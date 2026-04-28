KYT R1R मोटोजीपी से प्रेरित हेलमेट भारत में ₹39,000 की कीमत पर हुआ लॉन्च

KYT हेलमेट्स ने भारत में आधिकारिक तौर पर R1R फुल-फेस हेलमेट लॉन्च किया है, जो रेस से प्रेरित तकनीक को प्रीमियम राइडिंग गियर सेगमेंट में लाता है. इंडिया बाइक वीक में पहली बार प्रदर्शित किया गया R1R उन राइडर्स के लिए है जो ट्रैक पर या रोमांचक रोड राइडिंग के दौरान उच्च स्तर के प्रदर्शन, सुरक्षा और वायुगतिकीय दक्षता की मांग करते हैं.

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इटली में डिज़ाइन और विकसित किए गए R1R हेलमेट का तीन साल से अधिक समय तक परीक्षण किया गया है, जिसमें विंड टनल सिमुलेशन और वास्तविक ट्रैक पर परीक्षण शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है - तेज़ गति पर स्थिरता देना, ब्रेकिंग के दौरान संतुलन बनाए रखना और कॉर्नरिंग के दौरान वायुगतिकीय दक्षता सुनिश्चित करना. यह हेलमेट परफॉर्मेंस राइडिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. वायुगतिकीय दृष्टि से, इसका गढ़ा हुआ शेल और रियर स्पॉइलर ड्रैग को कम करने और तेज़ गति पर स्थिरता बढ़ाने का काम करते हैं. वेंटिलेशन सिस्टम में कई एयर इनटेक के साथ-साथ वेंचुरी-इफेक्ट एग्जॉस्ट सेटअप का उपयोग किया गया है, जबकि हाइड्रोकूल इनर लाइनिंग तीव्र राइड के दौरान गर्मी और नमी को नियंत्रित करने में मदद करती है.

R1R हेलमेट कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर और फाइबरग्लास से बने त्रि-कंपोजिट शेल से लैस है, जो मजबूती और हल्केपन का बेहतरीन संतुलन देता है. इसमें प्रगतिशील ऊर्जा अवशोषण के लिए डिज़ाइन किया गया मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर भी है. R1R का वाइज़र ऑप्टिकल क्लास 1 स्पष्टता के साथ व्यापक दृश्य क्षेत्र (210 डिग्री क्षैतिज और 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर) देता है. बेहतर सीलिंग के लिए इसमें रोटो-ट्रांसलेशन मैकेनिज्म और तेज गति पर वाइज़र को सुरक्षित रखने के लिए मेटल रेसिंग लॉक सिस्टम भी दिया गया है. वाइज़र पिनलॉक के लिए तैयार है और रंगीन वाइज़र का विकल्प भी उपलब्ध है. सुरक्षा के मामले में, हेलमेट नई ECE 22.06 प्रमाणन को पूरा करता है, जो अधिक कड़े सुरक्षा मानकों और बेहतर वास्तविक-विश्व क्रैश परीक्षण को शामिल करता है.

KYT R1R की कीमतें स्टैंडर्ड कलर वेरिएंट के लिए ₹39,000 से शुरू होती हैं, जबकि कार्बन ग्राफिक्स और रेप्लिका वर्जन के लिए ₹43,500 तक जाती हैं, जो इसे बाइक के शौकीनों के लिए प्रीमियम हेलमेट सेगमेंट में मजबूती से स्थापित करती है.