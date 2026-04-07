केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
फॉक्सवैगन New Taigunविनफ़ास्टजगुआर 00 EVऑडी ए6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएमडब्ल्यूबीएसए स्क्रैम्बलर 650रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख

यह बढ़ोतरी 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों के लिए बदली हुई जीएसटी संरचना के बाद हुई है, जिसे सितंबर 2025 में लागू किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 7, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम 390 ड्यूक की कीमत अब रु.3.39 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • कीमत में रु.40,000 से अधिक की वृद्धि हुई
  • सितंबर 2025 के अंत से केटीएम ने अतिरिक्त लागत वहन की

केटीएम इंडिया ने 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की बढ़ोतरी की है, जिससे अब इस मोटरसाइकिल की (एक्स-शोरूम) कीमत रु.3.39 लाख हो गई है. इस बढ़ोतरी से पहले, इस मॉडल की कीमत रु.3 लाख से कुछ कम थी.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V रु.1.25 लाख में हुई लॉन्च

 

यह वृद्धि जीएसटी 2.0 के तहत लागू बदली हुए जीएसटी ढांचे के मद्देनजर हुई है, जो सितंबर 2025 के अंत में प्रभावी हुआ था. नई कर व्यवस्था के अनुसार, 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40% जीएसटी लगता है, जो पहले 31% (28% जीएसटी प्लस 3% सेस) था.

KTM Duke 390 2023 23

घोषणा के समय, केटीएम इंडिया और भारत में बजाज ऑटो के अंतर्गत संचालित ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स दोनों ने संकेत दिया था कि उनके क्रमशः 390 और 400 सीसी मॉडलों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी और अतिरिक्त लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी. हालांकि, समय के साथ इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है. केटीएम ने नवंबर 2025 में चुनिंदा मॉडलों के लिए इस निर्णय को वापस ले लिया था, जब उसने 390 एडवेंचर और एडवेंचर एक्स की कीमतें बढ़ा दी थीं.

 

इसके अलावा, 390 ड्यूक की कीमत में बढ़ोतरी, इसे सेगमेंट में ऊपर लाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा भी हो सकती है, खासकर तब जब 350 सीसी की नई ड्यूक भी लाइनअप में शामिल होने वाली है. चूंकि 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 18% का काफी कम जीएसटी लगता है, इसलिए केटीएम आगामी मॉडल की कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी रखने की संभावना है. हालांकि, कम क्षमता वाली ड्यूक से 390 ड्यूक की तुलना में कम परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है.

# KTM India# KTM 390 Duke# KTM Duke Price# KTM 390 Duke Price Hike# 390 Duke# Duke 390# GST Rate# GST Two Wheelers# GST Rates# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 23,914 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.06 लाख
    ₹ 11,323/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 72,167 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.37 लाख
    ₹ 9,780/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
    2021 ह्युंडई वरना
    1.0 Turbo GDI SX(O) | 15,144 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.29 लाख
    ₹ 25,283/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2020 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha Smart | 50,934 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 6.72 लाख
    ₹ 15,043/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 फॉक्सवैगन वेंटो,
    2017 फॉक्सवैगन वेंटो
    1.2 L TSI Comfortline | 54,621 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.0 Zeta | 24,861 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.51 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 35,447 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.37 लाख
    ₹ 23,218/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 5,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.66 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस,
    2020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस
    Sportz | 31,038 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.12 लाख
    ₹ 11,460/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2024 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option | 17,861 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय केटीएम मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केटीएम ने एक नए वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके तहत 2025 मॉडल वर्ष से निर्मित उसकी सभी सड़क पर चलने योग्य मोटरसाइकिलों पर चार साल की मानक वारंटी पेश की जाएगी.
    केटीएम ने रोड लीगल मोटरसाइकिलों पर 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी की पेशकश की
  • 250 ड्यूक को दो नए रंग विकल्प मिलते हैं जबकि 200 ड्यूक को केवल एक नया रंग विकल्प मिलता है.
    2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट
  • यह सीमित अवधि की योजना दोनों मोटरसाइकिलों पर 28 फरवरी तक उपलब्ध है.
    केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी
  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
    केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना
  • केटीएम ने एक नए वारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके तहत 2025 मॉडल वर्ष से निर्मित उसकी सभी सड़क पर चलने योग्य मोटरसाइकिलों पर चार साल की मानक वारंटी पेश की जाएगी.
    केटीएम ने रोड लीगल मोटरसाइकिलों पर 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी की पेशकश की
  • 250 ड्यूक को दो नए रंग विकल्प मिलते हैं जबकि 200 ड्यूक को केवल एक नया रंग विकल्प मिलता है.
    2026 केटीएम 200 ड्यूक और 250 ड्यूक को नए रंग विकल्पों के साथ किया गया अपडेट
  • यह सीमित अवधि की योजना दोनों मोटरसाइकिलों पर 28 फरवरी तक उपलब्ध है.
    केटीएम 390 और 250 एडवेंचर के साथ मिल रही मुफ्त एक्सेसरीज और 10 साल की वारंटी
  • 200 ड्यूक में अब एक बड़ी फ्रंट ब्रेक डिस्क, हल्के अलॉय व्हील, पतला फोर्क सेटअप और एक नया आकर्षक डिज़ाइन दिया गया है.
    केटीएम 200 ड्यूक को मिले हार्डवेयर बदलाव, कीमत रु.1.94 लाख
  • एंट्री-लेवल स्पोर्ट्सबाइक सेगमेंट में KTM की नई RC 160 का मुकाबला यामाहा R15 से है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर दोनों बाइक्स कैसी हैं.
    केटीएम RC 160 बनाम यामाहा R15: इंजन, फीचर्स और कीमत की तुलना
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • केटीएम 390 ड्यूक की कीमत में रु.40,000 से अधिक की हुई बढ़ोतरी, नई कीमत रु.3.39 लाख