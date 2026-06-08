प्रीमियम टीवीएस और नॉर्टन बाइक्स नए पैडॉक आउटलेट्स के ज़रिए बेची जाएंगी

टीवीएस मोटर कंपनी ने 'टीवीएस पैडॉक' नाम से एक नया रिटेल फ़ॉर्मैट पेश किया है, जो कंपनी की प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक डेडिकेटेड सेल्स और सर्विस नेटवर्क के तौर पर काम करेगा. उम्मीद है कि जब नॉर्टन मोटरसाइकिल्स की लाइन-अप भारत आएगी, तो उसे इसी चैनल के ज़रिए बेचा जाएगा.

यह भी पढ़ें: 2026 बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.30 लाख

असल में, यह टीवीएस को अपने महंगे प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग रिटेल पहचान बनाने में मदद करता है. यह ठीक वैसा ही है जैसे कई प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियाँ अपने मास-मार्केट डीलरशिप नेटवर्क से अलग, खास आउटलेट चलाती हैं. इनमें होंडा की बिगविंग डीलरशिप या मारुति की नेक्सा, एमजी की सिलेक्ट चेन शामिल हैं.

टीवीएस का कहना है कि पहले पैडॉक आउटलेट FY2027 की दूसरी तिमाही में खुलने लगेंगे. मोटरसाइकिल की बिक्री के अलावा, इन जगहों पर खास सर्विस एरिया, मर्चेंडाइज़ सेक्शन, कस्टमाइज़ेशन ज़ोन और राइडर कम्युनिटीज़ व इवेंट्स के लिए जगहें भी होंगी.

टीवीएस का कहना है कि पैडॉक आउटलेट पर आने वाले ग्राहकों को कंपनी के 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' (BTO) कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम, एक्सेसरीज़, राइडिंग गियर और मर्चेंडाइज़ की सुविधा मिलेगी. कंपनी ने खरीद और ओनरशिप की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए खास कंसल्टेशन एरिया और डिजिटल रिटेल टूल की भी योजना बनाई है.

इस रिटेल कॉन्सेप्ट को लंदन की डिज़ाइन फ़र्म 'चेकलैंड किंडलीसाइड्स' के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसने पहले भी दुनिया भर में ऑटोमोटिव और लक्ज़री रिटेल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है.

हालांकि टीवीएस ने अभी यह नहीं बताया है कि किन शहरों में सबसे पहले 'पैडॉक' (Paddock) आउटलेट खुलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि यह नेटवर्क कंपनी के बढ़ते प्रीमियम पोर्टफोलियो का मुख्य केंद्र बनेगा. इसमें आने वाले नॉर्टन (Norton) प्रोडक्ट्स और RTR 310, RR 310 और अपाचे RTX 300 जैसी मोटरसाइकिलें शामिल होंगी.