ओबेन रोर EVO की डिलेवरी हुई शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 6, 2026
हाइलाइट्स
- ओबेन रोर EVO को 25,000 से ज़्यादा बुकिंग मिली हैं
- ओबेन इलेक्ट्रिक की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 लाख यूनिट है
- ओबेन रोर इवो की कीमत ₹1.25 लाख (एक्स-शोरूम) है
ओबेन इलेक्ट्रिक ने बेंगलुरु में आयोजित अपने 'फर्स्ट टू रोर' (First to Rorr) डिलीवरी इवेंट के ज़रिए अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ओबेन रोर इवो (Oben Rorr Evo) की डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी के अनुसार, आने वाले हफ़्तों में ओबेन रोर इवो को धीरे-धीरे उसके 150 शोरूम के नेटवर्क में उपलब्ध कराया जाएगा. मई 2026 में लॉन्च होने के सिर्फ़ 15 दिनों के भीतर ही ओबेन रोर इवो को 25,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं.
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कंपनी अब ग्राहकों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलेवरी बढ़ा रही है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. ओबेन इलेक्ट्रिक के पास अभी भारत के 18 राज्यों के 90 से ज़्यादा शहरों में 150 से ज़्यादा शोरूम और खास ओबेन केयर सर्विस सेंटर हैं.
ओबेन रोर इवो की मुख्य खासियतें और फीचर्स
रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली रोर Evo में 9 kW की मोटर और 3.4 kWh की LFP बैटरी लगी है. इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 110 kmph और रेंज 180 km बताई गई है, साथ ही यह सिर्फ़ 3 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है. फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा के साथ, रोर Evo को 0 से 80% चार्ज होने में सिर्फ़ 90 मिनट लगते हैं और इसमें बैटरी पर 8 साल की वारंटी मिलती है. इसके अन्य फ़ीचर्स में 5-इंच का TFT डिस्प्ले, OTA अपडेट्स, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, जियो-फ़ेंसिंग, रिमोट इमोबिलाइज़ेशन और इमरजेंसी SOS के साथ फ़ॉल डिटेक्शन शामिल हैं.
ओबेन इलेक्ट्रिक की फाउंडर और CEO मधुमिता अग्रवाल ने कहा, “डिमांड पैदा करना एक पड़ाव है, लेकिन उस डिमांड को लगातार पूरा करने से ही ग्राहकों का लंबे समय तक चलने वाला भरोसा बनता है. रोर Evo की डिलीवरी शुरू होना हमारे लिए एक अहम पड़ाव है, क्योंकि ग्राहकों की ज़बरदस्त डिमांड अब सड़कों पर असल मोटरसाइकिलों के रूप में दिख रही है. हम उन ग्राहकों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हम पर भरोसा जताया.”
ओबेन इलेक्ट्रिक की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी और यह बेंगलुरु में 3.5 एकड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन क्षमता 1 लाख यूनिट है। कंपनी का कहना है कि LFP बैटरी, मोटर, VCU, चार्जर और अपने खास सॉफ्टवेयर समेत सभी ज़रूरी EV पार्ट्स को कंपनी के अंदर ही डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाता है.
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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