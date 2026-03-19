टीवीएस मोटर कंपनी ने ‘टीवीएस किंग का वादा 3.0’ लॉन्च किया
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 19, 2026
हाइलाइट्स
- ₹10 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस + बच्चों के लिए शिक्षा सहायता
- एक्सटेंडेड वारंटी, 3 फ्री सर्विस और रोडसाइड असिस्टेंस
- अस्पताल में भर्ती पर 30 दिनों तक ₹4,000 प्रतिदिन आय सुरक्षा
देश की दिग्गज टू और थ्री-व्हीलर्स कंपनी टीवीएस ने 'टीवीएस किंग का वादा 3.0' लॉन्च करने की घोषणा की है. टीवीएस किंग थ्री-व्हीलर्स परिवार के लिए एक एडवांस ग्राहक-मूल्य समर्थन पहल, यह अपने पिछले एडिशन की सफलता पर आधारित है और साथ ही ग्राहक लाभों के दायरे को भी काफी हद तक बढ़ाती है. वादा 3.0 के साथ, टीवीएस मोटर कंपनी वाहन स्वामित्व से परे अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार करती है, अतिरिक्त समर्थन पेश करती है जो ग्राहकों और उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण को भी प्राथमिकता देता है.
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‘टीवीएस किंग का वादा 3’ एक बड़ा स्वामित्व पैकेज देता है जिसे ग्राहकों और उनके परिवारों के लिए मानसिक शांति, कम डाउनटाइम और बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एक्सटेंडेड वारंटी, मुफ्त रखरखाव सर्विस और सड़क किनारे सहायता के साथ, यह योजना व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा लाभ देती है, जो गतिशीलता से परे ग्राहकों को सहयोग देने के लिए टीवीएस मोटर कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.
टीवीएस किंग का वादा 3.0 के मुख्य लाभों में, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹10 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा,
• मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में दो बच्चों तक के लिए प्रति बच्चा ₹1 लाख की शिक्षा सहायता
• अस्पताल में भर्ती के दौरान 30 दिनों तक प्रतिदिन ₹4,000 की आय सुरक्षा
• पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडल पर विस्तारित वारंटी कवरेज
• तीन निःशुल्क रखरखाव सर्विस
• टेंशन फ्री होकर चलने के लिए रोड साइड असिस्टेंस
यह योजना टीवीएस किंग के पूरे पोर्टफोलियो पर लागू है, जिसमें यात्री और कार्गो सेगमेंट के पेट्रोल-डीज़ल और ईवी मॉडल शामिल हैं. टीवीएस किंग डीलक्स और टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस जैसे यात्री पेट्रोल-डीज़ल मॉडल पर दो साल की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और एक साल की रोडसाइड असिस्टेंस मिलती है, जबकि टीवीएस किंग ईवी मैक्स के ग्राहकों को उद्योग में अग्रणी 6 साल की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस का लाभ मिलता है. टीवीएस किंग कार्गो HD और टीवीएस किंग कार्गो HD ईवी जैसे कार्गो मॉडल पर 6 साल तक की वारंटी, तीन मुफ्त सर्विस और तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस के साथ-साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा के समान लाभ मिलते हैं.
‘टीवीएस किंग का वादा 3.0’ के साथ, टीवीएस मोटर कंपनी थ्री-व्हीलर्स वाहन सेगमेंट में स्वामित्व के अनुभव को एडवांस करती है, मॉडल की विश्वसनीयता को व्यापक ग्राहक सहायता के साथ जोड़ती है ताकि आजीविका और परिवार दोनों की सुरक्षा हो सके.
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अपकमिंग कार्स
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
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- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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