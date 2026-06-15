मारुति सुजुकी वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.24 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 15, 2026
हाइलाइट्स
- वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल का नाम बदलकर वैगन आर बायोफ्लेक्स कर दिया गया है
- यह टॉप-स्पेक ZXi+ ट्रिम पर आधारित है
- इसकी कीमत वैगन आर ZXi+ से लगभग रु.86,000 ज़्यादा है
मारुति सुज़ुकी ने हाल ही में दिखाए गए वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल की कीमत बता दी है. 'बायोफ्लेक्स' नाम की यह फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी, वैगन आर के टॉप ZXi+ ट्रिम पर आधारित है और इसकी कीमत रु.7.24 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह कीमत पूरी तरह से लोडेड वैगन आर ZXi+ पेट्रोल-मैनुअल मॉडल से लगभग रु.86,000 ज़्यादा है.
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वैगनआर BioFlex में स्टैंडर्ड ZXi+ मॉडल वाला ही 1.2-लीटर, फोर-सिलेंडर, K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन इसे ज़्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने के लिए मॉडिफ़ाई किया गया है. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह इंजन 90 bhp की ताकत और 113.7 Nm का पीक टॉर्क बनाता है और फ़िलहाल यह सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा. इसकी आधिकारिक फ़्यूल एफ़िशिएंसी के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं.
बाहर से देखने पर, BioFlex और स्टैंडर्ड Wagon R के बीच सबसे बड़ा फ़र्क बूट लिड पर लगा BioFlex का बैज होगा और इसमें पेट्रोल वैगनआर ZXi+ जैसा डुअल-टोन कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा. अंदर से भी यह स्टैंडर्ड वैगनआर जैसी ही है; BioFlex में पेट्रोल ZXi+ हैचबैक वाले सभी फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे 7.0-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फ़ोल्डिंग विंग मिरर्स, रिमोट लॉकिंग, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और फ़ॉग लैंप्स शामिल है.
सेफ़्टी के मामले में, BioFlex में छह एयरबैग्स के साथ-साथ ABS के साथ EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं.
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