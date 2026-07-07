बजाज फ्रीडम 125 बनाम होंडा शाइन 125 बनाम हीरो सुपर स्प्लेंडर XTec, रोजमर्रा के लिए कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- आपको कौन सी 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए?
- बजाज फ्रीडम 125 दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल है
- होंडा शाइन 125 और हीरो सुपर स्प्लेंडर, दोनों ही अच्छी वैल्यू देती हैं
125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में दोनों खूबियां मिलती हैं - अच्छी माइलेज और 125 cc का इंजन, जो आम 100 cc इंजन के मुकाबले थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस देता है. होंडा शाइन 125 इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, जबकि हीरो सुपर स्प्लेंडर भी इस सेगमेंट में हीरो की मज़बूत दावेदारों में से एक बनी हुई है - यह ग्लैमर के बाद दूसरे नंबर पर है. बजाज फ्रीडम 125 यहाँ एक सरप्राइज़ एंट्री है; यह दुनिया की पहली CNG-पावर्ड मोटरसाइकिल है, जिसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम है.
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अगर कोई रोज़ाना इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल ढूंढ रहा है और इन तीनों में से किसी एक पर विचार कर रहा है, तो हम हर मोटरसाइकिल को देखेंगे और उनकी तुलना करेंगे – स्पेसिफ़िकेशन, माइलेज के आंकड़ों, कीमत और वैल्यू के आधार पर कि कौन-सी मोटरसाइकिल आपके लिए सही रहेगी.
|स्पेसिफिकेशन
|होंडा शाइन 125
|हीरो सुपर स्प्लेंडर Xtec
|बजाज फ्रीडम 125
|इंजन
|123.94 cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-साइलेंडर इंजन
|124.7 cc, air-cooled, single-cylinder
|124.58 cc, air-cooled, single-cylinder engine
|अधिकतम ताकत
|10.63 बीएचपी @ 7500 आरपीएम
|10.7 बीएचपी @ 7500 आरपीएम
|9.37 बीएचपी @ 8000 आरपीएम
|पीक टॉर्क
|11 एनएम @ 6000 rpm
|10.6 एनएम @ 6000 rpm
|9.7 एनएम @ 5000 rpm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड
|5-स्पीड
|5-स्पीड
|माइलेज (दावा)
|55-60 किमी/प्रतिलीटर
|55-65 किमी/प्रतिलीटर
|100 किमी/प्रति किलोग्राम सीएनजी
किमी/प्रतिलीटर
|फ्यूल टैंक क्षमता
|10.5 लीटर
|12 लीटर
|2 लीटर पेट्रोल + 2 kg सीएनजी
|कर्ब वेट
|113 किग्रा
|121-123 किग्रा
|149 किग्रा
|सीट हाईट
|791 मिमी
|793 मिमी
|825 मिमी
|ब्रेक्स
|आगे डिस्क/पीछे ड्राम
|आगे डिस्क/पीछे ड्राम
|आगे डिस्क/पीछे ड्राम
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रु.82,253 – 86,612
|रु.84,448 – 88,044
|रु.91,566 – 1,11,604
इंजन और प्रदर्शन
तीनों बाइक्स का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा है, कम से कम कागज़ पर तो ऐसा ही दिखता है. इनकी ताकत 9.5-10.7 bhp के बीच है और तीनों बाइक्स में 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है.
होंडा शाइन 125 का पीक टॉर्क 11 एनएम है, जो इसे थोड़ा बेहतर शुरुआती पिक-अप देता है. इसके बाद सुपर स्प्लेंडर आती है, जिसका पीक टॉर्क 10.6 Nm है. होंडा और हीरो, दोनों ही बाइक्स की ताकत लगभग 10.7 bhp है.
इस तुलना में फ्रीडम 125 सबसे कम पावरफुल है, जिसमें सिर्फ़ 9.4 bhp ताकत और 9.7 Nm का टॉर्क मिलता है. यह यहाँ मौजूद दूसरी मोटरसाइकिलों से अलग भी है, क्योंकि यह पेट्रोल और CNG दोनों पर चलती है. CNG पर चलने से इसकी परफ़ॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम है कि कोई भी आम 125cc बाइक इसका मुक़ाबला नहीं कर सकती.
माइलेज और रनिंग कॉस्ट
होंडा शाइन 125 और हीरो सुपर स्प्लेंडर दोनों ही फ़्यूल के मामले में बहुत अच्छी हैं; ये 55-60 kmpl का माइलेज देती हैं और असल में भी इनका माइलेज इसके आस-पास ही रहता है. लेकिन फ्रीडम 125 के पास एक खास खूबी है. इसमें 2 kg का CNG टैंक और 2-लीटर का पेट्रोल रिज़र्व है. बजाज का दावा है कि यह CNG पर 100 km/kg से ज़्यादा और पेट्रोल पर 65 kmpl का माइलेज देती है, जिससे दोनों टैंक फुल होने पर इसकी कुल रेंज लगभग 330 km हो जाती है.
