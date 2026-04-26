टीवीएस एनटॉर्क 150 को भारत में मोटरस्पोर्ट के लिए मिली आधिकारिक मंजूरी

टीवीएस मोटर कंपनी की एनटॉर्क 150 को फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया (FMSCI) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिससे यह देश भर में आयोजित मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के योग्य हो गई है. यह घोषणा FMSCI के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से साझा की गई.

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जो वैरिएंट अंततः ट्रैक पर उतरेगा, वह परफॉर्मेंस पर केंद्रित एक सरल, रेस-स्पेक वेरिएंट होने की उम्मीद है, जैसा कि FMSCI द्वारा अनुमोदित अन्य टीवीएस मॉडलों में देखा गया है. इनमें अपाचे RTR 160 4V, अपाचे RTR 200 4V, अपाचे RR 310 और RTR 310 के साथ-साथ एनटॉर्क 125 भी शामिल हैं.

स्टैंडर्ड एनटॉर्क 150 में 125 के इंजन का नया एडिशन लगा है, जिसे बोर आउट करके लंबे स्ट्रोक के साथ जोड़ा गया है. इसमें हल्के पिस्टन भी हैं. अपने मौजूदा स्वरूप में, यह इंजन 7,000 rpm पर 12.7 bhp और 5,500 rpm पर 14.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है और CVT से लैस है. यह 6.3 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 104 किमी प्रति घंटे है. इसका कर्ब वेट 115 किलोग्राम है. रेस-स्पेक मॉडल इससे हल्का होने की उम्मीद है.

मोटरस्पोर्ट में स्कूटर भले ही पूरी तरह से लोकप्रिय न हों, लेकिन ये बिल्कुल नए भी नहीं हैं. अप्रिलिया जैसे ब्रांड अतीत में रेसिंग के लिए स्कूटरों को प्रमाणित कर चुके हैं, हालांकि भारत में ऐसे प्रारूप काफी हद तक सीमित ही रहे हैं. वहीं, टीवीएस की यहां पहले से ही मजबूत पकड़ है, क्योंकि एनटॉर्क 125 INRC (इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप) प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका है.