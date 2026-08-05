एथर कोनार्क होगा EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 5, 2026
हाइलाइट्स
- एथर कोनार्क 29 अगस्त को लॉन्च होगा
- कोनार्क में 14-इंच का फ्रंट व्हील होगा
- इसकी कीमत रु.1 लाख से रु.1.25 लाख के बीच होने की संभावना है
लॉन्च होने में कुछ ही हफ़्ते बाकी हैं और एथर एनर्जी के आने वाले फ़ैमिली स्कूटर का नाम आखिरकार सामने आ गया है – एथर कोनार्क (Ather Konarc). अब तक का सबसे सस्ता एथर प्रोडक्ट होने वाला कोनार्क, 29 अगस्त को एथर के 'कम्युनिटी डे' इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. यह स्कूटर, जिसकी झलक 2025 में EL01 कॉन्सेप्ट के ज़रिए दिखाई गई थी, भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए भी एक अहम हिस्सा होगा, क्योंकि यह ई-स्कूटर सेगमेंट के बीचों-बीच अपनी जगह बनाएगा और स्टार्टअप के लिए बड़ी बिक्री लाएगा.
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एथर कोनार्क: नए टीज़र से क्या पता चलता है
लेटेस्ट टीज़र में सड़क पर चलने के लिए तैयार फ़ाइनल 'कोनार्क' (Konarc) की झलक मिलती है. स्कूटर की LED डे-टाइम रनिंग लाइट एप्रन की लगभग पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, और इसके ठीक ऊपर मौजूद 'एथऱ' का नाम भी रोशन होता है.
कोनार्क में फ्रंट डिस्क ब्रेक भी है, जिसके स्कूटर में स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर आने की उम्मीद है. कोनार्क में लंबी, सिंगल-पीस सीट होगी, लेकिन यह रिज़्टा जितनी लंबी नहीं होगी.
एथर कोनार्क: बैटरी, फ़्रेम और चार्जर
450 सीरीज़ और रिज़्टा (Rizta) में एल्युमीनियम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके उलट एथर कोनार्क (Ather Konarc) में पूरी तरह से स्टील की यूनिबॉडी बनावट का इस्तेमाल किया जाएगा. एथर ने पहले ही संकेत दिया है कि एल्युमीनियम से स्टील पर स्विच करने के बावजूद, कोनार्क का वज़न उसके मौजूदा स्कूटरों की तुलना में बहुत कम बढ़ेगा.
कोनार्क (Konarc) पहला एथर स्कूटर होगा जिसमें 14-इंच का फ्रंट व्हील होगा, लेकिन उम्मीद है कि पिछला पहिया 12-इंच का होगा. सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फोर्क और सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर संभालेंगे, जैसा कि रिज़्टा (Rizta) में है, लेकिन EL01 में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के लिए पिछले शॉक को टेल के पास लगाया गया है.
कोनार्क में इन-बिल्ट ऑनबोर्ड चार्जर होगा, जो पोर्टेबल चार्जर के मुकाबले ज़्यादा सुविधाजनक और कम जगह लेने वाला समाधान होगा. हालाँकि, कोनार्क में सीट के नीचे मिलने वाली कुल स्टोरेज क्षमता Rizta के मुकाबले कम होगी; यह दोनों स्कूटर के बीच एक मुख्य अंतर होगा, जिन्हें Ather के शोरूम में एक साथ बेचा जाएगा.
एथर कोनार्क: बैटरी के विकल्प और संभावित कीमत
उम्मीद है कि कोनार्क में 2 kWh से 4 kWh तक की बैटरी मिलेगी, लेकिन एथर ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इसका प्लेटफ़ॉर्म 5 kWh तक की बैटरी को भी सपोर्ट कर सकता है. कोनार्क में बजाज चेतक 35 की तरह ही डायरेक्ट-ड्राइव मोटर भी होगी.
महाराष्ट्र में एथर की नई फ़ैसिलिटी में बनने वाला 'एथर कोनार्क' (एथऱ कोनार्क), कंपनी के स्कूटर लाइनअप में 'रिज़्टा' (Rizta) से नीचे की कैटेगरी में आएगा. संभावना है कि शुरुआती ऑफ़र के तहत बेस कोनार्क की कीमत रु.1 लाख से कम होगी, जबकि सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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