क्लच सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं.

BMW F450 GS

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: इंजन

F 450 GS में 420 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 8,750 आरपीएम पर 47 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 43 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 किमी प्रति घंटा है और यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है और कंपनी का दावा है कि यह 26 किमी प्रति लीटर से अधिक का माइलेज देती है.

 

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: डिजाइन और खासियतें

डिजाइन की बात करें तो, F 450 GS में GS की जानी-पहचानी स्टाइलिंग झलकती है, जो इस लाइनअप के बड़े मॉडलों से प्रेरित है. सामने की तरफ, इसमें एक खास X-आकार की LED डे-टाइम रनिंग लाइट दी गई है, जो R 1300 GS की सिग्नेचर लाइट जैसी है.

 

इस मोटरसाइकिल में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6.5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है. इसमें तीन राइडिंग मोड - रोड, रेन और एंड्यूरो - स्टैंडर्ड तौर पर उपलब्ध हैं, जबकि एंड्यूरो प्रो मोड एक्सक्लूसिव वेरिएंट से आगे के मॉडलों में मिलता है. एडजस्टेबल लीवर और हीटेड ग्रिप्स भी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा हैं.

BMW F450 GS 1

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: साइकिल पार्ट्स

F 450 GS में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के व्हील लगे हैं, जिन पर ड्यूल-पर्पस टायर्स हैं. सस्पेंशन के लिए आगे 43 मिमी का KYB अपसाइड-डाउन फोर्क दिया गया है, जिसमें स्पोर्ट और GS ट्रॉफी वेरिएंट में रिबाउंड और कम्प्रेशन एडजस्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है. पीछे की तरफ, बाइक में हॉलो कास्ट एल्युमिनियम स्विंगआर्म के साथ सेंटर में लगा KYB मोनोशॉक है, जिसे प्रीलोड और रिबाउंड डैम्पिंग के लिए एडजस्ट किया जा सकता है. दोनों तरफ सस्पेंशन ट्रैवल 180 मिमी है और सीट की ऊंचाई 845 मिमी है.

 

ब्रेकिंग सिस्टम में आगे की तरफ 310 मिमी की डिस्क और ब्रेम्बो का चार-पिस्टन कैलिपर लगा है, जबकि पीछे की तरफ 240 मिमी की डिस्क और बायब्रे का सिंगल-पिस्टन कैलिपर है. यह सिस्टम बीएमडब्ल्यू मोटरराड एबीएस प्रो द्वारा समर्थित है, साथ ही इसमें डायनामिक ब्रेक कंट्रोल और डायनामिक ब्रेक लाइट जैसी अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स भी मौजूद हैं.

BMW F 450 GS India Launch On April 23 4

बीएमडब्ल्यू F 450 GS: प्रतिद्वंद्वी

भारत में BMW F 450 GS का मुकाबला कई मध्यम क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिलों से होगा. इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में केटीएम 390 एडवेंचर R, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, बेनेली TRK 502 रेंज और होंडा NX500 शामिल हैं.

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