हमारे टेस्ट में, जिनमें तेज़ रफ़्तार वाले टेस्ट रन भी शामिल थे, CNG माइलेज 85 km/kg और 60 kmpl से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया. आम तौर पर गाड़ी चलाने और रोज़ाना आने-जाने की रफ़्तार के हिसाब से, गाड़ी चलाने की स्थितियों के आधार पर यह माइलेज बढ़कर 90 km/kg और लगभग 65 kmpl तक हो सकता है.
फीचर्स और आराम
शाइन 125 को 2025-26 के लिए अच्छे से अपडेट किया गया है और यह साफ़ दिखता है: डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, USB Type-C फ़ास्ट चार्जिंग, आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम और OBD2B-कम्प्लायंट इंजन इसे बिना ज़्यादा कीमत बढ़ाए मॉडर्न-कम्यूटर कैटेगरी में मज़बूती से खड़ा करते हैं. 113 kg वज़न के साथ यह तीनों में सबसे हल्की भी है, जिससे शहर में भारी ट्रैफ़िक के बीच इसे चलाना आसान हो जाता है.
सुपर स्प्लेंडर XTec में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट, रियल-टाइम माइलेज बताने वाला डिजिटल कंसोल और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.
फ्रीडम 125 आराम के मामले में बिल्कुल अलग नज़रिए से बनाई गई है; इसमें इस सेगमेंट की सबसे लंबी सीट और ज़्यादा आरामदायक राइड के लिए मोनो-लिंक्ड रियर सस्पेंशन दिया गया है.
यह तीनों में सबसे भारी और सबसे ऊंची भी है, जिसकी सीट की ऊंचाई 825 mm है; इसलिए कम ऊंचाई वाले राइडर्स को इसे खरीदने से पहले इस पर बैठकर देख लेना चाहिए. इसमें ब्लूटूथ-इनेबल्ड LCD क्लस्टर है, जिसमें कॉल अलर्ट और बैटरी इंडिकेटर की सुविधा है.
कीमत और वैल्यू
सिर्फ़ कीमत के मामले में देखें तो होंडा शाइन 125 इन तीनों में सबसे सस्ती है; हीरो सुपर स्प्लेंडर की कीमत इससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह फ्रीडम से सस्ती है.
बजाज फ्रीडम 125 की कीमत काफी ज़्यादा है; इसके सबसे महंगे डिस्क एलईडी वैरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत ₹1.1 लाख से भी ज़्यादा है. अगर सिर्फ़ खरीदने की कीमत को देखें, तो फ्रीडम 125 कागज़ पर महंगी लगती है, लेकिन दूसरी दो बाइक्स के मुकाबले इसकी ज़्यादा कीमत की भरपाई CNG स्टेशन पर हो जाती है—खासकर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, कुछ ही महीनों में यह अंतर कवर हो जाता है.
किसको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिये?
अगर आपका रोज़ का सफ़र छोटा है और आप एक भरोसेमंद बाइक चाहते हैं जिसका सर्विस नेटवर्क भी बड़ा हो, तो हीरो सुपर स्प्लेंडर Xtec एक बढ़िया विकल्प है. अगर आपको थोड़ी ज़्यादा रिफ़ाइनमेंट, मॉडर्न कनेक्टिविटी और होंडा का हमेशा से स्मूथ रहने वाला इंजन चाहिए, तो शाइन 125 दोनों में से ज़्यादा बेहतर विकल्प है. होंडा के इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक होने की एक वजह है और इसे चुनना आसान है.
लेकिन अगर आप रोज़ाना ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चलाते हैं और लंबे समय तक गाड़ी का इस्तेमाल करने के हिसाब से वैल्यू देख रहे हैं, तो फ्रीडम 125 एक ऐसा फ़ायदा देती है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. अगर आप 3-5 साल के समय में बचत करना चाहते हैं, तो फ्रीडम 125 अपनी CNG की खूबी के साथ यह बचत देगी.
हालांकि, ज़्यादातर राइडर्स जो भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस और अच्छी वैल्यू चाहते हैं—और जो गाड़ी बेचने या बदलने के बारे में भी सोचते हैं—उनके लिए शाइन या सुपर स्प्लेंडर ही ज़्यादा सही विकल्प हैं.
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