भारत में बुजुर्ग माता-पिता और सीनियर सिटिज़न्स के लिए ये हैं सबसे उपयोगी कारें

अगर आपके घर में बुजुर्ग माता-पिता हैं और आप परिवार के लिए नई कार ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसे विकल्प दिए गए हैं जो बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक हैं और जिन पर आप विचार कर सकते हैं:



मारुति सुजुकी वैगन आर

वैगन आर देश में मारुति की सबसे लंबे समय से चल रही कारों में से एक है, जिसका प्रोडक्शन 1999 में शुरू हुआ था. तब से, इस हैचबैक में कई अपडेट और अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन इसका मुख्य डिज़ाइन - जिसमें 'टॉल-बॉय' बॉडी और बड़ा केबिन शामिल है - वैसा ही बना हुआ है. वैगन आर एक अच्छा विकल्प है, खासकर बुज़ुर्गों या सीनियर सिटिज़न को ले जाने के लिए, क्योंकि इसके दरवाज़े चौड़े खुलते हैं और सीटें ऊंची होती हैं, जिससे अंदर आना और बाहर निकलना आसान हो जाता है – आपको सीट पर बैठने के लिए खुद को ऊपर-नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप आसानी से सीट पर खिसककर बैठ सकते हैं.

वैगन आर को ड्राइवर की सीट से इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान है. इसकी बड़ी खिड़कियों की वजह से बाहर का नज़ारा साफ़ दिखता है, इसके कंट्रोल हल्के हैं और इसमें AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से यह शहर में चलाने के लिए भी बहुत अच्छी है. अब वैगन आर में आगे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 'स्विवेल सीट' (घूमने वाली सीट) का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे अंदर-बाहर आना-जाना आसान हो जाता है.

टाटा पंच

टाटा की माइक्रो-एसयूवी शहर में चलाने के लिए भी बहुत अच्छी है. इसके दरवाज़े 90 डिग्री तक खुलते हैं और इसकी सीटिंग 'टॉल-बॉय' स्टाइल की है, जिससे इसमें आसानी से अंदर-बाहर हुआ जा सकता है. यह खास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए एक अच्छी कार है क्योंकि इसमें गाड़ी के अंदर जाने के लिए ज़्यादा झुकना या चढ़ना नहीं पड़ता. साथ ही, इसके चौड़े दरवाज़ों की वजह से चलने-फिरने में मदद करने वाले डिवाइस (जैसे व्हीलचेयर) को भी आसानी से गाड़ी तक लाया जा सकता है.

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हमेशा की तरह टाटा की गाड़ियों की तरह ही, पंच में भी अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है. इससे खराब सड़कों पर भी गाड़ी का सफ़र आरामदायक रहता है और केबिन के अंदर झटके कम महसूस होते हैं. कॉम्पैक्ट साइज़ और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन की वजह से पंच को चलाना भी आसान है.

मारुति सुजुकी ब्रेज़्जा

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को लंबे समय से सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता रहा है, और यह बुज़ुर्गों को लाने-ले जाने के लिए भी एक अच्छी गाड़ी है. इसके बॉक्सी और सीधे आकार की वजह से इसका केबिन काफी बड़ा है और इसमें इतना बड़ा बूट स्पेस है कि बुज़ुर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज़्यादातर पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस इसमें आसानी से आ सकते हैं. इसकी सीटें भी काफी ऊँची हैं, जिससे बैठने में आसानी होती है, हालाँकि, आजकल की कई कारों की तरह, इसमें भी अंदर जाने के लिए यात्रियों को दरवाज़े की चौड़ी चौखट (डोर सिल) के ऊपर से होकर गुज़रना होगा.

मारुति की सभी गाड़ियों की तरह, ब्रेज़ा के साथ भी कंपनी का बड़ा सर्विस नेटवर्क मिलता है, जिससे गाड़ी रखने का अनुभव तनाव-मुक्त रहता है और इसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं. ब्रेज़ा के कंट्रोल हल्के हैं और इसका 1.5 पेट्रोल इंजन शहर में चलाने के हिसाब से बेहतरीन ढंग से ट्यून किया गया है, जिसमें बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

किआ कारेंज क्लैविस

किआ की यह कार परिवार के लिए, खासकर घर में बुज़ुर्गों के होने पर, एक आरामदायक विकल्प है. किआ खरीदारों को ज़्यादा आराम के लिए दूसरी लाइन में कैप्टन सीट का विकल्प देती है, और तीसरी लाइन की सीटों को पूरी तरह फ़ोल्ड करके, आप न सिर्फ़ व्हीलचेयर बल्कि फ़ैमिली ट्रिप के लिए ज़रूरी सामान भी इसमें रख सकते हैं. कारेंज की सीटें भी अच्छी ऊंचाई पर हैं, और बड़े दरवाज़ों की वजह से इसमें अंदर आना और बाहर निकलना बहुत आसान है.

इस एमपीवी में लोगों के आराम के लिए कई खास फीचर्स दिए गए हैं, जैसे पीछे बैठने वालों के लिए छत पर लगे अलग-अलग वेंट्स – साथ ही, पीछे के कैबिन में अलग ब्लोअर कंट्रोल और हवा को साफ़ रखने के लिए एयर प्यूरीफायर सिस्टम भी है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं जो सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं, और सबसे महंगे वेरिएंट्स में ADAS एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच देता है.

होंडा एलिवेट

होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी एक अच्छी फ़ैमिली कार लेकर आई है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनमें बुज़ुर्ग सदस्य हैं. एलिवेट में एक बड़ा और खुला-खुला कैबिन है, जिसमें अच्छी पैडिंग और सपोर्ट वाली सीटें हैं. इन सीटों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि इनमें बैठना या इनसे उतरना मुश्किल हो. भले ही इसमें कुछ प्रतिस्पर्धियों जितने ज़्यादा फ़ीचर्स न हों, फिर भी एलिवेट में वे सभी ज़रूरी फ़ीचर्स मिलते हैं जिनकी ज़रूरत होती है. इसकी राइड क्वालिटी भी अच्छी है और यह भारतीय सड़कों की स्थितियों को आसानी से संभाल सकती है. इसके बड़े बूट स्पेस की वजह से आप आसानी से मोबिलिटी डिवाइस भी साथ ले जा सकते हैं, और इसका 1.5 NA पेट्रोल इंजन बहुत स्मूथ और लीनियर तरीके से पावर देता है, जिससे गाड़ी चलाते समय झटके महसूस नहीं होते.