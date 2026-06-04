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हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई लॉन्च

कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदने वालों के मन में उठने वाली किसी भी हिचकिचाहट को दूर करने के मकसद से, हीरो मोटोकॉर्प ने अपने दो सबसे लोकप्रिय मॉडलों के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जो जुलाई में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 4, 2026

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हाइलाइट्स

  • स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, E85 तक के फ्यूल को सपोर्ट कर सकती हैं
  • रेगुलर पेट्रोल मोटरसाइकिलों के मुकाबले इनमें 30 से ज़्यादा पार्ट्स बदले गए हैं
  • जुलाई 2026 में इनकी कीमत पेट्रोल वाले मॉडल्स के बराबर होगी

विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर, हीरौ मोटोकॉर्प ने दो फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं – स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल, जिसकी कीमत रु.82,710 है, और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, जिसकी कीमत रु.72,792 है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं). इस वजह से ये रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट की तुलना में लगभग 6% ज़्यादा महंगी हैं. ज़्यादा इथेनॉल मिश्रण वाले नए मॉडलों की कम्पैटिबिलिटी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच, हीरो का मकसद अपनी दो सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट के ज़रिए किसी भी हिचकिचाहट को दूर करना है; ये वेरिएंट E85 फ्यूल (जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ़ 15% पेट्रोल होता है) तक इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी के लिए, ये दोनों मोटरसाइकिलें जुलाई से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, लेकिन सिर्फ़ दिल्ली-NCR और महाराष्ट्र के ‘चुनिंदा इलाकों’ में.

 

यह भी पढ़ें: हीरो सुपर स्प्लेडर XTEC 2.0 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.​​86,500

hero splendor plus hf deluxe flex fuel e85 motorcycles launched in delhi and maharashtra carandbike 2

हीरो स्प्लेंडर फ्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यू: क्या है नया?

इन्हें 20% से ज़्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलाने लायक बनाने के लिए, हीरो ने रेगुलर वेरिएंट्स के मुकाबले कुल 36 पार्ट्स में बदलाव किए हैं. इन फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स में एक नया फ्यूल पंप (E85 मोलासेस के बेहतर फिल्ट्रेशन के लिए), एक नया सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर और एक रीकैलिब्रेटेड ECU मैप दिया गया है, जो टैंक में इथेनॉल की मात्रा के आधार पर फ्यूल की मात्रा को एडजस्ट करता है.

hero splendor plus hf deluxe flex fuel e85 motorcycles launched in delhi and maharashtra carandbike 3

कंपनी का दावा है कि E85 फ़्यूल पर चलने पर, दोनों बाइक्स की पीक पावर में 7% की बढ़ोतरी होगी और टॉर्क 3% ज़्यादा होगा. दोनों बाइक्स में एक ही 97.2 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है. E85 फ़्यूल इस्तेमाल करने पर पीक पावर 8.4 bhp और पीक टॉर्क 8.3 Nm है. यह रेगुलर वेरिएंट्स के मुकाबले लगभग 0.5 bhp और 0.3 Nm ज़्यादा है.

 

स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स-फ्यूल वर्ज़न्स के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि स्प्लेंडर प्लस में i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि एचएफ डीलक्स में यह फीचर नहीं मिलता है.

 

दोनों मोटरसाइकिलों पर काले रंग का पेंट है और उन पर लाइम-येलो रंग के डेकल्स लगे हैं. हीरो का कहना है कि उसने फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट्स में एक नया digi-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जोड़ा है.

 

दोनों मोटरसाइकिलों के बीच अन्य समानताओं में ट्यूबलेस टायर और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ फ़ंक्शन शामिल हैं. दोनों ही बाइकों में केवल ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, और इनमें फ्रंट डिस्क ब्रेक का विकल्प भी उपलब्ध नहीं है.

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