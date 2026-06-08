दिल्ली में E85 फ़्यूल की कीमत ₹82.12 प्रति लीटर; पहले E85 स्टेशन का उद्घाटन हुआ

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने दिल्ली के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसर का उद्घाटन किया. लॉन्च इवेंट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वादा किया कि E20 फ्यूल के साथ-साथ E85 फ्यूल भी उपलब्ध कराया जाएगा – जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ़ 15% पेट्रोल होता है. दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत ₹82.12 है, जो E20 पेट्रोल से ₹20 सस्ता है; E20 पेट्रोल की कीमत अभी दिल्ली में ₹102.12 है. पुरी ने बताया कि E20 और E85 फ्यूल की कीमतों में ₹20 का अंतर होगा.

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इस इवेंट में पुरी ने बताया कि E20-कम्पैटिबल गाड़ियों के मालिकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश भर में E85 फ़्यूल के साथ-साथ E20 फ़्यूल भी बिकता रहेगा. उन्होंने बताया कि E85 डिस्पेंसर पर साफ़ तौर पर लेबल लगा होगा और वे सिर्फ़ E85-कम्पैटिबल गाड़ियों के लिए ही होंगे.

मंत्री ने यह भी कन्फर्म किया कि आने वाले महीनों में पूरे भारत में 50 से 100 E85 डिस्पेंसर खोले जाने की उम्मीद है. 2026 के आखिर तक 500 E85 डिस्पेंसर और 2027 के आखिर तक 5,000 E85 डिस्पेंसर लगाने के बड़े लक्ष्य के साथ, मंत्रालय पूरे देश में E85 फ्यूल उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहा है.

फिलहाल, भारत में E85-कम्पैटिबल पैसेंजर गाड़ियां बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं. हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स कम्यूटर मोटरसाइकिलों के फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट लॉन्च किए हैं, लेकिन ये दोनों ही जुलाई 2026 से ग्राहकों तक पहुंचना शुरू होंगी. मारुति सुजुकी ने भी हाल ही में वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल को पेश किया था, लेकिन इसके लॉन्च की समय-सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.