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हेलमेट सर्टिफ़िकेशन क्यों ज़रूरी: भारतीय राइडर्स के लिए DOT, ECE और ISI के बीच अंतर

क्या आप नया हेलमेट खरीदने की सोच रहे हैं? तो जानिए हेलमेट के पीछे लगे स्टिकर का क्या मतलब है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 9, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट के लिए ISI सर्टिफ़िकेशन कानूनी रूप से ज़रूरी है
  • ECE सर्टिफ़िकेशन में आम तौर पर DOT की तुलना में ज़्यादा व्यापक टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाता है
  • भारतीय बाज़ार में नकली "DOT-सर्टिफ़ाइड" हेलमेट आम हैं

ज़्यादातर राइडर्स जब हेलमेट खरीदते हैं, तो वे सबसे पहले उसके डिज़ाइन, आराम या कीमत पर ध्यान देते हैं. सर्टिफ़िकेशन के बारे में वे अक्सर बाद में सोचते हैं. लेकिन हेलमेट के पीछे छपा सर्टिफ़िकेशन ही यह तय करता है कि उसने असल में सेफ़्टी टेस्ट पास किए हैं या वह सिर्फ़ मार्केटिंग के दावों पर निर्भर है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहन नियम: पुरानी डीज़ल और पेट्रोल कारों का क्या होता है?

 

पिछले कुछ सालों में भारत में यह कन्फ्यूजन बढ़ा है. ऑनलाइन और दुकानों पर बिकने वाले हेलमेट पर अब DOT, ECE और ISI जैसे शब्द आम तौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कई राइडर्स अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि इन सर्टिफिकेशन्स का असल में क्या मतलब है या भारत में इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है.

Indian riding conditions helmet certification rider

भारत में गाड़ी चलाने की असलियत

अगर आप भारत में लंबे समय से टू-व्हीलर चला रहे हैं या कभी चलाया है, तो आप जानते होंगे कि यहाँ की स्थितियाँ कितनी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. राइडर्स को अक्सर गड्ढों, ऊबड़-खाबड़ सड़कों, अचानक ब्रेक लगाने की स्थितियों, अनिश्चित ट्रैफिक और भारी मॉनसून का सामना करना पड़ता है, और इन सब वजहों से अचानक गिरकर चोट लगने का खतरा रहता है. इन्हीं स्थितियों को देखते हुए, दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट बहुत ज़रूरी हो जाता है.

 

सर्टिफ़िकेशन यह पक्का करने के लिए होता है कि हेलमेट टक्कर के जोखिम को झेल सके, सिर की चोट का ख़तरा कम कर सके और दुर्घटना की स्थिति में अपनी बनावट को बनाए रखे. सही टेस्टिंग के बिना, हेलमेट में दरार आ सकती है, उसका आकार बिगड़ सकता है या वह राइडर की ठीक से सुरक्षा नहीं कर पाएगा. इसीलिए डिज़ाइन, ग्राफ़िक्स, स्पॉइलर या टिंटेड वाइज़र जैसी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए.

ISI helmet testing helemt certification

ISI सर्टिफ़िकेशन का क्या मतलब है

 

ISI सर्टिफ़िकेशन, BIS (ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स) के नियमों के तहत भारत में बेचे जाने वाले हेलमेट के लिए ज़रूरी सुरक्षा मानक है.

 

ISI-सर्टिफाइड हेलमेट की टैस्टिंग इन पैमानों के आधार पर की जाती है:

 

  • इंपैक्ट झेलने की क्षमता
  • पेंट्रेशन रेसिस्टेंस
  • स्ट्रैप स्ट्रेंथ
  • स्ट्रक्चरल रिजिटी

 

2020 से, भारत सरकार ने दो-पहिया वाहन चलाने वालों के लिए नॉन-ISI हेलमेट के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है. सही ISI-सर्टिफाइड हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी लग सकता है.

 

हालांकि, भारत में एक बड़ी समस्या कम क्वालिटी वाले हेलमेट पर नकली ISI स्टिकर का होना है, जिनकी शायद कभी ठीक से टेस्टिंग ही नहीं हुई हो. इसीलिए अनुभवी राइडर्स अक्सर सिर्फ़ स्टिकर पर ध्यान देने के बजाय भरोसेमंद ब्रांड या अधिकृत विक्रेताओं से हेलमेट खरीदने पर ज़ोर देते हैं.

helmet certification india DOT ISI ECE

तस्वीर

 

DOT सर्टिफ़िकेशन क्या है?

