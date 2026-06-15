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हीरो स्प्लेंडर + और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल मॉडल पर मिल रही ₹4,000 की छूट

हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में लॉन्च हुई स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिलों पर ₹4,000 की छूट की घोषणा की है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 15, 2026

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हाइलाइट्स

  • स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत अब रु.78,710 है
  • एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत अब रु.68,792 है
  • ऑफ़र जुलाई 2026 तक मान्य है

भारत में E85-कम्पैटिबल स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल और एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद,हीरो मोटोकॉर्प ने दोनों मोटरसाइकिलों पर ₹4,000 की छूट की घोषणा की है. यह ऑफ़र जुलाई 2026 तक लागू रहेगा और इससे इन दोनों E85-कम्पैटिबल कम्यूटर बाइक्स की कीमतें क्रमशः ₹78,710 और ₹68,792 (दोनों एक्स-शोरूम) हो जाएंगी.

 

यह भी पढ़ें: हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल और HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल दिल्ली और महाराष्ट्र में हुई लॉन्च

मॉडललॉन्च कीमतडिस्काउंटकीमत जुलाई 2026 तक
हीरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूलरु.82,710रु.4,000रु.78,710
हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलरु.72,792रु.4,000रु.68,792

शुरुआत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लॉन्च की गई स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत ₹82,710 थी, जबकि एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत ₹72,792 (दोनों एक्स-शोरूम) थी.

 

कीमत कम होने के बाद, स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्यूल की कीमत स्टैंडर्ड E20-कम्पैटिबल स्प्लेंडर+ से सिर्फ़ ₹1,153 ज़्यादा है. वहीं, एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल अब एचएफ डीलक्स i3S कॉस्ट वैरिएंट से ₹1,650 सस्ती है.

hero splendor plus hf deluxe flex fuel e85 motorcycles launched in delhi and maharashtra carandbike 1

ये मोटरसाइकिलें जुलाई से दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों में बिक्री के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इन्हें धीरे-धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी पेश किया जाएगा.

 

E85 फ़्यूल (85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल) के साथ कम्पैटिबिलिटी के लिए, हीरो मोटोकॉर्प ने स्टैंडर्ड मोटरसाइकिलों की तुलना में 36 पार्ट्स में बदलाव किए हैं. इन अपडेट्स में ज़्यादा इथेनॉल वाले फ़्यूल को संभालने के लिए एक नया फ़्यूल पंप, एक नया सेकेंडरी फ़्यूल फ़िल्टर और एक रीकैलिब्रेटेड ECU शामिल है, जो टैंक में मौजूद इथेनॉल के मिश्रण के आधार पर फ़्यूल सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है.

hero splendor plus hf deluxe flex fuel e85 motorcycles launched in delhi and maharashtra carandbike 2

कंपनी का यह भी दावा है कि E85 पर चलने से पीक पावर में 7% की बढ़ोतरी और टॉर्क में 3% का सुधार हुआ है. इसमें वही जाना-पहचाना 97.2 cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में E85 फ्यूल पर चलने पर 8.4 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क बनाता है. स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में, यह लगभग 0.5 bhp और 0.3 Nm की बढ़ोतरी है.

hero splendor plus hf deluxe flex fuel e85 motorcycles launched in delhi and maharashtra carandbike 3

दिखने में, ये दोनों मोटरसाइकिलें अपने पेट्रोल-ओनली वर्ज़न से अलग दिखती हैं; इनमें काले रंग के साथ लाइम-येलो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. हीरो ने फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट्स में नया डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है.

 

बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

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