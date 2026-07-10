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कैसे पता करें कि आपका मौजूदा वाहन E10, E20 या E85 ब्लेंडेड पेट्रोल डालने योग्य है या नहीं

अगर आपने पेट्रोल पंप नोज़ल पर E10 या E20 लिखे हरे स्टिकर देखे हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी मौजूदा कार या मोटरसाइकिल असल में इसे इस्तेमाल कर सकती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • चेक करने का सबसे सही तरीका आपके फ्यूल फिलर कैप के अंदर लगा स्टिकर है
  • अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुई किसी भी गाड़ी के लिए कानूनन E20 के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल होना ज़रूरी है
  • पुरानी गाड़ी में एक-दो बार ज़्यादा इथेनॉल वाला ब्लेंड डालने से इंजन में जंग नहीं लगेगा

इथेनॉल असल में पौधों से बनने वाला अल्कोहल फ्यूल है. यह प्रदूषण कम करता है और भारत की कच्चा तेल आयात करने की ज़रूरत को भी घटाता है, लेकिन साथ ही यह पुराने इंजन के पार्ट्स के लिए बहुत नुकसानदायक (corrosive) भी हो सकता है. अगर आपकी गाड़ी E10 (10% इथेनॉल) के लिए बनी है, तो उसे E20 या E85 पर चलाने से फ्यूल लीक हो सकता है और इंजेक्टर में जंग लग सकता है. इसलिए टैंक भरवाने से पहले, आपको यह पक्का कर लेना चाहिए कि आपका इंजन किस तरह के फ्यूल के इस्तेमाल के लिए सर्टिफाइड है.

 

यह भी पढ़ें: हेलमेट सर्टिफ़िकेशन क्यों ज़रूरी: भारतीय राइडर्स के लिए DOT, ECE और ISI के बीच अंतर

Ethanol fuel issues carandbike bike edited 1

यह कैसे पता करें कि आपकी मौजूदा गाड़ी इथेनॉल-कम्पैटिबल है या नहीं

कार बनाने वाली कंपनियाँ जानती हैं कि फ्यूल में बदलाव से खरीदार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए वे गाड़ी और उसके डॉक्यूमेंट्स में साफ़-साफ़ जानकारी देती हैं. हमने चार ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके इंजन के लिए पेट्रोल का कौन सा मिश्रण सुरक्षित है.

 

फ्यूल फ़्लैप स्टिकर

E10 E20 Fuel Cap Shot

सबसे पहले आप अपनी कार के फ्यूल फिलर कैप के अंदर देख सकते हैं. जब भी आप कार में पेट्रोल भरने के लिए यह छोटा दरवाज़ा खोलें, तो मेटल या प्लास्टिक के फ्लैप को ध्यान से देखें. बनाने वाली कंपनियाँ यहाँ एक पक्का फ़ैक्ट्री स्टिकर लगाती हैं जिस पर साफ़-साफ़ लिखा होता है कि किस तरह का फ़्यूल चाहिए. आम तौर पर इस पर "सिर्फ़ अनलेडेड पेट्रोल" और उसके बाद "E10 तक" या मोटे अक्षरों में "E20" लिखा होता है. अगर आपके कैप पर साफ़-साफ़ E20 या E85 का स्टिकर लगा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर स्टिकर पर सिर्फ़ E5 या E10 लिखा है, तो आपको पेट्रोल पंप पर सावधान रहने की ज़रूरत है.

 

ओनर मैनुअल को ध्यान से देखना

अगर फ्यूल फ़्लैप पर लगा स्टिकर समय के साथ फीका पड़ गया है या निकल गया है, तो अब आपको उस मोटी ओनर मैनुअल को देखना चाहिए जो हर गाड़ी के साथ आती है. सीधे इंडेक्स पर जाएं और 'फ़्यूल स्पेसिफ़िकेशन्स' या 'टेक्निकल डेटा' वाला सेक्शन देखें. मैनुअल में साफ़ तौर पर बताया गया होगा कि आपकी कार या मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना इथेनॉल इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें अक्सर यह भी बताया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई फ़्यूल इस्तेमाल करते हैं जो उस गाड़ी के इंजन के लिए नहीं बना है, तो इंजन की वारंटी खत्म हो जाएगी.

 

व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) का इस्तेमाल करके

कभी-कभी, मैनुअल पढ़ना कन्फ्यूजिंग हो सकता है, खासकर तब जब मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ईयर के बीच में ही इंजन को अपडेट कर दे. अगर आप पूरी तरह से पक्का होना चाहते हैं, तो आप अपने व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह यूनिक 17-डिजिट कोड आमतौर पर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर होता है या बोनट के नीचे मेटल फ्रेम पर लिखा होता है. आप अपने अधिकृत सर्विस सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, सर्विस एडवाइजर को यह नंबर बता सकते हैं और उनसे मैन्युफैक्चरर के डेटाबेस में चेक करने के लिए कह सकते हैं. वे तुरंत आपको बता देंगे कि आपकी गाड़ी के लिए किस तरह का फ्यूल सबसे अच्छा है.

