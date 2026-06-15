हीरो स्प्लेंडर + और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पर मिल रही ₹4,000 की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 15, 2026
हाइलाइट्स
- स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत अब रु.78,710 है
- एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत अब रु.68,792 है
- ऑफ़र जुलाई 2026 तक मान्य है
भारत में E85-कम्पैटिबल स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद,हीरो मोटोकॉर्प ने दोनों मोटरसाइकिलों पर ₹4,000 की छूट की घोषणा की है. यह ऑफ़र जुलाई 2026 तक लागू रहेगा और इससे इन दोनों E85-कम्पैटिबल कम्यूटर बाइक्स की कीमतें क्रमशः ₹78,710 और ₹68,792 (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएंगी.
यह भी पढ़ें: हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई लॉन्च
|मॉडल
|लॉन्च कीमत
|डिस्काउंट
|कीमत जुलाई 2026 तक
|हीरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल
|रु.82,710
|रु.4,000
|रु.78,710
|हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल
|रु.72,792
|रु.4,000
|रु.68,792
शुरुआत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लॉन्च की गई स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत ₹82,710 थी, जबकि एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत ₹72,792 (दोनों एक्स-शोरूम) थी.
कीमत कम होने के बाद, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत स्टैंडर्ड E20-कम्पैटिबल स्प्लेंडर+ से सिर्फ़ ₹1,153 ज़्यादा है. वहीं, एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल अब एचएफ डीलक्स i3S कॉस्ट वैरिएंट से ₹1,650 सस्ती है.
ये मोटरसाइकिलें जुलाई से दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों में बिक्री के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इन्हें धीरे-धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी पेश किया जाएगा.
E85 फ़्यूल (85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल) के साथ कम्पैटिबिलिटी के लिए, हीरो मोटोकॉर्प ने स्टैंडर्ड मोटरसाइकिलों की तुलना में 36 पार्ट्स में बदलाव किए हैं. इन अपडेट्स में ज़्यादा इथेनॉल वाले फ़्यूल को संभालने के लिए एक नया फ़्यूल पंप, एक नया सेकेंडरी फ़्यूल फ़िल्टर और एक रीकैलिब्रेटेड ECU शामिल है, जो टैंक में मौजूद इथेनॉल के मिश्रण के आधार पर फ़्यूल सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है.
कंपनी का यह भी दावा है कि E85 पर चलने से पीक पावर में 7% की बढ़ोतरी और टॉर्क में 3% का सुधार हुआ है. इसमें वही जाना-पहचाना 97.2 cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में E85 फ्यूल पर चलने पर 8.4 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क बनाता है. स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में, यह लगभग 0.5 bhp और 0.3 Nm की बढ़ोतरी है.
दिखने में, ये दोनों मोटरसाइकिलें अपने पेट्रोल-ओनली वर्ज़न से अलग दिखती हैं; इनमें काले रंग के साथ लाइम-येलो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. हीरो ने फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट्स में नया डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है.
बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- मिनी Countryman Cएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 17, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स