एथर कोनार्क होगा EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एथर कोनार्क होगा EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम

कोनार्क अब तक का सबसे सस्ता एथर मॉडल होगा और साथ ही यह 14-इंच के फ्रंट व्हील वाला पहला एथर मॉडल भी होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एथर कोनार्क 29 अगस्त को लॉन्च होगा
  • कोनार्क में 14-इंच का फ्रंट व्हील होगा
  • इसकी कीमत रु.1 लाख से रु.1.25 लाख के बीच होने की संभावना है

लॉन्च होने में कुछ ही हफ़्ते बाकी हैं और एथर एनर्जी के आने वाले फ़ैमिली स्कूटर का नाम आखिरकार सामने आ गया है – एथर कोनार्क (Ather Konarc). अब तक का सबसे सस्ता एथर प्रोडक्ट होने वाला कोनार्क, 29 अगस्त को एथर के 'कम्युनिटी डे' इवेंट में लॉन्च किया जाएगा. यह स्कूटर, जिसकी झलक 2025 में EL01 कॉन्सेप्ट के ज़रिए दिखाई गई थी, भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के लिए भी एक अहम हिस्सा होगा, क्योंकि यह ई-स्कूटर सेगमेंट के बीचों-बीच अपनी जगह बनाएगा और स्टार्टअप के लिए बड़ी बिक्री लाएगा.

 

यह भी पढ़ें: स्कूटर चलाते समय रास्ते में आने वाले गढ्ढों की जानकारी देगा एथर, कंपनी ने पेश किया कमाल का फीचर

ather konarc name announced for new family electric scooter carandbike 2

एथर कोनार्क: नए टीज़र से क्या पता चलता है

लेटेस्ट टीज़र में सड़क पर चलने के लिए तैयार फ़ाइनल 'कोनार्क' (Konarc) की झलक मिलती है. स्कूटर की LED डे-टाइम रनिंग लाइट एप्रन की लगभग पूरी चौड़ाई में फैली हुई है, और इसके ठीक ऊपर मौजूद 'एथऱ' का नाम भी रोशन होता है.

 

कोनार्क में फ्रंट डिस्क ब्रेक भी है, जिसके स्कूटर में स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर आने की उम्मीद है. कोनार्क में लंबी, सिंगल-पीस सीट होगी, लेकिन यह रिज़्टा जितनी लंबी नहीं होगी.

ather konarc name announced for new family electric scooter carandbike 3

एथर कोनार्क: बैटरी, फ़्रेम और चार्जर

450 सीरीज़ और रिज़्टा (Rizta) में एल्युमीनियम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके उलट एथर कोनार्क (Ather Konarc) में पूरी तरह से स्टील की यूनिबॉडी बनावट का इस्तेमाल किया जाएगा. एथर ने पहले ही संकेत दिया है कि एल्युमीनियम से स्टील पर स्विच करने के बावजूद, कोनार्क का वज़न उसके मौजूदा स्कूटरों की तुलना में बहुत कम बढ़ेगा.

 

कोनार्क (Konarc) पहला एथर स्कूटर होगा जिसमें 14-इंच का फ्रंट व्हील होगा, लेकिन उम्मीद है कि पिछला पहिया 12-इंच का होगा. सस्पेंशन का काम टेलीस्कोपिक फोर्क और सिंगल रियर शॉक एब्जॉर्बर संभालेंगे, जैसा कि रिज़्टा (Rizta) में है, लेकिन EL01 में ज़्यादा सस्पेंशन ट्रैवल के लिए पिछले शॉक को टेल के पास लगाया गया है.

ather konarc electric scooter carandbike 1

कोनार्क में इन-बिल्ट ऑनबोर्ड चार्जर होगा, जो पोर्टेबल चार्जर के मुकाबले ज़्यादा सुविधाजनक और कम जगह लेने वाला समाधान होगा. हालाँकि, कोनार्क में सीट के नीचे मिलने वाली कुल स्टोरेज क्षमता Rizta के मुकाबले कम होगी; यह दोनों स्कूटर के बीच एक मुख्य अंतर होगा, जिन्हें Ather के शोरूम में एक साथ बेचा जाएगा.

