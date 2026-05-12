होंडा WN7 इलेक्ट्रिक बाइक की डिजाइन को भारत में कराया गया पेटेंट
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मई 12, 2026
हाइलाइट्स
- 9.3 किलोवाट-घंटे की फिक्स्ड बैटरी, 130 किलोमीटर की दावा की गई रेंज के साथ
- 30 मिनट में 20-80% तक तेजी से चार्ज हो जाती है
- होंडा WN7 की यूके में कीमत और उपलब्धता की घोषणा पहले ही हो चुकी है
होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, WN7, मिलान में आयोजित EICMA 2024 शो में पेश "EV फन कॉन्सेप्ट" का प्रोडक्शन मॉडल है. WN7 की खासियतों का खुलासा EICMA 2025 शो में किया गया था और अब होंडा ने भारत में WN7 के डिज़ाइन का पेटेंट करा लिया है. WN7 क्या है? और क्या होंडा जल्द ही इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है? आइए होंडा WN7 पर एक नज़र डालते हैं.
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होंडा WN7 बैटरी और रेंज
होंडा WN7 में एक फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर तक चल सकती है. कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम टाइप 2 (CCS2) चार्जर की मदद से यह 30 मिनट में 20% से 80% तक तेजी से चार्ज हो जाती है. एक सामान्य घरेलू चार्जर से होंडा WN7 को पूरी तरह चार्ज होने में 3 घंटे से भी कम समय लगता है.
होंडा WN7 परफॉर्मेंस
होंडा के अनुसार, WN7 प्रदर्शन के मामले में 600 सीसी पेट्रोल इंजन वाली बाइकों और टॉर्क के मामले में 1,000 सीसी ICE इंजन वाली बाइकों के बराबर है. इसमें दो पावर विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनमें A2 लाइसेंस धारकों के लिए लिक्विड-कूल्ड मोटर वाला 18 किलोवाट पावर वाला वैरिएंट और A1 लाइसेंस धारकों के लिए 11 किलोवाट पावर वाला वैरिएंट शामिल है. 5 इंच का TFT डिस्प्ले होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी सिस्टम और संबंधित फीचर्स देगा.
होंडा WN7 की कीमत
ब्रिटेन में होंडा ने इसकी शुरुआती कीमत 12,999 पाउंड (मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लगभग रु.16.80 लाख) घोषित की है. WN7 के इस साल ब्रिटेन के डीलरों के पास पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन भारत जैसे अन्य बाजारों में इसकी उपलब्धता की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
क्या होंडा WN7 भारत में लॉन्च होगी?
यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि होंडा वास्तव में भारत में WN7 लॉन्च करने की योजना बना रही है या नहीं. अतीत में, भारत में होंडा के डिज़ाइन पेटेंट आवेदन मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण, या एक या दो खासियतों या डिज़ाइन एलिमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए रहे हैं, न कि अंतिम मॉडल के लिए.
अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि होंडा WN7 वास्तव में भारत में लॉन्च होगी. अगर होंडा भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने पर विचार करती भी है, तो यह WN7 जैसी महंगी और खास परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल के बजाय अधिक व्यापक और किफायती मॉडल होने की संभावना है, जिसका उद्देश्य अधिक बिक्री करना होगा.
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