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आधिकारिक निर्माता वेबसाइटों की जाँच करना

कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी भारतीय वेबसाइटों पर खास पेज बनाए हैं ताकि कार मालिकों को फ्यूल बदलने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सके. उदाहरण के लिए, फोक्सवैगन और स्कोडा जैसे ब्रांड्स ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अप्रैल 2020 के बाद बेची गई उनकी BS6 पेट्रोल कारें E20 फ्यूल के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं, भले ही पुराने फ्यूल फ्लैप स्टिकर पर सिर्फ़ E10 लिखा हो. अपनी कार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'इथेनॉल कंपैटिबिलिटी' (इथेनॉल कम्पैटिबिलिटी) सर्च करने पर अक्सर आधिकारिक प्रेस रिलीज़ या कस्टमर एडवाइज़री मिल जाती हैं, जिनसे खास मॉडल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है.

 

मैन्युफैक्चरिंग का साल आपको क्या बताता है

अगर आपने अपनी गाड़ी सेकंड-हैंड खरीदी है और आपके पास ओनर मैनुअल या सर्विस सेंटर की सुविधा नहीं है, तो गाड़ी के बनने का साल आपको उसकी फ़्यूल क्षमता के बारे में बहुत अच्छा संकेत देता है.

 

व्हीकल मैनुफैक्चरिंग डेटएक्सपेक्टेड इथेनॉल कंपैटिबिलिटीरिस्क लेवल के साथ E20 फ्यूल
2012 से पहले मैन्युफैक्चर इथेनॉल ईंधन के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैउच्च जोखिम: इंजन के अंदर मौजूद रबर के पुर्जों में दरार आ सकती है और उनसे रिसाव हो सकता है
2012 और अप्रैल 2023 बनी गाड़ियांआमतौर पर E5 या E10 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए उपयुक्त.मध्यम जोखिम: शुरुआत में वाहन सामान्य रूप से चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर फ्यूल पंप खराब हो सकता है.
अप्रैल 2023 के बाद मैन्यूफैक्चर हुई गाड़ियां E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए उपयुक्तसुरक्षित: ये वाहन BS6 फेज़ 2 मानकों के अनुरूप हैं और इनमें बेहतर फ्यूल लाइन्स दी गई हैं
स्पेसिफिक फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल (मिड-2026)E20 से लेकर E85/E100 तक इथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए उपयुक्तपूरी तरह सुरक्षित: सभी इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए उपयुक्त। इसमें हेवी-ड्यूटी अंदरूनी

अगर आपकी गाड़ी E20-कम्पैटिबल नहीं है, तो क्या होगा?

E20 pump

अगर किसी ऐसी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए जिसे असल में E5 या E10 पेट्रोल के लिए बनाया गया था, तो इससे तुरंत कोई समस्या होने की संभावना नहीं है. हालाँकि, लंबे समय तक इस्तेमाल करने से फ़्यूल सिस्टम के कुछ ऐसे हिस्सों में ज़्यादा टूट-फूट हो सकती है जो ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण के इस्तेमाल के लिए नहीं बने थे.

 

ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों में कम इथेनॉल ब्लेंड वाले पेट्रोल पर स्विच करने का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि पूरे भारत में E20 पेट्रोल ही स्टैंडर्ड फ़्यूल के तौर पर उपलब्ध रहा है.

 

अगर कोई गाड़ी E20 फ़्यूल के लिए आधिकारिक तौर पर मंज़ूर नहीं है, तो यह सलाह दी जाती है कि:

 

इसे सरल और आसान हिंदी में इस तरह लिखा जा सकता है:

 

  • अपने वाहन मॉडल की E20 ईंधन से अनुकूलता और किसी भी चेतावनी के लिए निर्माता की सलाह ज़रूर देखें.
  • फ्यूल लाइनों, सील और रबर के पार्ट्स की नियमित जांच करें, ताकि घिसाव या दरार का समय रहते पता चल सके.
  • कंपनी द्वारा सुझाए गए सर्विस शेड्यूल का पालन करें और ईंधन से जुड़ी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान कराएं.
  • यदि वाहन स्टार्ट होने में दिक्कत करे, इंजन रफ आइडल करे, ईंधन का रिसाव हो या माइलेज कम होने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत जांच कराएं.

 

E20 फ़्यूल का इस्तेमाल ज़्यादातर पुरानी कारों में किया जा सकता है, लेकिन रेगुलर सर्विसिंग और भी ज़रूरी है. अगर आपको मॉडल के बारे में पक्का पता नहीं है, तो किसी अधिकृत सर्विस सेंटर से सलाह लें.

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