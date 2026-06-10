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डुकाटी डेस्मो450 EDS से उठा पर्दा , 2027 में भारत होगी पेश

डुकाटी ने अपनी पहली एंड्यूरो मोटरसाइकिल पेश की है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक सिंगल-सिलेंडर इंजन, खास तौर पर इसके लिए बना चेसिस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डुकाटी की पहली खास तौर पर एंड्यूरो के लिए बनी मोटरसाइकिल
  • इसमें डेस्मोड्रोमिक 450cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है
  • भारत में 2027 की पहली तिमाही (Q1) में लॉन्च की पुष्टि

डुकाटी ने अपनी पहली मॉडर्न एंड्यूरो मोटरसाइकिल, Desmo450 EDS को पेश किया है. Desmo450 MX मोटोक्रॉस बाइक पर आधारित, EDS को एंड्यूरो इस्तेमाल के लिए नए सस्पेंशन, इंजन ट्यूनिंग, गियरिंग और बड़े फ्यूल टैंक के साथ बेहतर बनाया गया है.

 

यह भी पढ़ें: FADA: मई 2026 में ऑटो रिटेल बिक्री 9.55% बढ़ी; पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी

Ducati Desmo450 Enduro India 2027 edited 3

इसमें डुकाटी के खास 'डेस्मोड्रोमिक वॉल्व टाइमिंग' वाले 450cc सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अपनी क्लास की एकमात्र ऐसी मोटरसाइकिल बनाता है जिसमें यह टेक्नोलॉजी है. डुकाटी का कहना है कि इंजन को इस तरह ट्यून किया गया है कि यह कम और मिड-रेंज में ज़्यादा टॉर्क दे, पावर डिलेवरी स्मूद हो और मुश्किल रास्तों पर बेहतर कंट्रोल मिले. इसे एंड्यूरो-स्पेसिफिक रेश्यो वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Ducati Desmo450 Enduro India 2027 edited 5

Desmo450 EDS हल्के एल्युमीनियम पेरिमीटर फ़्रेम पर बनी है और इसमें खास Showa सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जिसमें 49 mm का फ़ॉर्क 310 mm का ट्रैवल देता है. इस बाइक में आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के पहिए हैं जिन पर Metzeler Six Days Extreme टायर लगे हैं, जबकि ब्रेकिंग का काम Brembo कैलिपर और Galfer डिस्क संभालते हैं.

Ducati Desmo450 Enduro India 2027 edited 2

इसकी अन्य खासियतों में 8.5-लीटर का फ्यूल टैंक, हैंड गार्ड और इंजन गार्ड वाला फुल प्रोटेक्शन पैकेज, LED लाइटिंग और LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल शामिल हैं. जो राइडर्स डुकाटी परफॉर्मेंस रेसिंग किट चुनते हैं, उन्हें डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और क्विकशिफ्टर की सुविधा भी मिलती है. डुकाटी ने Desmo450 EDS में एक अडैप्टिव मेंटेनेंस सिस्टम भी दिया है, जो इंजन की टूट-फूट पर नज़र रखता है और राइडिंग की स्थितियों व इस्तेमाल के आधार पर सर्विस के समय को एडजस्ट करता है.

 

डुकाटी डेस्मो450 EDS को भारत में 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाना है और यह चुनिंदा डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.

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