बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 8, 2026
हाइलाइट्स
- लॉन्ग व्हीलबेस वाली कारों का कुल बिक्री में आधा योगदान रहा
- मिनी ने पहली तिमाही में 213 यूनिट्स बेचीं
- समूह 2026 में 27 नए मॉडल लॉन्च करेगा
जर्मन लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ने साल की पहली तिमाही में कुल 4,567 कारें बेचकर अब तक की सबसे बेहतरीन शुरुआत की घोषणा की है. कंपनी ने 2026 की पहली तिमाही में 4,567 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक है. बीएमडब्ल्यू इंडिया के इलेक्ट्रिक वाहनों के पोर्टफोलियो में इस साल 83% की भारी वृद्धि देखी गई, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल कारों ने कुल बिक्री में 26% का महत्वपूर्ण योगदान दिया. एसयूवी की बिक्री में भी 38% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई.
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पहली तिमाही में कुल 1,185 बीएमडब्ल्यू और मिनी इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिससे लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में ब्रांड की 70% की भारी हिस्सेदारी के साथ मजबूत स्थिति बरकरार रही. लॉन्ग व्हीलबेस रेंज के वाहनों की बिक्री और भी बेहतर रही और इस अवधि में 2,256 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि एसयूवी की 2,966 यूनिट्स की डिलेवरी हुई. मिनी ने 213 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 42% की वृद्धि है. अंत में, बीएमडब्ल्यू मोटाराड ने साल के पहले तीन महीनों में 1,216 मोटरसाइकिलें बेचीं.
समूह ने घोषणा की है कि वह 2026 में तीनों ब्रांडों के तहत कुल 27 नए मॉडल लॉन्च करेगा, जिनमें से 8 मौजूदा तिमाही में लॉन्च किए जाएंगे. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, हरदीप सिंह बराड़ ने कहा, “हम 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो हमारे सबसे महत्वाकांक्षी मॉ़डल लॉन्च अभियान से चिह्नित होगा, जिनमें से 4 पहले ही लॉन्च हो चुके हैं और 23 अभी लॉन्च होने बाकी हैं. इस गति को लंबे समय तक सफलता में बनाए रखने के लिए, ग्राहक अनुभव, बिक्री के बाद की सर्विस और ब्रांड जुड़ाव पर हमारा अटूट ध्यान अगले स्तर पर ले जाया जाएगा.”
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लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.76 - 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.36 - 2.9 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.64 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.21 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 74.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.5 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 77.81 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.01 - 79.53 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 48.72 - 50.76 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1 - 1.16 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज़ ग्रैन टुरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.04 - 86.72 लाख
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 57.88 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन टाइगनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10.58 - 19.19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 9, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 15, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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