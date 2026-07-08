कुछ खरीदार नई कारों के बजाय पुरानी कारें खरीदना क्यों करते हैं पसंद, जानिये वजह

नई कार खरीदना और फिर उसके चलने-फिरने का खर्च उठाना बहुत जल्दी महंगा पड़ सकता है. नई कार न सिर्फ़ ज़्यादा कीमत और बड़ी EMI के साथ आती है, बल्कि उसका इंश्योरेंस भी महंगा होता है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कारों की मरम्मत का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है. यही वजह है कि कई खरीदार अब पुरानी या इस्तेमाल की हुई कारों की ओर रुख कर रहे हैं.

कुछ लोगों के लिए पुरानी कार खरीदना सिर्फ़ पैसे बचाने का एक तरीका है. वहीं कुछ लोग अपनी मौजूदा कार को ही बनाए रखना पसंद करते हैं क्योंकि वह अभी भी अपना काम बखूबी कर रही होती है. अगर कार भरोसेमंद और आरामदायक हो और उसका ठीक से रखरखाव किया गया हो, तो बहुत से लोगों को उसे बदलने की कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती.

कभी-कभी अपनी मौजूदा कार को ही बनाए रखना ज़्यादा समझदारी भरा होता है

पुरानी कारें देखने वाले हर व्यक्ति उन्हें खरीदते नहीं हैं. कई लोगों के पास पहले से ही छह या सात साल पुरानी कार होती है और उन्हें बस उसे बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती.

अगर ठीक से देखभाल की जाए, तो नई खरीदी गई मॉडर्न कारें लंबे समय तक अच्छी हालत में रहती हैं और उन्हें पहले की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ बनाया जाता है. ठीक से मेंटेन की गई सात या आठ साल पुरानी कार भी रोज़ाना आने-जाने, वीकेंड ट्रिप और हाईवे पर चलाने के लिए भरोसेमंद हो सकती है. अगर कार हर सुबह स्टार्ट हो जाती है, अच्छी तरह चलती है और उसमें बार-बार मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे बदलना हमेशा समझदारी भरा फ़ैसला नहीं होता.

यह भी पढ़ें: भारत में बुजुर्ग माता-पिता और सीनियर सिटिज़न्स के लिए ये हैं सबसे उपयोगी कारें

अपग्रेड करने पर नए तरह के खर्च भी आते हैं. नए लोन या ज़्यादा EMI के अलावा, आजकल की कारों की मरम्मत का खर्च भी अक्सर ज़्यादा होता है. एक छोटे से एक्सीडेंट में भी LED हेडलैंप, कनेक्टेड टेल लैंप, पार्किंग सेंसर या सेंसर वाले बंपर जैसे महंगे पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं.

पुरानी कारें चलाने में ज़्यादा आसान लगती हैं

पुरानी कारों में आप तुरंत एक बात देखेंगे. ज़्यादातर कंट्रोल फिजिकल होते हैं.

AC का तापमान बदलने, फैन स्पीड एडजस्ट करने या वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आमतौर पर बस एक नॉब घुमाना या बटन दबाना पड़ता है. आपको मेन्यू खोलने या सड़क से नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

कुछ ड्राइवर अभी भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पसंद करते हैं

पुरानी कारों में आम तौर पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल होता था, जबकि ज़्यादातर आधुनिक कारों में अब इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल होता है.

इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग से पार्किंग आसान हो जाती है. लेकिन कई शौकीनों का मानना ​​है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सड़क से बेहतर फीडबैक देता है.

आप अक्सर महसूस कर सकते हैं कि आगे के टायरों की पकड़ कैसी है, जिससे गाड़ी चलाते समय कार के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस होता है. जिन्हें गाड़ी चलाना पसंद है, उनके लिए पुरानी कार चुनने की यह एक बड़ी वजह है.

कम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हो सकता है मरम्मत का कम खर्च

आजकल की कारों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है. जब सब कुछ ठीक से काम करता है तो यह बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ खराब हो जाए तो मरम्मत महंगी पड़ सकती है.

आजकल एक छोटी सी दुर्घटना में भी पार्किंग सेंसर, कैमरे, रडार मॉड्यूल या ADAS इक्विपमेंट को बदलना पड़ सकता है. यहाँ तक कि LED हेडलैंप और कनेक्टेड टेल लैंप को बदलने का खर्च भी पुरानी कारों में इस्तेमाल होने वाली लाइटिंग की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है.

पुरानी गाड़ियों में आमतौर पर कम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं, जिससे उनकी मरम्मत आसान और कई मामलों में सस्ती हो जाती है.

