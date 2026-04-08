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बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा

कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 4,567 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 8, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • लॉन्ग व्हीलबेस वाली कारों का कुल बिक्री में आधा योगदान रहा
  • मिनी ने पहली तिमाही में 213 यूनिट्स बेचीं
  • समूह 2026 में 27 नए मॉडल लॉन्च करेगा

जर्मन लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ने साल की पहली तिमाही में कुल 4,567 कारें बेचकर अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत की घोषणा की है. कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 4,567 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है. बीएमडब्ल्यू इंडिया के इलेक्ट्रिक वाहनों के पोर्टफोलियो में इस साल 83% की भारी वृद्धि देखी गई, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल कारों ने कुल बिक्री में 26% का महत्वपूर्ण योगदान दिया. एसयूवी की बिक्री में भी 38% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

 

यह भी पढ़ें: FADA: वित्त वर्ष 2026 में भारत में वाहनों की कुल बिक्री में 13% से अधिक की वृद्धि हुई, यह आंकड़ा 2.96 करोड़ के पार पहुंचा

BMW i X1 Web 18

पहली तिमाही में कुल 1,185 बीएमडब्ल्यू और मिनी इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिससे लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में ब्रांड की 70% की भारी हिस्सेदारी के साथ मजबूत स्थिति बरकरार रही. लॉन्ग व्हीलबेस रेंज के वाहनों की बिक्री और भी बेहतर रही और इस अवधि में 2,256 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि एसयूवी की 2,966 यूनिट्स की डिलेवरी हुई. मिनी ने 213 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 42% की वृद्धि है. अंत में, बीएमडब्ल्यू मोटाराड ने साल के पहले तीन महीनों में 1,216 मोटरसाइकिलें बेचीं.

Mini Cooper S Victory Edition

समूह ने घोषणा की है कि वह 2026 में तीनों ब्रांडों के तहत कुल 27 नए मॉडल लॉन्च करेगा, जिनमें से 8 मौजूदा तिमाही में लॉन्च किए जाएंगे. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, हरदीप सिंह बराड़ ने कहा, “हम 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो हमारे सबसे महत्वाकांक्षी मॉ़डल लॉन्च अभियान से चिह्नित होगा, जिनमें से 4 पहले ही लॉन्च हो चुके हैं और 23 अभी लॉन्च होने बाकी हैं. इस गति को लंबे समय तक सफलता में बनाए रखने के लिए, ग्राहक अनुभव, बिक्री के बाद की सर्विस और ब्रांड जुड़ाव पर हमारा अटूट ध्यान अगले स्तर पर ले जाया जाएगा.”

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    2019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 49,986 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.67 लाख
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    2019 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 32,671 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
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    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 27,065 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2023 टाटा अलट्रोज़,
    2023 टाटा अलट्रोज़
    XZ | 28,840 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    Spinny
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    2023 टाटा पंच
    Adventure | 14,678 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
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  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
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    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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    Rs. 4.08 लाख
    ₹ 9,133/माह emi
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  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 1,07,135 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच,
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 27,368 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.35 लाख
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    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 1,01,807 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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    ₹ 8,747/माह emi
    Spinny

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