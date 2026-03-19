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टीवीएस मोटर कंपनी ने ‘टीवीएस किंग का वादा 3.0’ लॉन्च किया

टीवीएस मोटर कंपनी ने ‘टीवीएस किंग का वादा 3.0’ लॉन्च किया है, जो ग्राहकों और उनके परिवार की सुरक्षा व वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित एक एडवांस सपोर्ट योजना है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मार्च 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ₹10 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस + बच्चों के लिए शिक्षा सहायता
  • एक्सटेंडेड वारंटी, 3 फ्री सर्विस और रोडसाइड असिस्टेंस
  • अस्पताल में भर्ती पर 30 दिनों तक ₹4,000 प्रतिदिन आय सुरक्षा

देश की दिग्गज टू और थ्री-व्हीलर्स कंपनी टीवीएस ने 'टीवीएस किंग का वादा 3.0' लॉन्च करने की घोषणा की है. टीवीएस किंग थ्री-व्हीलर्स परिवार के लिए एक एडवांस ग्राहक-मूल्य समर्थन पहल, यह अपने पिछले एडिशन की सफलता पर आधारित है और साथ ही ग्राहक लाभों के दायरे को भी काफी हद तक बढ़ाती है. वादा 3.0 के साथ, टीवीएस मोटर कंपनी वाहन स्वामित्व से परे अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार करती है, अतिरिक्त समर्थन पेश करती है जो ग्राहकों और उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण को भी प्राथमिकता देता है.

 

यह भी पढ़ें: car&bike Awards 2026: टीवीएस अपाचे RTX बनी मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर


‘टीवीएस किंग का वादा 3’ एक बड़ा स्वामित्व पैकेज देता है जिसे ग्राहकों और उनके परिवारों के लिए मानसिक शांति, कम डाउनटाइम और बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एक्सटेंडेड वारंटी, मुफ्त रखरखाव सर्विस और सड़क किनारे सहायता के साथ, यह योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा लाभ देती है, जो गतिशीलता से परे ग्राहकों को सहयोग देने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.


टीवीएस किंग का वादा 3.0 के मुख्य लाभों में, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹10 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,


• मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दो बच्चों तक के लिए प्रति बच्चा ₹1 लाख की शिक्षा सहायता


• अस्पताल में भर्ती के दौरान 30 दिनों तक प्रतिदिन ₹4,000 की आय सुरक्षा


• पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडल पर विस्तारित वारंटी कवरेज


• तीन निःशुल्क रखरखाव सर्विस


• टेंशन फ्री होकर चलने के लिए रोड साइड असिस्टेंस

 

यह योजना टीवीएस किंग के पूरे पोर्टफोलियो पर लागू है, जिसमें यात्री और कार्गो सेगमेंट के पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडल शामिल हैं. टीवीएस किंग डीलक्स और टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस जैसे यात्री पेट्रोल-डीज़ल मॉडल पर दो साल की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और एक साल की रोडसाइड असिस्टेंस मिलती है, जबकि टीवीएस किंग ईवी मैक्स के ग्राहकों को उद्योग में अग्रणी 6 साल की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस का लाभ मिलता है. टीवीएस किंग कार्गो HD और टीवीएस किंग कार्गो HD ईवी जैसे कार्गो मॉडल पर 6 साल तक की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा के समान लाभ मिलते हैं.

 

‘टीवीएस किंग का वादा 3.0’ के साथ, टीवीएस मोटर कंपनी थ्री-व्हीलर्स वाहन सेगमेंट में स्वामित्व के अनुभव को एडवांस करती है, मॉडल की विश्वसनीयता को व्यापक ग्राहक सहायता के साथ जोड़ती है ताकि आजीविका और परिवार दोनों की सुरक्षा हो सके.

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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.03 लाख
    ₹ 11,260/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Asta Optional | 30,010 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.27 लाख
    ₹ 9,556/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 निसान मैग्नाइट,
    2023 निसान मैग्नाइट
    XE | 24,253 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.19 लाख
    ₹ 11,621/माह emi
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  • यूज़्ड 2025 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
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    VXI AGS BS IV | 6,556 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 6.74 लाख
    ₹ 15,093/माह emi
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    2017 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 40,420 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.49 लाख
    ₹ 5,574/माह emi
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  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    ZXI Plus Dual Tone | 45,391 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
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  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XZ Plus | 63,505 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.82 लाख
    ₹ 12,306/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
    2024 टाटा पंच
    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.44 लाख
    ₹ 16,661/माह emi
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  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    ₹ 9,021/माह emi
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  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी रिट्ज,
    2013 मारुति सुजुकी रिट्ज
    VXI | 56,583 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.9 लाख
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