एथर EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर टैस्टिंग के दौरान दिखा, आने वाले दिनों में कंपनी लॉन्च करेगी अपना सबसे सस्ता ई-स्कूटर

भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से, एथर एनर्जी 2026 में एक नया, अधिक सुलभ पारिवारिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे पहली बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. अगस्त 2025 में निर्माण के लिए तैयार कॉन्सेप्ट के रूप में पेश एथर EL01 के एक टेस्ट मॉडल को हाल ही में बेंगलुरु की सड़कों पर भारी तरह ढके हुए देखा गया. हालांकि कंपनी अधिकांश स्टाइलिंग जानकारी को छिपाने में कामयाब रहा, यह स्पष्ट है कि प्रोडक्शन EL01 दिखने में काफी हद तक कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 14 इंच के फ्रंट व्हील से लैस होने वाला पहला एथर स्कूटर होगा.

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एथर EL01: स्पाई शॉट्स से क्या पता चलता है

रात में देखे गए एथर EL01 टेस्टिंग मॉडल से पता चलता है कि हेडलाइट हैंडलबार कवर में ही लगी है, और चौड़े एप्रन में पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट है, जिसके किनारों पर हल्के घुमावदार कर्व हैं. EL01 में कॉन्सेप्ट मॉडल की तरह ही डे-टाइम रनिंग लाइट के ठीक ऊपर एक रोशन एथर लोगो भी हो सकता है.

लाइटिंग सेटअप कॉन्सेप्ट के अनुरूप है; 14 इंच के फ्रंट व्हील पर ध्यान दें

EL01 के टेस्ट मॉडल में 14 इंच का फ्रंट अलॉय व्हील लगा है, जिसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट मॉडल के फ्रंट व्हील से मिलता-जुलता है, और इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मौजूद है. हालांकि निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि टेस्ट स्कूटर में 12 इंच का छोटा रियर व्हील लगा है. एथर ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि नया प्लेटफॉर्म 12 और 14 इंच दोनों तरह के रियर व्हील्स को सपोर्ट करता है.

पूरी तरह से छिपा हुआ गाड़ी का बाकी हिस्सा अच्छी तरह से ढका हुआ है, लेकिन चौड़ी एलईडी टेल-लाइट कवर के नीचे से झांक रही है. EL01 में भी रिज्टा की तरह टेलीस्कोपिक फोर्क और सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर होगा, लेकिन रिज्टा के विपरीत, EL01 का रियर शॉक टेल के करीब शिफ्ट किया गया है, ताकि सस्पेंशन ट्रैवल को और बढ़ाया जा सके.

EL01 में डायरेक्ट ड्राइव मोटर होगी

एथर EL01: अब तक हमें क्या पता है

EL01 एथर एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण नया मॉडल है, क्योंकि इसे नए, अधिक लागत प्रभावी EL प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा. EL01 में स्टील की यूनिबॉडी संरचना होगी, जबकि 450 सीरीज़ और रिज़्टा में फ्रेम में एल्यूमीनियम का बड़ा उपयोग किया गया है. स्टील के उपयोग के बावजूद, एथर ने वजन को इस तरह अनुकूलित किया है कि EL01, रिज़्टा से उल्लेखनीय रूप से भारी न हो.

EL01 का व्हीलबेस रिज़्टा से लंबा होगा, लगभग 1,300 मिमी, और इसमें इंटीग्रेटेड ऑनबोर्ड चार्जर होगा, जिससे पोर्टेबल चार्जर की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, EL01 का अंडरसीट स्टोरेज रिज़्टा जितना बड़ा नहीं होगा, जो एथर शोरूम में साथ-साथ उपलब्ध होने वाले इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बीच कई अंतरों में से एक होगा.

EL01 का व्हीलबेस रिज्ता से लंबा होगा

एथर ने पुष्टि की है कि EL प्लेटफॉर्म पर 2 kWh से 5 kWh तक की बैटरी लगाई जा सकेंगी. EL01 के लिए, हमें उम्मीद है कि एथर 2 kWh से 4 kWh रेंज की कम से कम दो बैटरी पेश करेगी. EL01 में भी डायरेक्ट ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बजाज चेतक 35 में किया गया है.

2026 की आखिरी तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है. महाराष्ट्र स्थित कंपनी की नई फैक्ट्री में निर्मित होने वाली एथर EL01, अब तक की एथर की सबसे किफायती मॉडल होगी. एथर के सह-संस्थापक तरुण मेहता ने पहले ही संकेत दिया था कि कंपनी रु.1 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में प्रवेश करने में रुचि नहीं रखती है, लेकिन EL01 की कीमत रु.1 लाख से रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.