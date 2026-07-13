4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडामर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezzaलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिक
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने विडा VX2 लाइनअप में एक नया 4.4 kWh बैटरी ऑप्शन शामिल किया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नए 4.4 kWh वेरिएंट की कीमत रु.1.44 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • IDC-सर्टिफाइड रेंज 187 किमी है
  • टॉप स्पीड 90 किमी/प्रतिघंटा है

हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड 'विडा' (Vida) ने भारत में VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4 kWh वाला वर्शन लॉन्च किया है. रु.1.44 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह नया मॉडल मौजूदा 3.4 kWh वाले मॉडल से ऊपर का वर्जन है. इसमें डिज़ाइन या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव किए बिना ज़्यादा रेंज और ज़्यादा टॉप स्पीड मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च

 

नए बैटरी पैक की कुल क्षमता 4.4 kWh है, जो दो रिमूवेबल 2.2 kWh बैटरी पैक में बंटी हुई है. हीरो का दावा है कि फुल चार्ज पर इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 187 km है, जो इसे अब तक का सबसे ज़्यादा रेंज वाला VX2 Plus बनाती है. तुलना के लिए, 3.4 kWh वाले वैरिएंट 146 km की रेंज देते हैं, जबकि छोटा 2.2 kWh वाला वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 93 km चलता है (IDC के आंकड़ों के अनुसार).

Vida VX 2 Launched 1

इसे वही इलेक्ट्रिक मोटर पावर देती है जो 6 kW (8.04 bhp) की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क बनाती है. हालांकि, बड़ी बैटरी की वजह से स्कूटर की टॉप स्पीड 90 kmph तक पहुँच जाती है, जो 3.4 kWh वाले वैरिएंट की 80 kmph की टॉप स्पीड से 10 kmph ज़्यादा है. राइड मोड वही हैं – इको, राइड और स्पोर्ट मोड – साथ ही इसमें बूस्ट फ़ंक्शन भी दिया गया है.

 

इस नए बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 1 kW का पोर्टेबल चार्जर दिया गया है. हीरो का दावा है कि बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में 3 घंटे 17 मिनट लगते हैं, जबकि 0 से 100% तक पूरी तरह चार्ज होने में 5 घंटे 8 मिनट का समय लगता है। यह स्कूटर DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडिशन्स में बैटरी 28 मिनट में 20 से 80%, 65 मिनट में 0 से 80% और 2 घंटे 50 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो सकती है.

 

फीचर्स के मामले में, नया वेरिएंट मौजूदा VX2 Plus जैसा ही है. इसमें 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

# Hero MotoCorp# Hero Vida VX2# Hero Vida VX2 Electric Scooter# Hero Vida VX2 Plus# Vida VX2# Hero Vida# Bikes# Two wheeler# Electric Two-wheelers# Bikes# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ट्रायम्फ ने स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800, रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R मॉडल के लिए नए रंग भी पेश किए हैं.
    2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने
  • यामाहा FZ Blue Flex नाम की यह FZ बाइक फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल है और E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है.
    यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च
  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
  • ट्रायम्फ ने स्पीड ट्रिपल 1200 RS, टाइगर स्पोर्ट 800, रॉकेट 3 स्टोर्म GT और रॉकेट 3 स्टोर्म R मॉडल के लिए नए रंग भी पेश किए हैं.
    2027 ट्रायम्फ स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400 X नए रंगों में आई सामने
  • यामाहा FZ Blue Flex नाम की यह FZ बाइक फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल है और E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती है.
    यामाहा FZ Flex-Fuel रु.1.24 लाख में हुई लॉन्च
  • एरोक्स इलेक्ट्रिक की कीमत पेट्रोल से चलने वाली एरोक्स 155 की तुलना में लगभग दोगुनी है.
    यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में ₹2.82 लाख में हुई लॉन्च
  • यह उपलब्धि उस परफॉर्मेंस-केंद्रित लाइनअप के पहली बार 2005 में पेश किए जाने के 20 साल से भी ज़्यादा समय बाद हासिल हुई है.
    दुनियाभर में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल रेंज
  • फेडरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के जारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में 1.93 लाख इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन बेचे गए.
    जून 2026 में टीवीएस ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में हासिल किया पहला स्थान
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च