DOT का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मानक है. ISI और DTO के बीच मुख्य अंतर यह है कि DTO मुख्य रूप से सेल्फ सर्टिफाइड सिस्टम पर काम करता है. निर्माता स्वयं अनुपालन का दावा कर सकते हैं, जबकि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बाद में नियमित जांच की जाती है.

 

DOT-सर्टिफाइड हेलमेट की टैस्टिंग इन चीज़ों के लिए की जाती है:

  • चोट से बचाव
  • किसी तरह का गढ्ढा या छेद होने जाने से बचाव
  • स्ट्रैप का टिका रहना
  • राइडर का दिखाई देना

 

इसका मतलब है कि कुछ असली DOT हेलमेट बहुत अच्छी सुरक्षा देते हैं, लेकिन भारत में बिकने वाले कई सस्ते हेलमेट असली सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना ही भ्रामक या जिनकी पुष्टि न हो सके, ऐसे DOT स्टिकर लगाते हैं. भारत में, सिर्फ़ DOT सर्टिफ़िकेशन होने से ही कोई हेलमेट सड़क पर इस्तेमाल के लिए कानूनी रूप से मान्य नहीं हो जाता. इसके लिए हेलमेट पर ISI सर्टिफ़िकेशन का होना भी ज़रूरी है.

helmet certification importance india DOT ECE ISI 1

तस्वीर

 

ECE सर्टिफ़िकेशन को अक्सर क्यों प्राथमिकता दी जाती है?

ECE सर्टिफ़िकेशन यूरोप से आया है और इसे 50 से ज़्यादा देशों में माना जाता है. राइडर्स और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच, ECE सर्टिफ़िकेशन को आम तौर पर DOT से ज़्यादा सख़्त माना जाता है क्योंकि मंज़ूरी मिलने से पहले इसकी टेस्टिंग प्रोसेस को स्वतंत्र रूप से वेरिफ़ाई किया जाता है.

 

ECE-सर्टिफाइड हेलमेट की टैस्टिंग निम्नलिखित पैमानों के आधार पर की जाती है.

 

  • कई इम्पैक्ट पॉइंट
  • वाइज़र की टेस्टिंग
  • चिन-बार की टेस्टिंग
  • प्रोडक्शन-लेवल पर क्वालिटी की जाँच

DOT के सेल्फ-सर्टिफिकेशन के उलट, ECE हेलमेट को बाज़ार में आने से पहले बाहरी टेस्टिंग से गुज़रना पड़ता है. यही एक मुख्य कारण है कि Shoei, AGV और Arai जैसे प्रीमियम ब्रांड अक्सर दुनिया भर में ECE सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता देते हैं. भारत में, ECE-सर्टिफाइड हेलमेट को आम तौर पर ज़्यादा सुरक्षा मानकों वाला माना जाता है और इन्हें ज़्यादातर वे मोटरसाइकिल सवार पसंद करते हैं जो हाईवे पर काफ़ी राइडिंग और टूरिंग करते हैं.

Tiivra Helmet Range 2022 09 05 T09 17 47 888 Z

DOT बनाम ECE बनाम ISI: इनमें क्या अंतर है?

आज भारत में बिकने वाले कई प्रीमियम हेलमेट में ECE और ISI, दोनों सर्टिफ़िकेशन होते हैं. यह कॉम्बिनेशन भारतीय कानूनी नियमों का पालन करने के साथ-साथ ज़्यादा कड़े इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है.

