केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख

केटीएम इंडिया ने 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की बढ़ोतरी की है, जिससे अब इस मोटरसाइकिल की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.3.39 लाख हो गई है. इस बढ़ोतरी से पहले, इस मॉडल की कीमत रु.3 लाख से कुछ कम थी.

यह भी पढ़ें: 2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

यह वृद्धि जीएसटी 2.0 के तहत लागू बदली हुए जीएसटी ढांचे के मद्देनजर हुई है, जो सितंबर 2025 के अंत में प्रभावी हुआ था. नई कर व्यवस्था के अनुसार, 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% जीएसटी लगता है, जो पहले 31% (28% जीएसटी प्लस 3% सेस) था.

घोषणा के समय, केटीएम इंडिया और भारत में बजाज ऑटो के अंतर्गत संचालित ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स दोनों ने संकेत दिया था कि उनके क्रमशः 390 और 400 सीसी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी और अतिरिक्त लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी. हालांकि, समय के साथ इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है. केटीएम ने नवंबर 2025 में चुनिंदा मॉडलों के लिए इस निर्णय को वापस ले लिया था, जब उसने 390 एडवेंचर और एडवेंचर एक्स की कीमतें बढ़ा दी थीं.

इसके अलावा, 390 ड्यूक की कीमत में बढ़ोतरी, इसे सेगमेंट में ऊपर लाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा भी हो सकती है, खासकर तब जब 350 सीसी की नई ड्यूक भी लाइनअप में शामिल होने वाली है. चूंकि 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 18% का काफी कम जीएसटी लगता है, इसलिए केटीएम आगामी मॉडल की कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी रखने की संभावना है. हालांकि, कम क्षमता वाली ड्यूक से 390 ड्यूक की तुलना में कम परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है.