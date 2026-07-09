भारत में 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहन नियम: पुरानी डीज़ल और पेट्रोल कारों का क्या होता है?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 9, 2026
हाइलाइट्स
- पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए कई सिस्टम लागू किए गए हैं
- MoRTH, MoEF&CC और NGT मिलकर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान करने का काम कर रहे हैं
- दिल्ली-NCR और देश के बाकी हिस्सों के लिए गाड़ी स्क्रैप करने की पॉलिसी के नियम अलग-अलग हैं
भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) सभी मिलकर हाल ही के ELV नियम के तहत पुरानी गाड़ियों की पहचान करने और उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं. पहले अच्छी हालत में रखी गई 20 साल पुरानी कार को गर्व की बात माना जाता था, लेकिन मौजूदा नियमों की वजह से ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है और कुछ शहरों में तो यह कानूनी तौर पर नामुमकिन है.
उम्र की सीमा: दिल्ली-NCR बनाम बाकी भारत
अभी कार मालिकों के बीच एक बड़ी उलझन यह है कि नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी और नेशनल कैपिटल रीजन (दिल्ली NCR) के लिए बने खास नियमों में क्या फ़र्क है. आइए, सबसे पहले इसे साफ़ करते हैं.
दिल्ली NCR के लिए
अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या आस-पास के NCR इलाकों में रहते हैं, तो NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल कारों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों पर पूरी तरह से रोक है. यह नियम तब भी लागू होता है जब आपकी कार मैकेनिकल तौर पर बिल्कुल ठीक हो और आपके पास वैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफ़िकेट हो.
यह भी पढ़ें: कुछ खरीदार नई कारों के बजाय पुरानी कारें खरीदना क्यों करते हैं पसंद, जानिये वजह
2026 की शुरुआत से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इन गाड़ियों की पहचान करके उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुरानी BS-III और उससे पुराने स्टैंडर्ड वाली कारों को ज़ब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जा रहा है, भले ही वे आपके घर के बाहर ही क्यों न खड़ी हों. इसके अलावा, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लगे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे ELV (एंड-ऑफ़-लाइफ़ व्हीकल्स) की पहचान कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि इन पुरानी कारों को बिल्कुल भी फ़्यूल नहीं दिया जाता है.
बाकी भारत के लिए:
NCR के बाहर, MoRTH की नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी गाड़ी की उम्र के बजाय उसकी फिटनेस के आधार पर गाड़ी का स्टेटस तय करती है. प्राइवेट गाड़ियों के लिए उम्र की सीमा 20 साल है, जबकि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए यह सीमा 15 साल है.
लेकिन जब आपकी प्राइवेट कार 20 साल पुरानी हो जाती है, तो आप सिर्फ़ फ़ीस देकर उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवा सकते. आपको सबसे पहले कार को एक सर्टिफ़ाइड ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) ले जाना होगा.
फ़िटनेस टेस्ट और 180-दिन का नियम
जब आप अपनी 20 साल पुरानी कार को ज़रूरी फ़िटनेस टेस्ट के लिए ले जाते हैं, तो ATS एमिशन लेवल, ब्रेक की क्षमता, हेडलैंप अलाइनमेंट, स्टीयरिंग फ़्री प्ले और स्ट्रक्चरल मज़बूती की जाँच करेगा.
अगर आपकी कार पास हो जाती है, तो आपको अगले पाँच साल तक गाड़ी चलाने की मंज़ूरी मिल जाती है. अगर यह फ़ेल हो जाती है, तो आपको कमियों को ठीक कराने और दोबारा टेस्ट के लिए अप्लाई करने की इजाज़त मिलती है. लेकिन अगर यह दोबारा टेस्ट में भी फ़ेल हो जाती है, तो आपकी कार को आधिकारिक तौर पर 'एंड-ऑफ़-लाइफ़ व्हीकल' (यानी अपनी उम्र पूरी कर चुकी गाड़ी) घोषित कर दिया जाता है. VAHAN पोर्टल इसे मार्क कर देगा, जिसका मतलब है कि आप अब कानूनी तौर पर उस कार को न तो चला सकते हैं और न ही उसका मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं.