सर्टिफिकेशनकंट्रीलीगल इन इंडियाटेस्टिंग अप्रोच
ISIइंडियाआवश्यकबेसिक सेफ्टी टेस्टिंग
DOTअमेरिका
अकेले काफ़ी नहीं		ऑडिट के साथ सेल्फ-सर्टिफाइड
ECEयूरोपआमतौर पर ISI के साथ जोड़ा जाता हैमंज़ूरी से पहले स्वतंत्र रूप से टेस्ट किया गया
helmet certification importance india DOT ECE ISI 5

नकली सर्टिफ़िकेशन की बढ़ती समस्या

भारत में नकली हेलमेट एक गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं. कुछ नकली हेलमेट ब्रांड बिना किसी असली टेस्टिंग के ही DOT या ISI लेबल की नकल कर लेते हैं. यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि देखने में नकली हेलमेट असली हेलमेट जैसे ही लग सकते हैं. हालांकि, दुर्घटना की स्थिति में, बिना सर्टिफाइड शेल बनावट और खराब क्वालिटी के कारण झटके को सहने की क्षमता कम होती है, जिससे राइडर को बहुत कम सुरक्षा मिलती है और ज़ोरदार टक्कर होने पर सिर में चोट लग सकती है.

 

नया हेलमेट खरीदते समय ध्यान रखने योग्य आम चेतावनी के संकेत

  • प्रीमियम हेलमेट के लिए कम कीमत
  • खराब क्वालिटी के स्टिकर
  • BIS की जानकारी गायब
  • खराब क्वालिटी और फ़िनिश के साथ संदिग्ध रूप से हल्का वज़न
  • पैकेजिंग पर स्पेलिंग की गलतियाँ
MT helmets Reise Moto stinger 2 launched india carandbike 2

राइडर्स को किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए?

सबसे सुरक्षित हेलमेट का सबसे महंगा होना ज़रूरी नहीं है. राइडर्स को कई ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके सिर की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करें. साथ ही, नई मोटरसाइकिल खरीदते समय ही हेलमेट के लिए एक अच्छा बजट तय करना सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक अच्छा तरीका है.

 

  • असली सर्टिफ़िकेशन
  • अच्छी तरह से फिट होने वाला
  • पूरे चेहरे को ढकने वाला
  • भरोसेमंद और मजबूत मैन्युफ़ैक्चरिंग क्वालिटी

 

ज़्यादातर भारतीय राइडर्स के लिए, हेलमेट चुनते समय सबसे अच्छा बैलेंस आमतौर पर उस ज़्यादा से ज़्यादा रकम और उस कीमत पर मिलने वाले सबसे अच्छे सर्टिफ़िकेशन के बीच होना चाहिए जो आप खर्च कर सकते हैं. आमतौर पर, आज के बाज़ार में राइडर्स अक्सर नीचे दिए गए सर्टिफ़िकेशन वाले हेलमेट चुनते हैं.

 

  • कानूनी अनुपालन के लिए ISI सर्टिफ़िकेशन
  • बेहतर सुरक्षा मानकों के लिए ECE सर्टिफ़िकेशन

 

Axxor, SMK, Studds, Vega और MT Helmets जैसे ब्रांड अब भारत में ECE और ISI सर्टिफ़िकेशन वाले हेलमेट, काफ़ी सही कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं.

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सुरक्षित दिखने और सुरक्षित होने के बीच का अंतर

हेलमेट सर्टिफ़िकेशन सिर्फ़ लेबल या मार्केटिंग के शब्द नहीं हैं. ये बताते हैं कि क्या हेलमेट का असल में क्रैश से सुरक्षा के लिए टेस्ट किया गया है या नहीं. भारत में, जहाँ सड़कों पर हालात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, वहाँ सबसे आकर्षक या दमदार दिखने वाले डिज़ाइन को चुनने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी इन सर्टिफ़िकेशन को समझना है.

 

भारत में ISI सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी है, जबकि DOT स्टैंडर्ड्स बनाने वाली कंपनी के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं; वहीं, ECE को आज इस्तेमाल होने वाले सबसे अच्छे और व्यापक मोटरसाइकिल हेलमेट स्टैंडर्ड्स में से एक माना जाता है. साथ ही, ECE सर्टिफ़िकेशन के नियम दुनिया भर में समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि आपके सिर की सुरक्षा के लिए आपके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है. सही तरीका यह है कि आप सिर्फ़ हेलमेट के लुक या कम कीमत पर ध्यान देने के बजाय, असली सर्टिफ़िकेशन, सही फ़िट, भरोसेमंद बनावट और अपनी बजट के हिसाब से सबसे अच्छी क्वालिटी वाला हेलमेट चुनें.

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