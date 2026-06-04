जल्द शुरू होने वाला है E85 फ्यूल, पेट्रोल से काफी कम होगी कीमत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन, या 85% इथेनॉल-मिश्रित ईंधन, की कीमत आम पेट्रोल से काफी कम होगी और इससे भारत में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को अपनाने के लिए एक मज़बूत आर्थिक आधार तैयार होगा. मंत्री हीरो मोटोकॉर्प की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों – स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स – के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे.

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हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (फ़ाइल चित्र)



“E85 ईंधन तय पेट्रोल डिस्पेंसिंग पॉइंट्स पर उपलब्ध होगा. मैं आपको बता सकता हूँ कि E85 ईंधन का इस्तेमाल उन गाड़ियों में किया जाएगा जो E85 के अनुकूल हैं. यह सामान्य ईंधन से काफी सस्ता होगा. अगर भारत में सालाना पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री का 1% भी E85 की ओर मुड़ जाता है, तो 4 करोड़ लीटर से ज़्यादा इथेनॉल की माँग पैदा होगी,” पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा.

पूरे देश में E20 पहले से ही उपलब्ध होने के साथ, सरकार अब पेट्रोल में इथेनॉल के ज़्यादा मिश्रण पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग को 85% तक बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है. इस कार्यक्रम में बोलते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी को उपभोक्ताओं के बीच स्वीकार्य बनाने के लिए ईंधन की किफायती कीमतें बहुत ज़रूरी होंगी.