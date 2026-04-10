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बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च

एफ 450 जीएस का निर्माण भारत में टीवीएस की हाउसर स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू F 450 GS भारत में 23 अप्रैल को लॉन्च होगी
  • इसमें 420 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 47 बीएचपी की ताकत बनाता है
  • इसकी कीमत रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होने की संभावना है

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने पुष्टि की है कि एफ 450 जीएस को भारत में 23 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा. भारत में एफ 450 जीएस, ब्रांड की जीएस लाइनअप में एक नए एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में आएगी इस मोटरसाइकिल का निर्माण टीवीएस मोटर कंपनी के होसुर स्थित प्लांट में किया जा रहा है, जिसका निर्माण 2025 के अंत में शुरू हुआ था.

BMW F 450 GS India Launch On April 23 2

भारत में जी 310 जीएस के बंद होने के बाद से एफ 450 जीएस ने काफी रुचि जगाई है. EICMA 2024 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पहली बार पेश होने के बाद, इस मॉडल को बाद में EICMA 2025 में प्रोडक्शन रूप में पेश किया गया, साथ ही इसने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी अपनी कॉन्सेप्ट छवि के साथ उपस्थिति दर्ज कराई.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख

 

डिजाइन की बात करें तो, मोटरसाइकिल में GS की जानी-पहचानी स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, जिसमें लाइनअप के बड़े मॉडलों से कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लिए गए हैं. आगे की तरफ, इसमें एक खास चार-तरफ़ा X-आकार की LED डे-टाइम रनिंग लाइट दी गई है, जो R 1300 GS की लाइटिंग डिज़ाइन की याद दिलाती है. बाइक में इंस्ट्रूमेंटेशन और राइडर इन्फॉर्मेशन के लिए 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले भी दिया गया है.

BMW F 450 GS India Launch On April 23 4

F 450 GS में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के व्हील लगे हैं, जिन पर ड्यूल-पर्पस टायर्स का इस्तेमाल किया गया है. BMW इस मोटरसाइकिल को कई वेरिएंट्स में पेश करेगी, जिनमें बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और ऑफ-रोड के लिए खास GS ट्रॉफी शामिल हैं. ट्रॉफी वैरिएंट में BMW का ईज़ी राइड क्लच (ERC) सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है और अन्य वेरिएंट्स में यह ऑप्शनल है.

 

इस मोटरसाइकिल में 420 सीसी का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 8,750 आरपीएम पर 47 बीएचपी और 6,750 आरपीएम पर 43 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 किमी प्रति घंटा है और यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. मोटरसाइकिल में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है और कंपनी का दावा है कि यह 26 किमी प्रति लीटर से अधिक का माइलेज देती है.

BMW F 450 GS India Launch On April 23 1

लॉन्च होने के बाद, एफ 450 जीएस बढ़ते सब-500 सीसी एडवेंचर सेगमेंट में एक अधिक प्रीमियम पेशकश के रूप में प्रवेश करेगी, जिसकी अनुमानित कीमत रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी.

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