 

एथर कोनार्क: बैटरी के विकल्प और संभावित कीमत

उम्मीद है कि कोनार्क में 2 kWh से 4 kWh तक की बैटरी मिलेगी, लेकिन एथर ने पहले ही कन्फर्म किया है कि इसका प्लेटफ़ॉर्म 5 kWh तक की बैटरी को भी सपोर्ट कर सकता है. कोनार्क में बजाज चेतक 35 की तरह ही डायरेक्ट-ड्राइव मोटर भी होगी.

 

महाराष्ट्र में एथर की नई फ़ैसिलिटी में बनने वाला 'एथर कोनार्क' (एथऱ कोनार्क), कंपनी के स्कूटर लाइनअप में 'रिज़्टा' (Rizta) से नीचे की कैटेगरी में आएगा. संभावना है कि शुरुआती ऑफ़र के तहत बेस कोनार्क की कीमत रु.1 लाख से कम होगी, जबकि सबसे महंगे वैरिएंट की कीमत रु.1.25 लाख (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

# Ather Konarc# Ather Energy# Ather# Konarc# Electric scooters# Electric scooters in India# Bikes# Electric Mobility# Electric Two-wheelers# Bikes# Auto Industry# Cover Story# Electric Mobility
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

एथर पर अधिक शोध

एथर ई एल 01

एथर ई एल 01

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 95,000 - 1.05 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Aug 31, 2026

लोकप्रिय एथर मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई रजिस्टर्ड कारों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाकर चार साल कर दी गई है, जबकि नए दो-पहिया वाहनों के लिए अब छह साल के कवरेज की ज़रूरत होगी.
    सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों और दो-पहिया वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया
  • अगस्त 2026 में कई नए लॉन्च देखने को मिलेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स सुपरस्पोर्ट्स से लेकर बजट EV स्कूटर तक सब कुछ पेश करेंगे.
    अगस्त 2026 में नई बजाज पल्सर से लेकर यामाहा R2 तक आने वाले हैं ये नये दो-पहिया वाहन
  • हीरो एक्सपल्स 210, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर X, सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली तीन अलग-अलग तरह की एडवेंचर मोटरसाइकिलें हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स की तुलना कैसे की जा सकती है?
    हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब बायबैक गारंटी के साथ उपलब्ध
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • नई रजिस्टर्ड कारों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाकर चार साल कर दी गई है, जबकि नए दो-पहिया वाहनों के लिए अब छह साल के कवरेज की ज़रूरत होगी.
    सुप्रीम कोर्ट ने नई कारों और दो-पहिया वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया
  • अगस्त 2026 में कई नए लॉन्च देखने को मिलेंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स सुपरस्पोर्ट्स से लेकर बजट EV स्कूटर तक सब कुछ पेश करेंगे.
    अगस्त 2026 में नई बजाज पल्सर से लेकर यामाहा R2 तक आने वाले हैं ये नये दो-पहिया वाहन
  • हीरो एक्सपल्स 210, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 और केटीएम 390 एडवेंचर X, सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली तीन अलग-अलग तरह की एडवेंचर मोटरसाइकिलें हैं. इनके स्पेसिफिकेशन्स की तुलना कैसे की जा सकती है?
    हीरो एक्सपल्स 210 बनाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बनाम केटीएम 390 एडवेंचर X: एडवेंचर मोटरसाइकिल्स कीमत, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब बायबैक गारंटी के साथ उपलब्ध
  • आने वाली होंडा रीबेल 300 की तुलना उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी, रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350 से कैसे की जा सकती है? हम दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करके देखते हैं कि वे एक-दूसरे के मुकाबले कैसी हैं.
    होंडा रीबेल 300 बनाम रॉयल एनफील्ड मीटिओर 350: इंजन और फीचर्स की तुलना
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एथर कोनार्क होगा EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम