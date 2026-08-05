भारत में 2026 की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली बाइक्स: फ्रीडम 125, स्प्लेंडर प्लस, शाइन 125, टीवीएस स्पोर्ट और अन्य बाइक्स में कौन-किस से आगे
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 5, 2026
हाइलाइट्स
- बजाज फ्रीडम 125, 102 km/kg की एफिशिएंसी के साथ सबसे आगे है
- टीवीएस स्पोर्ट 80 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती है
- माइलेज पर ध्यान देने वाले ग्राहक भारत का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सेगमेंट हैं
रोज़ाना सफ़र करने वालों के लिए ईंधन की कीमतें अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं, इसलिए 2026 में भी भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ज़्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिलों का दबदबा बना हुआ है. पारंपरिक पेट्रोल वाली कम्यूटर बाइक से लेकर दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल तक, निर्माता अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर माइलेज और दक्षता (एफ़िशिएंसी) पर ज़ोर दे रहे हैं.
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यहाँ भारत में अभी बिक रही कुछ सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिलों पर एक नज़र डाली गई है, जो मैन्युफैक्चरर के दावों या ARAI-सर्टिफाइड आंकड़ों पर आधारित हैं.
बजाज फ्रीडम 125 – 102 किमी प्रति किलोग्राम (सीएनजी) तक
अपने डुअल-फ़्यूल CNG सेटअप की वजह से, बजाज फ़्रीडम 125 अभी भारत में बिकने वाली सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट मोटरसाइकिल है. बजाज का दावा है कि यह मोटरसाइकिल CNG मोड में 102 km/kg तक का माइलेज दे सकती है. सिर्फ़ CNG पर यह मोटरसाइकिल 202 किलोमीटर तक चल सकती है, और पेट्रोल टैंक के साथ मिलाकर, फ़्रीडम की कुल रेंज 330 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है.
फ्रीडम 125 में 125cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 9.3 bhp की ताकत और 9.7 Nm का टॉर्क बनाता है, और इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा, फ्रीडम दुनिया की पहली ऐसी प्रोडक्शन मोटरसाइकिल भी है जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG सिस्टम दिया गया है. फ्रीडम की कीमतें अभी रु.91,566 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.
टीवीएस स्पोर्ट – 80 किमी प्रति लीटर तक
टीवीएस स्पोर्ट देश की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है. टीवीएस का दावा है कि इस कम्यूटर बाइक का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 80 kmpl है.
इस बाइक में 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8.1 bhp की ताकत और 8.7 Nm का टॉर्क बनाता है. इसका हल्का वज़न और माइलेज पर ध्यान देने वाला गियरिंग सिस्टम इसे देश की सबसे लोकप्रिय बजट कम्यूटर बाइकों में से एक बनाए हुए है. 'स्पोर्ट' मॉडल की कीमत अभी रु.57,950 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
बजाज प्लेटिना 100 - 75 किमी प्रति लीटर तक
माइलेज पर फ़ोकस करने वाली एक और लंबे समय से चल रही कम्यूटर बाइक, बजाज प्लेटिना 100, शानदार फ़्यूल इकॉनमी देती आ रही है. बजाज का दावा है कि यह मोटरसाइकिल 75 kmpl तक का माइलेज देती है.
प्लेटिना में 102cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7.7 bhp की ताकत और 8.3 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके आरामदायक सस्पेंशन सेटअप और मुलायम सीट ने रोज़ाना आने-जाने वालों के बीच इसकी लोकप्रियता बनाए रखने में मदद की है. प्लेटिना की कीमत ₹68,711 (एक्स-शोरूम) है.
हीरो स्प्लेंडर प्लस Xtec 2.0 – 70 किमी प्रति लीटर तक
हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर लाइनअप भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है, और नई स्प्लेंडर प्लस Xtec 2.0 इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले विकल्पों में से एक है. हीरो का दावा है कि ARAI द्वारा टेस्ट किया गया इसका माइलेज 70 kmpl है.
इस बाइक में 97.2cc का इंजन है जो लगभग 7.9 bhp की ताकत और 8.05 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें हीरो की i3S आइडल-स्टॉप टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसका मकसद फ्यूल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाना है. इसकी कीमत ₹83,214 (एक्स-शोरूम) है.
हीरो स्प्लेंडर प्लस - 70 किमी प्रति लीटर तक
स्टैंडर्ड हीरो स्प्लेंडर प्लस कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक बेंचमार्क बनी हुई है. इस मोटरसाइकिल का ARAI-क्लेम्ड माइलेज 70 kmpl है.
मैकेनिकल तौर पर, इसमें Xtec वर्जन वाला ही 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन लगा है और यह कम रनिंग कॉस्ट, भरोसेमंद होने और आसानी से मेंटेनेंस होने पर ज़्यादा ज़ोर देता है. मई 2026 तक इसकी शुरुआती कीमत ₹77,557 (एक्स-शोरूम) है.
हीरो HF डीलक्स – 70 किमी प्रति लीटर तक
स्प्लेंडर रेंज से नीचे की कैटेगरी में आने वाली हीरो HF डीलक्स, 75 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है.
इसमें स्प्लेंडर लाइनअप वाला ही 97.2cc का इंजन लगा है और यह हीरो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है; इसकी कीमत ₹72,620 (एक्स-शोरूम) है.
टीवीएस स्टार सिटी प्लस – 70 किमी प्रति लीटर तक
टीवीएस स्टार सिटी प्लस भी 110cc कैटेगरी की ज़्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है, और इसका माइलेज लगभग 70 kmpl बताया जाता है.
इसका 109.7cc इंजन लगभग 8.1 bhp की पावर देता है, जबकि LED लाइटिंग और सेमी-डिजिटल कंसोल जैसे फ़ीचर्स इसे टीवीएस स्पोर्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इस कम्यूटर बाइक की कीमत ₹72,500 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
होंडा शाइन 125 – 55 किमी प्रति लीटर तक
होंडा शाइन 125, 125cc कम्यूटर कैटेगरी की सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है. होंडा का दावा है कि शाइन का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 55 kmpl है.
इस मोटरसाइकिल में 123.94cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 10.7 bhp की ताकत और 11 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. शाइन 125 की कीमत ₹81,502 (एक्स-शोरूम) है.
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.55 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,152 - 82,710
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,742 - 72,792
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 66,382 - 68,485
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,348 - 86,035
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 59,839
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,766 - 75,712
- हीरो डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,838 - 83,245
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 73,551 - 79,786
- हीरो ठाठ बाटएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,813 - 86,501
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.45 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.51 लाख
- हीरो विडा X2एक्स-शोरूम कीमत₹ NA
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,994 - 86,725
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.65 - 1.74 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 90,800 - 1.07 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.32 - 1.37 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,990
- हीरो Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,500 - 90,000
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 82,239
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,703 - 81,471
- हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,710
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,191 - 80,574
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 - 1.86 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,792
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,567 - 95,786
- हीरो डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,880
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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