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बीएमडब्ल्यू F 450 GS की प्री-बुकिंग हुई शुरू, भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च

बीएमडब्ल्यू मोटरराड की सबसे बहुप्रतीक्षित मिड-डिस्प्लेसमेंट एडवेंचर टूरर बाइक की भारत में 23 अप्रैल को लॉन्च से पहले प्री-बुकिंग शुरू हो गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

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हाइलाइट्स

  • यह रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर को टक्कर देगी
  • इसमें 420 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 48 बीएचपी की ताकत पैदा करता है. इसे टीवीएस के साथ मिलकर विकसित किया गया है और भारत में बनाया गया है.
  • यह चार वेरिएंट में उपलब्ध होगी - बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और जीएस ट्रॉफी. सबसे महंगे वेरिएंट में ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील और नॉबी टायर होंगे

इंतजार लगभग खत्म हो गया है. बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में एफ 450 जीएस के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है, जिसका आधिकारिक लॉन्च 23 अप्रैल को होगा. इच्छुक खरीदार अब अपने नजदीकी बीएमडब्ल्यू मोटरराड डीलरशिप पर जाकर एफ 450 जीएस की प्री-बुकिंग कर सकते हैं, जो वर्तमान में 500 सीसी से कम सेगमेंट में एडवेंचर पर केंद्रित सबसे बहुप्रतीक्षित मोटरसाइकिलों में से एक है.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, एसयूवी और लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल का रहा दबदबा

BMW F450 GS action india launch booking carandbike 6

एफ 450 GS न केवल, अब बंद हो चुकी G 310 GS की जगह लेती है, बल्कि यह पूरी तरह से एक नई मोटरसाइकिल है. यह उस सेगमेंट में प्रवेश करेगी जहां KTM 390 एडवेंटर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. F 450 GS को BMW की GS विरासत और तकनीक का समर्थन प्राप्त है, जो इसे एक मजबूत दावेदार बनाएगा. इस मोटरसाइकिल को टीवीएस मोटर कंपनी के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका निर्माण TVS के होसुर स्थित प्लांट में किया जाता है.

BMW F450 GS action india launch booking carandbike 5

दिखने में, F 450 GS फ्लैगशिप R 1300 GS से प्रेरित लगती है, लेकिन इसे छोटे आकार में बनाया गया है ताकि यह अधिक कॉम्पैक्ट, चलाने में आसान और सुलभ हो. बाइक में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के डुअल-पर्पस टायर लगे हैं और इसमें USD फ्रंट फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है.

BMW F450 GS action india launch booking carandbike 2

इंजन की बात करें तो, F 450 GS में 420cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,750 rpm पर 48 bhp और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसका 135-डिग्री फायरिंग ऑर्डर इसे पारंपरिक पैरेलल-ट्विन इंजनों से अलग बनाता है. पावर 6-स्पीड गियरबॉक्स के माध्यम से पिछले पहिये तक पहुंचती है, जिसमें स्लिपर क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टैंडर्ड रूप से शामिल हैं.

BMW F450 GS action india launch booking carandbike 1

F 450 GS चार वेरिएंट में उपलब्ध होगी—बेसिक, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी. सबसे महंगे GS ​​ट्रॉफी में ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील्स और नॉबी-पैटर्न टायर्स लगे होंगे, जो एडवेंचर और टूरिंग के बजाय असली ऑफ-रोड क्षमता को दर्शाते हैं. इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है और वेरिएंट के आधार पर यह बढ़ सकती है.

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