सिंपल इंजन

पुरानी पेट्रोल कारों में अक्सर नैचुरली एस्पिरेटेड फोर-सिलेंडर इंजन होते थे, जिनका मैकेनिकल लेआउट काफी सरल होता था.

नई कारों में अक्सर परफॉर्मेंस बेहतर बनाने और कड़े एमिशन नियमों को पूरा करने के लिए छोटे टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. ये इंजन ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अतिरिक्त पार्ट्स भी होते हैं, जिनकी वजह से समय के साथ इनकी मरम्मत करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है.

इसीलिए कुछ खरीदार अभी भी पुरानी कारों के सीधे-सादे मैकेनिकल डिज़ाइन को पसंद करते हैं.

हर कोई ड्राइवर असिस्टेंस फ़ीचर्स नहीं चाहता

आजकल की कारों में लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर मिलते हैं. ये सिस्टम सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं, खासकर हाईवे पर.

हालांकि, कुछ ड्राइवरों को लगता है कि भारत के भारी ट्रैफ़िक में वे ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, जहाँ मोटरसाइकिल, पैदल चलने वाले और लेन बदलना रोज़मर्रा की ड्राइविंग का हिस्सा है.

पुरानी कारों में ड्राइविंग से जुड़े सभी काम ड्राइवर को ही करने पड़ते हैं और कई लोग इसी आसान अनुभव को पसंद करते हैं.

आप कीमत में भारी गिरावट के नुकसान से बच जाते हैं

पुरानी कार खरीदने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इसकी कीमत घटने (डेप्रिसिएशन) का नुकसान कोई और पहले ही उठा चुका होता है, क्योंकि नई कार अपनी कीमत का एक बड़ा हिस्सा शुरुआती कुछ सालों में ही खो देती है.

अच्छी तरह से मेंटेन की गई 5 से 8 साल पुरानी कार खरीदने पर, आपको अक्सर बिल्कुल नए एंट्री-लेवल मॉडल की तुलना में बहुत कम कीमत पर बेहतर सुविधाओं वाली गाड़ी मिल जाती है.

फीचर पुरानी कारें नई कारें खरीदने की कीमत कम ज्यादा शुरुआती डेप्रिसिएशन ज़्यादातर न के बराबर शुरुआती कुछ वर्षों के दौरान सबसे अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम कम आमतौर पर ज्यादा रिपेयर दिक्कतें सिंपल मैकेनिकल सिस्टम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर

इसमें कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं

पुरानी कारें एकदम सही नहीं होतीं.हो सकता है कि आपको ये फ़ीचर्स न मिलें:

बड़ी टचस्क्रीन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

ADAS

बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन

मैन्युफ़ैक्चरर वारंटी

अच्छी तरह से मेंटेन किया गया और सही सर्विस हिस्ट्री वाला मॉडल ढूंढने में थोड़ा सब्र भी रखना पड़ सकता है.

15 साल के नियम और पुरानी कारों से जुड़े नियमों को समझना

अगर आप पुरानी कार खरीद रहे हैं, तो अपने राज्य में लागू नियमों को समझना ज़रूरी है.

दिल्ली-NCR के बाहर, रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी कई पुरानी कारें चल सकती हैं, बशर्ते वे ज़रूरी फ़िटनेस टेस्ट पास कर लें और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर लें. राज्य के आधार पर, मालिकों को अतिरिक्त रिन्यूअल चार्ज और ग्रीन टैक्स भी देना पड़ सकता है.

दिल्ली-NCR में ज़्यादा सख़्त नियम लागू हैं. यहाँ 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल कारें और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारें सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलाई जा सकतीं, भले ही उनका रखरखाव कितना भी अच्छा क्यों न किया गया हो.

पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले, हमेशा उन स्थानीय नियमों की जाँच कर लें जहाँ आप उसे इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं.

पुरानी कारों के चाहने वाले आज भी क्यों हैं?

नई कारें पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा फ़ीचर्स वाली और ज़्यादा कुशल हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हर किसी के लिए सही पसंद हैं.

अच्छी तरह से रखी गई पुरानी कार भी भरोसेमंद, आरामदायक और किफायती हो सकती है. इससे कार की कीमत में होने वाली भारी गिरावट से भी बचा जा सकता है और कई मामलों में, इसकी मरम्मत और बीमा का खर्च भी कम होता है.

चाहे आप अपनी पहली पुरानी कार खरीद रहे हों या बस अपनी मौजूदा कार को ही रखने का फ़ैसला कर रहे हों, सबसे अच्छा विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आपको असल में किस चीज़ की ज़रूरत है. कई खरीदारों के लिए, पुरानी कार भी ठीक-ठाक काम करती रहती है.