KYT R1R मोटोजीपी से प्रेरित हेलमेट भारत में ₹39,000 की कीमत पर हुआ लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी New Q3जिन्नेसिस जीवी एटीस्कोडानिसान टेक्टॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9एथरबजाजट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

KYT R1R मोटोजीपी से प्रेरित हेलमेट भारत में ₹39,000 की कीमत पर हुआ लॉन्च

मोटोजीपी से मिले सुझावों के आधार पर विकसित किया गया, KYT R1R एक प्रीमियम, रेस-केंद्रित हेलमेट है जो प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने वाले राइडर्स के लिए बनाया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 28, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मोटोजीपी द्वारा विकसित फुल-फेस हेलमेट, जिसका बड़ा विंड टनल टैस्ट किया गया है
  • बेहतर सुरक्षा के लिए ट्राई-कंपोजिट शेल और ECE 22.06 सर्टिफिकेशन मिला है
  • कीमत ₹39,000 से शुरू होती है और सबसे महंगे वेरिएंट की कीमत ₹43,500 है

KYT हेलमेट्स ने भारत में आधिकारिक तौर पर R1R फुल-फेस हेलमेट लॉन्च किया है, जो रेस से प्रेरित तकनीक को प्रीमियम राइडिंग गियर सेगमेंट में लाता है. इंडिया बाइक वीक में पहली बार प्रदर्शित किया गया R1R उन राइडर्स के लिए है जो ट्रैक पर या रोमांचक रोड राइडिंग के दौरान उच्च स्तर के प्रदर्शन, सुरक्षा और वायुगतिकीय दक्षता की मांग करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 150 को भारत में मोटरस्पोर्ट के लिए मिली आधिकारिक मंजूरी

KYT R1 R India launch carandbike 1

इटली में डिज़ाइन और विकसित किए गए R1R हेलमेट का तीन साल से अधिक समय तक परीक्षण किया गया है, जिसमें विंड टनल सिमुलेशन और वास्तविक ट्रैक पर परीक्षण शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है - तेज़ गति पर स्थिरता देना, ब्रेकिंग के दौरान संतुलन बनाए रखना और कॉर्नरिंग के दौरान वायुगतिकीय दक्षता सुनिश्चित करना. यह हेलमेट परफॉर्मेंस राइडिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. वायुगतिकीय दृष्टि से, इसका गढ़ा हुआ शेल और रियर स्पॉइलर ड्रैग को कम करने और तेज़ गति पर स्थिरता बढ़ाने का काम करते हैं. वेंटिलेशन सिस्टम में कई एयर इनटेक के साथ-साथ वेंचुरी-इफेक्ट एग्जॉस्ट सेटअप का उपयोग किया गया है, जबकि हाइड्रोकूल इनर लाइनिंग तीव्र राइड के दौरान गर्मी और नमी को नियंत्रित करने में मदद करती है.

KYT R1 R India launch carandbike 3

R1R हेलमेट कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर और फाइबरग्लास से बने त्रि-कंपोजिट शेल से लैस है, जो मजबूती और हल्केपन का बेहतरीन संतुलन देता है. इसमें प्रगतिशील ऊर्जा अवशोषण के लिए डिज़ाइन किया गया मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर भी है. R1R का वाइज़र ऑप्टिकल क्लास 1 स्पष्टता के साथ व्यापक दृश्य क्षेत्र (210 डिग्री क्षैतिज और 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर) देता है. बेहतर सीलिंग के लिए इसमें रोटो-ट्रांसलेशन मैकेनिज्म और तेज गति पर वाइज़र को सुरक्षित रखने के लिए मेटल रेसिंग लॉक सिस्टम भी दिया गया है. वाइज़र पिनलॉक के लिए तैयार है और रंगीन वाइज़र का विकल्प भी उपलब्ध है. सुरक्षा के मामले में, हेलमेट नई ECE 22.06 प्रमाणन को पूरा करता है, जो अधिक कड़े सुरक्षा मानकों और बेहतर वास्तविक-विश्व क्रैश परीक्षण को शामिल करता है.