2025 में लागू हुए पर्यावरण संरक्षण (एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स) नियमों के कारण, अब गाड़ी मालिकों के पास गाड़ी के ELV (खत्म हो चुकी गाड़ी) बनने के दिन से ठीक 180 दिन का समय होता है कि वे उसे किसी रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) या तय कलेक्शन सेंटर पर जमा कर दें.
स्क्रैप यार्ड में असल में क्या होता है?
कैश के बदले अपनी कार किसी लोकल मैकेनिक को सौंपने का ज़माना अब बीत चुका है. ऐसा करने से आप कानूनी तौर पर मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कार के इंजन या चेसिस का इस्तेमाल किसी अपराध में किया जाता है, तो भी रजिस्ट्रेशन आपके ही नाम पर रहता है.
आजकल, आपको RVSF का इस्तेमाल करना चाहिए. जब आप अपनी कार सरेंडर करते हैं, तो यह सुविधा वैज्ञानिक तरीके से इंजन ऑयल, कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड जैसे खतरनाक तरल पदार्थों को निकाल देती है. बैटरी और टायरों को अलग से रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है. इसके बाद कार की मुख्य मेटल बॉडी को क्रश करके उसका बंडल बना दिया जाता है. नए 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) फ्रेमवर्क के तहत, कार बनाने वाली कंपनियों के लिए अब स्टील रिकवरी के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन रीसाइक्लिंग सर्टिफिकेट को खरीदना कानूनी रूप से ज़रूरी हो गया है.
एक बार जब RVSF चेसिस नंबर को नष्ट कर देता है, तो आपकी कार को VAHAN डेटाबेस से हमेशा के लिए डी-रजिस्टर कर दिया जाता है.
- स्क्रैप वैल्यू: यह सुविधा आपको मेटल की स्क्रैप वैल्यू देती है, जो आमतौर पर वैसी ही नई गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत का लगभग 4% से 6% होती है. एक आम छोटी हैचबैक के लिए ₹15,000 से ₹30,000 तक मिल सकते हैं, जबकि बड़ी SUV से कहीं ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं.
- रोड टैक्स में छूट: CD दिखाने पर राज्य सरकारें आपकी नई प्राइवेट गाड़ी की खरीद पर 25% तक रोड टैक्स में छूट देती हैं. ज़्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली नई कार के लिए, रोड टैक्स पर मिलने वाली यह 25% की छूट का मतलब है बहुत बड़ी बचत.
- रजिस्ट्रेशन फ़ीस में छूट: आपकी नई कार के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी तरह से माफ़ कर दी गई है.
- मैन्युफैक्चरर की ओर से छूट: कई कार निर्माता मान्य CD के बदले नई कार पर आपको अतिरिक्त शुरुआती छूट देंगे.
ध्यान रखें कि सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉज़िट दो साल के लिए मान्य होता है और इसे एक बार परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है.
क्या आप अपनी कार को दूसरी जगह ले जाकर उसे बचा सकते हैं?
अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीज़ल SUV है जो अभी भी अच्छी हालत में है, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या आप इसे कहीं और बेच सकते हैं. हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्थानीय RTO से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट' (NOC) लेना होगा. आपको यह NOC लेना होगा और 10 साल की समय-सीमा खत्म होने से पहले कार को NCR से बाहर ले जाना होगा.
लेकिन किसी दूसरे राज्य में पुरानी कार बेचना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि खरीदार अब सख्त फिटनेस नियमों को लेकर ज़्यादा सतर्क हो गए हैं. पुरानी BS-IV डीज़ल कार की रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) अब उतनी नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी. कई मालिकों के लिए, दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की परेशानी और 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट' से मिलने वाले पक्के फ़ायदों की तुलना करने पर, कार को स्क्रैप करवाना ही ज़्यादा समझदारी भरा फ़ैसला लगता है.
2026 की सच्चाई यह है कि ऑटोमोटिव मार्केट अब साफ़-सुथरे उत्सर्जन और कड़े नियमों के पालन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ चुका है. अपनी भरोसेमंद पुरानी कार को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ELV नियमों को समझने से आप न सिर्फ़ कानून का सही पालन करते हैं, बल्कि अपने आर्थिक फ़ायदे को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाते हैं.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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