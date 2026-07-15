भारत में लॉन्च से पहले हीरो करिज़्मा XMR 250 बिना ढके आई नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 15, 2026
हाइलाइट्स
- हीरो XMR 250 का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल बिना किसी कवर के देखा गया
- इसमें XMR 210 के मुकाबले बदली हुई फेयरिंग, नए ग्राफिक्स और प्रीमियम हार्डवेयर दिए गए हैं
- इसमें एक्सट्रीम 250R वाला हीरो का नया 249cc, 29.5 bhp लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है
EICMA 2024 में ग्लोबल डेब्यू और फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाए जाने के बाद, हीरो मोटोकॉर्प की करिज़्मा XMR 250 को अब बिना किसी कवर के देखा गया है; ऐसा लगता है कि यह इसका फ़ाइनल प्रोडक्शन-रेडी मॉडल है. इसे हाल ही में देखे जाने से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ़्तों में भारत में इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जा सकता है.
हालांकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन मौजूदा करिज़्मा XMR 210 जैसा ही है, लेकिन 250 में इसे अलग दिखाने के लिए कई स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं. प्रोजेक्टर LED हेडलैंप और सिग्नेचर बूमरैंग-शेप वाले LED DRLs को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब फ्रंट फेयरिंग हेडलैंप के नीचे तक फैली हुई है, जिससे मोटरसाइकिल को ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव लुक मिलता है. खास बात यह है कि एक्सट्रीम 250R के उलट, जिसमें टायर-हगर पर लगा नंबर प्लेट माउंट होता है, करिज़्मा XMR 250 में पारंपरिक टेल-माउंटेड रजिस्ट्रेशन प्लेट ब्रैकेट दिया गया है.
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इसके अलावा, इसमें एक ऊंची विंडस्क्रीन और इंटीग्रेटेड विंगलेट्स हैं, जिन्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट मॉडल में दिखाया गया था. साइड से देखने पर, करिज़्मा XMR 250 में बोल्ड ग्राफिक्स के साथ-साथ गोल्ड-फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, क्लिप-ऑन हैंडलबार और स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं.
हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव मोटर में किया गया है. मौजूदा मॉडल के 210cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन की जगह हीरो का नया 249cc लिक्विड-कूल्ड, DOHC सिंगल-सिलेंडर इंजन लगाया जाएगा, जिसे सबसे पहले एक्सट्रीम 250R में पेश किया गया था. यह इंजन 29.5 bhp की ताकत और 25 Nm का पीक टॉर्क बनाता है और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
उम्मीद है कि करिज़्मा XMR 250 की कीमत मौजूदा करिज़्मा XMR 210 से ज़्यादा होगी, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1.86 लाख (एक्स-शोरूम) है. रु.2 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा की शुरुआती कीमत के साथ, यह हीरो मोटोकॉर्प की सबसे खास फेयर्ड मोटरसाइकिल बन जाएगी और केटीएम आरसी 200, सुजुकी जिक्सर SF 250 और आने वाली यामाहा R2 जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देगी.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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