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ये 5 बंद हो चुकी कारें आज भी नई कारों को देती हैं टक्कर

फोर्ड इकोस्पोर्ट से लेकर होंडा सिविक तक, यहाँ ऐसी पाँच कारें हैं जिनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन पुरानी कारों के बाज़ार में ये आज भी बेहतरीन वैल्यू, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और शानदार ड्राइविंग अनुभव देती हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 8, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 5 ऐसी कारें जिनका प्रोडक्शन बंद हो चुका है, लेकिन जिन्हें सेकंड-हैंड खरीदना अब भी फायदेमंद है
  • भरोसेमंद, चलाने में मज़ेदार और पैसे की सही कीमत देने वाले विकल्प
  • इनमें SUV, हैचबैक, सेडान और एक MPV शामिल हैं

किसी कार का प्रोडक्शन बंद होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसमें क्वालिटी या क्षमता की कमी थी. कार बनाने वाली कंपनियाँ अक्सर बदलते मार्केट ट्रेंड, कड़े एमिशन नियमों, प्लेटफ़ॉर्म अपडेट या ब्रांड की भविष्य की रणनीति के कारण कुछ कारों को बंद कर देती हैं. कई कार प्रेमी आज के टेक्नोलॉजी से भरपूर मॉडल्स के बजाय मैकेनिकल रूप से बेहतर अनुभव देने वाली कारों को ज़्यादा पसंद करते हैं. यहाँ ऐसी 5 बंद हो चुकी कारों की लिस्ट दी गई है जिन्हें भारत में आज भी पुरानी (used) हालत में खरीदना फायदेमंद हो सकता है.

 

1.फोर्ड इकोस्पोर्ट

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फोर्ड इकोस्पोर्ट ने भारत में सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की शुरुआत की. फोर्ड फियस्टा के साथ अपना DNA और प्लेटफ़ॉर्म साझा करने वाली इकोस्पोर्ट असल मायनों में एक ड्राइवर की SUV थी. यह तेज़ रफ़्तार पर स्थिरता और मोड़ों पर बेहतरीन संतुलन देती थी, जिससे ऊँची क्रॉसओवर भी फुर्तीली हैचबैक जैसी महसूस होती थीं.

 

यह अभी भी पुरानी कारों के बाज़ार में मिल जाती है, और अगर आप किस्मत वाले रहे, तो आपको इसका 1.0L इकोबूस्ट टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो तेज़ी से रेव करने वाला और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देने वाला बेहतरीन इंजन है. इकोस्पोर्ट में 1.5L TDCi डीज़ल इंजन भी आता था, जो अपनी स्मूद पावर डिलीवरी और मज़बूती के लिए मशहूर था. इसके अलावा, इसमें 1.5L NA पेट्रोल इंजन भी था; हालाँकि, कार के शौकीनों के बीच यह अपने डीज़ल और टर्बो पेट्रोल इंजन की वजह से ज़्यादा पसंद की जाती थी.

 

यह भी पढ़ें: बजाज फ्रीडम 125 बनाम होंडा शाइन 125 बनाम हीरो सुपर स्प्लेंडर XTec, रोजमर्रा के लिए कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार

 

इकोस्पोर्ट के दरवाज़े के बंद होने पर आने वाली 'धप' की आवाज़ में एक अलग ही तरह का संतोष मिलता था. इसकी मज़बूत बनावट और फियस्टा से लिए गए सस्पेंशन की वजह से जो बेहतरीन फ़ीडबैक मिलता था, वैसा आज के स्टीयरिंग सेटअप में नहीं मिल पाता. हालाँकि, भारत से फोर्ड का जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इकोस्पोर्ट हमेशा से ही एक शानदार एसयूवी रही है.

 

2.होंडा सिविक

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कई शौकीनों के लिए, होंडा सिविक सिर्फ़ एक कार है, न कि कोई “ड्रीम कार” थी. इसमें वे सभी खूबियां हैं जो आपको इसका फ़ैन बना सकती हैं: सदाबहार डिज़ाइन, एक बेहतरीन और दमदार इंजन, और ड्राइविंग पर सेंट्रिक स्वभाव.

