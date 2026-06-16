E20 ईंधन: ICICI लोम्बॉर्ड ने साफ़ किया कि इंश्योरेंस कवरेज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

ICICI लेम्बॉर्ड इंश्योरेंस ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इसमें कहा गया है कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से मान्य रहेंगी, चाहे गाड़ी पारंपरिक पेट्रोल से चल रही हो या इथेनॉल-मिश्रित ईंधन से. यह बयान उन रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि पुरानी गाड़ियों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से जुड़े क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं.

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बीमा कंपनी ने अपने आधिकारिक जवाब में कहा है कि वह पुरानी गाड़ियों में E20 फ़्यूल के इस्तेमाल को लापरवाही नहीं मानती है और उसका कहना है कि क्लेम मंज़ूर करने का फ़ैसला इस आधार पर नहीं किया जाता कि किस तरह का फ़्यूल इस्तेमाल किया गया है.

कंपनी ने कहा, "ICICI लोम्बॉर्ड जनरल इंश्योरेंस फिर से पुष्टि करता है कि E-20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से मान्य हैं. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि पुरानी गाड़ियों में E-20 फ्यूल के इस्तेमाल को हम लापरवाही नहीं मानते हैं, और हम E-20 फ्यूल प्रोग्राम को एक प्रगतिशील और पर्यावरण के अनुकूल कदम मानते हैं."

यह स्पष्टीकरण ICICI लोम्बार्ड के एक पुराने ब्लॉग पर ध्यान दिए जाने के बाद आया है, जिसमें उन गाड़ियों में E20 फ़्यूल इस्तेमाल करने के असर पर चर्चा की गई थी जो असल में ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए नहीं बनाई गई थीं। ब्लॉग में इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि हालांकि E20 एक साफ़ और पर्यावरण के लिए बेहतर फ़्यूल है, लेकिन सभी इंजन इस पर चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं.

ब्लॉग में कहा गया है, "इथेनॉल से बना फ्यूल, E20, पर्यावरण के अनुकूल है और रेगुलर फ्यूल की तुलना में सस्ता है. हालांकि, रेगुलर फ्यूल का एकदम सही विकल्प मिलने के बारे में सोचने से पहले, यह जानना ज़रूरी है कि सभी इंजन इथेनॉल-ब्लेंड फ्यूल पर चलने के लिए नहीं बने होते हैं. इथेनॉल के जलने की विशेषताएं अलग होती हैं और यह शुद्ध गैसोलीन की तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक (corrosive) हो सकता है."

ब्लॉग में यह भी बताया गया कि E20 फ़्यूल के लिए डिज़ाइन की गई गाड़ियों में आम तौर पर मज़बूत फ़्यूल लाइन और गैस्केट, बेहतर फ़्यूल मैपिंग सिस्टम और कुछ मामलों में, बेहतर क्षमता के लिए ज़्यादा कम्प्रेशन रेश्यो जैसे फ़ीचर होते हैं. इसलिए, ICICI लोम्बार्ड ने गाड़ी मालिकों को सलाह दी थी कि वे E20 फ़्यूल का इस्तेमाल शुरू करने से पहले यह पक्का कर लें कि उनकी गाड़ी E20-कम्पैटिबल है या नहीं.

ब्लॉग में आगे कहा गया है, "सबसे पहले, अपनी कार का इंजन चेक करें. अगर इसे E20 पर चलने के लिए बनाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो E20 फ़्यूल इस्तेमाल करने से पहले आपको सलाह के लिए कार बनाने वाली कंपनी से संपर्क करना पड़ सकता है."

यह चर्चा इसलिए ज़ोर पकड़ गई क्योंकि भारत के इथेनॉल-ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत E20 पेट्रोल देश के ज़्यादातर हिस्सों में उपलब्ध स्टैंडर्ड फ़्यूल बन गया है. जहाँ BS6 फ़ेज़ 2 नियमों के तहत लॉन्च की गई ज़्यादातर गाड़ियाँ E20 के अनुकूल बनाई गई थीं, वहीं भारतीय सड़कों पर मौजूद काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ मूल रूप से कम इथेनॉल कंसंट्रेशन के हिसाब से डिज़ाइन की गई थीं.

ICICI लेम्बॉर्ड के पिछले ब्लॉग में यह भी बताया गया था कि फ्यूल से होने वाली टूट-फूट के कारण समय के साथ धीरे-धीरे होने वाला नुकसान 'कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज' (नतीजतन होने वाला नुकसान) की श्रेणी में आ सकता है, जिसे आम तौर पर स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता है. इससे वाहन मालिकों में यह चिंता पैदा हो गई कि E20 से जुड़े नुकसान के दावों की अतिरिक्त जांच-पड़ताल हो सकती है.

हालांकि, बीमा कंपनी ने अब स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि पॉलिसी के तहत कवर की गई घटनाओं - जैसे दुर्घटना, चोरी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और थर्ड-पार्टी लायबिलिटी - के आधार पर दावों का मूल्यांकन जारी है.

कंपनी ने कहा, "बीमा में शामिल जोखिमों, जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट या चोरी होने पर क्लेम स्वीकार किए जाते हैं. गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला ईंधन (जैसे पेट्रोल, डीज़ल, CNG वगैरह) क्लेम स्वीकार किए जाने में कोई अहम भूमिका नहीं निभाता है. इसलिए, अगर पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ी का क्लेम स्वीकार किया जाता है, तो E-20 ईंधन वाली गाड़ी का क्लेम भी उसी तरह स्वीकार किया जाएगा और ICICI लेम्बॉर्ड सिर्फ़ ईंधन के इस्तेमाल के आधार पर क्लेम को खारिज नहीं करेगा."

ज़्यादा इथेनॉल-ब्लेंडेड फ़्यूल की ओर बढ़ते बदलाव के बीच, इस साफ़-सफ़ाई से पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. फ़िलहाल, ICICI लोम्बार्ड का कहना है कि इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी की शर्तों और इंश्योर्ड रिस्क के आधार पर तय होता है, न कि इस बात पर कि गाड़ी में किस तरह का फ़्यूल इस्तेमाल हो रहा है.