 

KYT R1R की कीमतें स्टैंडर्ड कलर वेरिएंट के लिए ₹39,000 से शुरू होती हैं, जबकि कार्बन ग्राफिक्स और रेप्लिका वर्जन के लिए ₹43,500 तक जाती हैं, जो इसे बाइक के शौकीनों के लिए प्रीमियम हेलमेट सेगमेंट में मजबूती से स्थापित करती है.

# Bikes# latest auto news# Bikes in India# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2016 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 32,741 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.72 लाख
    ₹ 6,084/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta Option iVT | 28,515 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.55 लाख
    ₹ 19,149/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 90,663 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.26 लाख
    ₹ 9,531/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 निसान मैग्नाइट,
    2024 निसान मैग्नाइट
    XE | 2,404 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.2 लाख
    ₹ 11,646/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 61,450 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.3 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 75,735 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.95 लाख
    ₹ 8,349/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा एक्सयूवी700,
    2022 महिंद्रा एक्सयूवी700
    AX7 7 STR | 35,001 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 17.38 लाख
    ₹ 36,755/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Camo Adventure A | 28,029 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.21 लाख
    ₹ 13,898/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 47,292 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.2 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 होंडा अमेज़,
    2023 होंडा अमेज़
    E BS IV | 12,309 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.01 लाख
    ₹ 15,690/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई ओबेन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 30 अप्रैल, 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी.
    लॉन्च से पहले नई ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक की झलक दिखी
  • अब एनटॉर्क 150 भारत में विभिन्न मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में पार्ट लेने के लिए पात्र है.
    टीवीएस एनटॉर्क 150 को भारत में मोटरस्पोर्ट के लिए मिली आधिकारिक मंजूरी
  • 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर को इंजन, चेसिस और डिज़ाइन में बदलाव के साथ अपडेट किया गया है. यह पहले से हल्की है और इसकी पावर में भी मामूली वृद्धि हुई है.
    2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: इसमें क्या नया है?
  • F 450 GS तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेसिक, एक्सक्लूसिव और टॉप-एंड GS ​​ट्रॉफी. आइए देखते हैं कि हर एक वेरिएंट में क्या-क्या खास है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी
  • 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर को नए रंग विकल्पों के साथ-साथ नए फीचर्स और हार्डवेयर के साथ अपडेटेड स्टाइलिंग मिलती है,
    2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर भारत में रु.2 लाख की शुरुआती कीमत पर हुई लॉन्च
  • नई ओबेन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 30 अप्रैल, 2026 को भारत में लॉन्च की जाएगी.
    लॉन्च से पहले नई ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक की झलक दिखी
  • अब एनटॉर्क 150 भारत में विभिन्न मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में पार्ट लेने के लिए पात्र है.
    टीवीएस एनटॉर्क 150 को भारत में मोटरस्पोर्ट के लिए मिली आधिकारिक मंजूरी
  • 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर को इंजन, चेसिस और डिज़ाइन में बदलाव के साथ अपडेट किया गया है. यह पहले से हल्की है और इसकी पावर में भी मामूली वृद्धि हुई है.
    2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: इसमें क्या नया है?
  • F 450 GS तीन वेरिएंट में उपलब्ध है: बेसिक, एक्सक्लूसिव और टॉप-एंड GS ​​ट्रॉफी. आइए देखते हैं कि हर एक वेरिएंट में क्या-क्या खास है.
    बीएमडब्ल्यू F 450 GS: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी
  • 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर को नए रंग विकल्पों के साथ-साथ नए फीचर्स और हार्डवेयर के साथ अपडेटेड स्टाइलिंग मिलती है,
    2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर भारत में रु.2 लाख की शुरुआती कीमत पर हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • KYT R1R मोटोजीपी से प्रेरित हेलमेट भारत में ₹39,000 की कीमत पर हुआ लॉन्च