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मुंबई में अब E85 पेट्रोल रु.91.18 प्रति लीटर पर उपलब्ध

मुंबई भारत में दूसरा शहर बन गया है जहां E85 ईंधन डिस्पेंसर प्राप्त हुआ है, और अब उच्च-इथेनॉल मिश्रण की कीमत रु.91.18 प्रति लीटर है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 22, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मुंबई को मिला पहला E85 ईंधन डिस्पेंसर
  • शहर में सामान्य E20 पेट्रोल से रु.20 सस्ता
  • सरकार 2026 अंत तक 500 E85 पंप लगाने की योजना बना रही है

इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में डेब्यू करने के बाद, E85 पेट्रोल अब मुंबई में आ गया है. शहर में पहला E85 फ्यूल डिस्पेंसर लगाया जा चुका है, और इसका उच्च-एथेनॉल ईंधन ₹91.18 प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है. तुलना के लिए बता दें कि मुंबई में सामान्य पेट्रोल में वर्तमान में अधिकतम 20% एथेनॉल (E20) होता है और इसकी कीमत ₹111.21 प्रति लीटर है. इसका मतलब है कि E85 पेट्रोल शहर के रिटेल आउटलेट्स पर बिक रहे स्टैंडर्ड फ्यूल से ₹20.03 प्रति लीटर सस्ता है.

 

यह भी पढ़ें: E20 ईंधन: ICICI लोम्बॉर्ड ने साफ़ किया कि इंश्योरेंस कवरेज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

E85 Fuel

जैसा कि नाम से पता चलता है, E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है, जो इसे E20 ब्लेंड से अलग बनाता है जो पूरे भारत में डिफ़ॉल्ट ईंधन बन चुका है. हालांकि, इस ईंधन का इस्तेमाल पारंपरिक पेट्रोल वाहनों में नहीं किया जा सकता और यह केवल उन वाहनों के लिए है जो अधिक एथेनॉल सामग्री पर चलने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं.

Hero splendor plus flex fuel HF Deluxe flex fuel

ईंधन स्टेशनों पर भ्रम से बचने के लिए, E85 डिस्पेंसर को स्पष्ट रूप से मार्क किया जाएगा और ये केवल E85-संगत वाहनों के लिए ही उपलब्ध होंगे. फिलहाल, E85 पर चलने में सक्षम वाहनों की सूची अभी भी काफी छोटी है. दोपहिया वाहनों में, सुजुकी जिक्सर SF 250 फ्लेक्स फ्यूल कुछ ही मोटरसाइकिलों में से एक है जो वर्तमान में E85 संगतता के साथ उपलब्ध है. हीरो मोटोकॉर्प ने भी हाल ही में लॉन्च किए गए स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा है, हालांकि इन दोनों मोटरसाइकिलों की डिलीवरी जुलाई 2026 में शुरू होने की योजना है.

maruti suzuki wagon r flex fuel ethanol launched in india carandbike 3

पैसेंजर वाहन की बात करें तो, हाल ही में पेश की गई मारुति सुजुकी वैगन आर बायोफ्लेक्स उन पहले मास-मार्केट कारों में से है जो भारत में E85 ईंधन पर चल सकती है. हालांकि फिलहाल, वैगन आर बायोफ्लेक्स सिर्फ कमर्शियल और फ्लीट सेक्टर में ही उपलब्ध है.

 

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में भारत के पहले E85 आउटलेट के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले महीनों में देशभर में 50 से 100 E85 डिस्पेंसर लगने की उम्मीद है. सरकार ने इस ईंधन के लिए विस्तार की योजना भी बनाई है. लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक 500 E85 डिस्पेंसिंग स्टेशन चालू हों और यह संख्या 2027 के अंत तक 5,000 आउटलेट तक बढ़ने की उम्मीद है.

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