 

भारत में बेची गई पिछली 10वीं-जेनरेशन की सिविक में दो इंजन ऑप्शन मिलते थे: 1.8-लीटर पेट्रोल और 1.6-लीटर डीज़ल. दोनों ही इंजन अपनी स्मूद परफ़ॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे. इसकी सबसे अच्छी बात इसका 'लो सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी' था, जिसकी वजह से यह मोड़ पर भी स्थिर रहती थी और तेज़ रफ़्तार में ऐसा कॉन्फिडेंस देती थी कि आपका मन घर तक के लिए लंबा रास्ता चुनने का करता था.

 

अच्छी बात यह है कि यह अभी भी पुरानी कारों के बाज़ार में उपलब्ध है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 2009 से ही होंडा की सभी कारें E20-कम्पैटिबल रही हैं; आप आसानी से E20-कम्पैटिबल सिविक ले सकते हैं, जिससे आज के पुरानी कारों के बाज़ार में यह एक समझदारी भरा और सुरक्षित विकल्प बन जाती है.

 

3.होंडा जैज़

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सिविक सेडान कारों में एक आइकॉनिक मॉडल थी, लेकिन जैज़ ने हैचबैक सेगमेंट में अपनी खास पहचान बनाई. अपने बड़े और काम के केबिन, बेहतरीन इंजन और मज़ेदार ड्राइविंग अनुभव की वजह से, यह पुरानी कारों के बाज़ार में भी सबसे पसंदीदा हैचबैक में से एक बनी हुई है.

 

यह भरोसेमंद होने के साथ-साथ अच्छी तरह से बने कैबिन के साथ आती है. इसमें आपको होंडा का 1.2-लीटर i-VTEC इंजन भी मिलता है, जो अपनी लंबी उम्र और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. और सिविक की तरह ही, होंडा का दावा है कि आज पुरानी कारों के बाज़ार में उपलब्ध जैज़ के सभी मॉडल E20 कम्पैटिबल हैं; यही एक और वजह है कि पुरानी जैज़ आपकी पहली पुरानी कार के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

 

4.मारुति सुजुकी इग्निस

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क्या आप अपनी पहली कार ढूंढ रहे हैं? मारुति सुज़ुकी इग्निस एक स्मार्ट पसंद है क्योंकि इसे चलाना आसान है, इसका इंजन दमदार है और इसका मेंटेनेंस भी कम है. भले ही इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन मैकेनिकल तौर पर यह अपनी दूसरी मारुति कारों जैसे सेलेरियो, स्विफ्ट और वैगन आर से बेहतर है. इसकी वजह है इसका शानदार चेसिस और बेहतरीन 4-सिलेंडर 1.2L K-सीरीज़ इंजन है. इसका अनोखा डिज़ाइन शायद सबको पसंद न आए, लेकिन अगर आप आसानी से कार का मालिक बनना चाहते हैं, तो आप इसे खरीद सकते हैं.

 

5.मराजो

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कुछ नई हैचबैक की कीमत में, आप अच्छी हालत में इस्तेमाल की हुई MPV खरीद सकते हैं. महिंद्रा मराजो एक बड़ी 7/8-सीटर MPV थी, जो अपने बड़े केबिन और शानदार राइड कम्फर्ट के लिए जानी जाती थी. यह उन लोगों के लिए है जो दिखावटी फ़ीचर्स के बजाय प्रैक्टिकैलिटी और कम्फर्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं. मराजो 1.5-लीटर डीज़ल इंजन वाली 4-स्टार ग्लोबल NCAP-रेटेड MPV थी.

 

इसमें सराउंड-कूल AC रूफ़ सिस्टम है जो पूरे केबिन में एक जैसी कूलिंग देता है और साथ ही इसमें इन-बिल्ट विंडो सनशेड भी हैं; यह कैप्टन-सीट वाले वर्जन में भी उपलब्ध है. अगर आप अर्टिगा और XL6 जैसी गाड़ियों से बड़ी और ज़्यादा आरामदायक गाड़ी की तलाश में हैं, तो इस पर ज़रूर विचार किया जा सकता है.

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