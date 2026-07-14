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हीरो मोटोकॉर्प नई 150-350 cc प्रीमियम मोटरसाइकिलें करेगी लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि 350 cc से कम इंजन वाली प्रीमियम मोटरसाइकिल कैटेगरी में मार्केट ट्रेंड्स और ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए वह हीरो और हार्ली डेविडसन, दोनों ब्रांड्स के तहत नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित जुलाई 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हीरो मोटोकॉर्प 150-350 cc सेगमेंट में नए प्रोडक्ट लाने की योजना बना रही है
  • कंपनी का कहना है कि ग्रोथ के बावजूद 'प्रीमियम' सेगमेंट में उसकी मौजूदगी कम है
  • हीरो और हार्ली-डेविडसन, दोनों ही 350 cc से कम क्षमता वाले मॉडल पर काम कर रहे हैं

हीरो मोटोकॉर्प चालू वित्त वर्ष में हीरो मोटोकॉर्प और हार्ली-डेविडसन, दोनों ब्रांड के तहत नई मोटरसाइकिलें लाने की योजना बना रही है, क्योंकि वह 350 cc से कम क्षमता वाले प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है. वित्त वर्ष 2026-27 की अपनी सालाना रिपोर्ट में, भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी ने प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में बदलते ट्रेंड्स और 150-350 cc प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की प्रोडक्ट योजनाओं के बारे में जानकारी दी है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च

 

नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की योजना बनाई गई है

"हमारा प्रीमियम सफ़र 'प्रीमिया' आउटलेट्स और हीरो मोटोकॉर्प व हार्ली-डेविडसन, दोनों ब्रांड्स के तहत प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर केंद्रित है. हम अपने कस्टमर्स को शानदार प्रीमियम अनुभव देने के लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाने में भी निवेश कर रहे हैं. हमारी योजना तेज़ी से बढ़ रहे 250-350 cc सेगमेंट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और साथ ही 'प्रीमिया' चैनल का विस्तार जारी रखने की है, ताकि हम प्रीमियम कैटेगरी में एक अहम खिलाड़ी बन सकें.”

Hero Xpulse 421 Spotted Testing 5

कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि FY 26 में प्रीमियम बाइक की बिक्री में तेज़ी आई है और यह मोटरसाइकिल मार्केट की कुल ग्रोथ से आगे बनी रहेगी. उम्मीद है कि कंपनी अपनी हीरो एक्सपल्स एडवेंचर बाइक रेंज में 421 cc का बड़ा और ज़्यादा दमदार मॉडल लॉन्च करेगी.

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि FY 2025-2026 में प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में प्रीमियम बनाने का ट्रेंड और तेज़ हुआ. इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 18% की बढ़ोतरी हुई, जो पूरे मोटरसाइकिल मार्केट की ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है. GST दरों को सही करने के बाद यह ट्रेंड और तेज़ हुआ, खासकर 350 cc से कम इंजन वाले सेगमेंट में. यहाँ कीमतें कम होने से खरीदने में आसानी हुई, जिससे पहली बार प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोग आकर्षित हुए और ग्राहकों ने बेहतर मोटरसाइकिल खरीदने का मन बनाया.

2026 Harley Davidson X440 T m69 jpg

350 cc से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंसोलिडेशन (एकीकरण) हो रहा है

 

हालांकि, 1 अप्रैल, 2026 से लागू नई GST दरों के तहत ज़्यादा टैक्स स्लैब की वजह से 350 cc से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों के सेगमेंट को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जहाँ 350 cc से कम इंजन वाली प्रीमियम मोटरसाइकिलों की बिक्री में तेज़ी देखी जा रही है, वहीं 350 cc से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों का सेगमेंट ठहराव के दौर से गुज़र रहा है. फ़िलहाल, हीरो के पास 350 cc से ज़्यादा इंजन वाले इस सेगमेंट में सिर्फ़ दो हार्ली-डेविडसन मॉडल हैं.

 

रिपोर्ट में कहा गया है, “GST के बदले हुए स्ट्रक्चर के तहत, ज़्यादा क्षमता वाले इन मॉडल्स को 40% के ‘लक्ज़री’ स्लैब में रखा गया, जो पहले की 31% की प्रभावी दर से ज़्यादा था. हालांकि, इस कैटेगरी में बाज़ार की कीमतें ज़्यादातर स्थिर रहीं क्योंकि ज़्यादातर OEMs ने टैक्स में बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाने का फ़ैसला किया, जिससे खरीदारों को कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का झटका नहीं लगा. फिर भी, यह सेगमेंट 150 cc – 350 cc वाले तेज़ी से बढ़ते ‘स्वीट स्पॉट’ की तुलना में सुस्त बना हुआ है, जहाँ फ़ायदों और नए प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आज के भारतीय राइडर के लिए ज़्यादा बेहतर वैल्यू देता है.”

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नए मॉडलों के लिए और निवेश

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में अपने नियोजित कैपिटल खर्च के लिए रु.1,500 करोड़ अलग रखे हैं. यह रकम EV क्षमता को दोगुना करने और ICE स्कूटर व प्रीमियम मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

 

रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि प्रीमियम टू-व्हीलर इंडस्ट्री में लगातार तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन इस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की मौजूदगी कम है. इसलिए, प्रीमियम सेगमेंट में सफलता हासिल करना हमारी बिज़नेस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है."

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