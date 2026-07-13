4.4 kWh बैटरी वाली हीरो विडा VX2 प्लस रु.1.44 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 13, 2026
हाइलाइट्स
- नए 4.4 kWh वेरिएंट की कीमत रु.1.44 लाख (एक्स-शोरूम) है
- IDC-सर्टिफाइड रेंज 187 किमी है
- टॉप स्पीड 90 किमी/प्रतिघंटा है
हीरो मोटोकॉर्प के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड 'विडा' (Vida) ने भारत में VX2 Plus इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया 4.4 kWh वाला वर्शन लॉन्च किया है. रु.1.44 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह नया मॉडल मौजूदा 3.4 kWh वाले मॉडल से ऊपर का वर्जन है. इसमें डिज़ाइन या इक्विपमेंट लिस्ट में कोई बदलाव किए बिना ज़्यादा रेंज और ज़्यादा टॉप स्पीड मिलती है.
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नए बैटरी पैक की कुल क्षमता 4.4 kWh है, जो दो रिमूवेबल 2.2 kWh बैटरी पैक में बंटी हुई है. हीरो का दावा है कि फुल चार्ज पर इसकी IDC-सर्टिफाइड रेंज 187 km है, जो इसे अब तक का सबसे ज़्यादा रेंज वाला VX2 Plus बनाती है. तुलना के लिए, 3.4 kWh वाले वैरिएंट 146 km की रेंज देते हैं, जबकि छोटा 2.2 kWh वाला वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 93 km चलता है (IDC के आंकड़ों के अनुसार).
इसे वही इलेक्ट्रिक मोटर पावर देती है जो 6 kW (8.04 bhp) की पीक पावर और 26 Nm का टॉर्क बनाती है. हालांकि, बड़ी बैटरी की वजह से स्कूटर की टॉप स्पीड 90 kmph तक पहुँच जाती है, जो 3.4 kWh वाले वैरिएंट की 80 kmph की टॉप स्पीड से 10 kmph ज़्यादा है. राइड मोड वही हैं – इको, राइड और स्पोर्ट मोड – साथ ही इसमें बूस्ट फ़ंक्शन भी दिया गया है.
इस नए बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 1 kW का पोर्टेबल चार्जर दिया गया है. हीरो का दावा है कि बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज होने में 3 घंटे 17 मिनट लगते हैं, जबकि 0 से 100% तक पूरी तरह चार्ज होने में 5 घंटे 8 मिनट का समय लगता है। यह स्कूटर DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडिशन्स में बैटरी 28 मिनट में 20 से 80%, 65 मिनट में 0 से 80% और 2 घंटे 50 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज हो सकती है.
फीचर्स के मामले में, नया वेरिएंट मौजूदा VX2 Plus जैसा ही है. इसमें 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
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