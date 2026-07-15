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भारत में लॉन्च से पहले हीरो करिज़्मा XMR 250 बिना ढके आई नज़र

हीरो मोटोकॉर्प की आने वाली करिज़्मा XMR 250 को प्रोडक्शन-रेडी फ़ॉर्म में देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 15, 2026

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हाइलाइट्स

  • हीरो XMR 250 का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल बिना किसी कवर के देखा गया
  • इसमें XMR 210 के मुकाबले बदली हुई फेयरिंग, नए ग्राफिक्स और प्रीमियम हार्डवेयर दिए गए हैं
  • इसमें एक्सट्रीम 250R वाला हीरो का नया 249cc, 29.5 bhp लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है


EICMA 2024 में ग्लोबल डेब्यू और फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाए जाने के बाद, हीरो मोटोकॉर्प की करिज़्मा XMR 250 को अब बिना किसी कवर के देखा गया है; ऐसा लगता है कि यह इसका फ़ाइनल प्रोडक्शन-रेडी मॉडल है. इसे हाल ही में देखे जाने से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ़्तों में भारत में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जा सकता है.

Hero Karizma XMR 250 spied India Launch carandbike 2

हालांकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन मौजूदा करिज़्मा XMR 210 जैसा ही है, लेकिन 250 में इसे अलग दिखाने के लिए कई स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं. प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और सिग्नेचर बूमरैंग-शेप वाले LED DRLs को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब फ्रंट फेयरिंग हेडलैंप के नीचे तक फैली हुई है, जिससे मोटरसाइकिल को ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव लुक मिलता है. खास बात यह है कि एक्सट्रीम 250R के उलट, जिसमें टायर-हगर पर लगा नंबर प्लेट माउंट होता है, करिज़्मा XMR 250 में पारंपरिक टेल-माउंटेड रजिस्ट्रेशन प्लेट ब्रैकेट दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो मोटोकॉर्प नई 150-350 cc प्रीमियम मोटरसाइकिलें करेगी लॉन्च

 

इसके अलावा, इसमें एक ऊंची विंडस्क्रीन और इंटीग्रेटेड विंगलेट्स हैं, जिन्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखाया गया था. साइड से देखने पर, करिज़्मा XMR 250 में बोल्ड ग्राफिक्स के साथ-साथ गोल्ड-फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, क्लिप-ऑन हैंडलबार और स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं.

Hero Karizma XMR 250 spied India Launch carandbike 4

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव मोटर में किया गया है. मौजूदा मॉडल के 210cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन की जगह हीरो का नया 249cc लिक्विड-कूल्ड, DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन लगाया जाएगा, जिसे सबसे पहले एक्सट्रीम 250R में पेश किया गया था. यह इंजन 29.5 bhp की ताकत और 25 Nm का पीक टॉर्क बनाता है और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Hero Karizma XMR 250 spied India Launch carandbike 5

उम्मीद है कि करिज़्मा XMR 250 की कीमत मौजूदा करिज़्मा XMR 210 से ज़्यादा होगी, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.86 लाख (एक्स-शोरूम) है. रु.2 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा की शुरुआती कीमत के साथ, यह हीरो मोटोकॉर्प की सबसे खास फेयर्ड मोटरसाइकिल बन जाएगी और केटीएम आरसी 200, सुजुकी जिक्सर SF 250 और आने वाली यामाहा R2 जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देगी.

 

फोटो क्रेडिट

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