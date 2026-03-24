भारत में 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 24, 2026
हाइलाइट्स
- अल्ट्रावॉयलेट F77 एक परफॉर्मेंस-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है
- ओला बैटरी क्षमता, रेंज और फीचर्स के आधार पर रोडस्टर को तीन अलग-अलग वेरिएंट में पेश करती है
- मैटर एरा भारत में बिकने वाली एकमात्र इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसमें मैकेनिकल गियरबॉक्स दिया गया है
भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुआ है. किफायती कम्यूटर ईवी बाइक्स से शुरू हुआ यह सेगमेंट अब परफॉर्मेंस-फोकस्ड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्सबाइक्स, मिड-रेंज अर्बन मोटरसाइकिल्स और फीचर-रिच डेली कम्यूटर बाइक्स सहित विविध विकल्पों से भर गया है. अल्ट्रावॉयलेट और मैटर जैसे ब्रांड्स से लेकर रैप्टी और ओबेन जैसे नए नामों तक, खरीदारों के पास अब परफॉर्मेंस, रेंज या किफायती कीमत के आधार पर कई विकल्प मौजूद हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, हमने 2026 में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की एक सूची उनके प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स, रेंज और कीमत के साथ तैयार की है.
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ओला रोडस्टर – कीमत ₹79,999 से ₹1.90 लाख तक
ओला इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट्स, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर एक्स+ में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें पेश करती है, जिनमें वेरिएंट के अनुसार कई बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं. सबसे किफायती रोडस्टर एक्स 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट बैटरी पैक में उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम ताकत 7 किलोवाट है. इसकी IDC रेंज 252 किमी है, टॉप स्पीड 118 किमी प्रति घंटा है और यह 3.1 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इससे महंगा वेरिएंट रोडस्टर एक्स+ है, जो 4.5 किलोवाट और 9.1 किलोवाट के दो बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है और इसकी अधिकतम ताकत 11 किलोवाट है. यह वेरिएंट 500 किमी तक की IDC रेंज, 125 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड और 2.7 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार देने में सक्षम है. रोडस्टर में तीन राइड मोड भी मिलते हैं – इको, नॉर्मल, स्पोर्ट – साथ ही टीएफटी डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और हिल-होल्ड असिस्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.
अल्ट्रावॉयलेट F77 – कीमत ₹2.99 लाख से ₹3.99 लाख
अल्ट्रावॉयलेट F77 भारत में बिकने वाली सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में से एक है. यह दो मॉडलों में उपलब्ध है - मच 2 और सुपरस्ट्रीट. स्टैंडर्ड वर्जन में 7.1 kWh की बैटरी और रिकॉन वैरिएंट में 10.3 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 27 kW की अधिकतम ताकत पैदा करने वाले इंजन के साथ आती है. स्टैंडर्ड मॉडल की दावा की गई रेंज 211 किमी है, जबकि रिकॉन वेरिएंट की रेंज 323 किमी तक है. मोटरसाइकिल में तीन राइड मोड - ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक - के साथ-साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के कई स्तर भी दिए गए हैं. अपनी दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम सेगमेंट के साथ, F77 भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार के प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह बनाती है.
ओबेन रोर - कीमत ₹1 लाख से ₹1.50 लाख
बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता ओबेन इलेक्ट्रिक, रॉर नामक एक स्पोर्टी अर्बन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश करती है, जो तीन वेरिएंट में उपलब्ध है – रॉर, रॉर ईज़ी और रॉर ईज़ी सिग्मा. यह 2.6 किलोवाट, 3.4 किलोवाट और 4.4 किलोवाट के बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है. वैरिएंट के आधार पर, रॉर 175 किमी से 187 किमी तक की IDC रेंज देने में सक्षम है, जो इसे ₹1.50 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में उच्च-सेम्गेमेंट की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में से एक बनाती है. इसमें कई राइड मोड, फास्ट चार्जिंग क्षमता और शहरी उपयोग के लिए उपयुक्त हल्का स्ट्रीट-फोकस्ड डिज़ाइन भी मिलता है.
मैटर ऐरा – कीमत ₹1.81 लाख से ₹1.93 लाख तक
मैटर ऐरा एक अनूठी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है क्योंकि यह भारत में मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. इसमें 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी लगी है और यह लगभग 11.5 किलोवाट की अधिकतम ताकत पैदा करती है, जबकि दावा किया गया रेंज 172 किलोमीटर तक है. मोटरसाइकिल में तीन राइड मोड और लिक्विड-कूल्ड बैटरी सिस्टम भी है, जो इस सेगमेंट में अभी भी अनोखा है. इसे एक तकनीक-सेंट्रिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है जो गियर वाली मोटरसाइकिल का पारंपरिक राइडिंग अनुभव भी देती है.
रैप्टी HV T30 – कीमत ₹2.39 लाख
रैप्टी HV T30 उन ग्राहकों के लिए है जो आरामदायक और तेज़ गति वाली कम्यूटर बाइक चाहते हैं, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के फायदे भी चाहते हैं. इसमें हाई-वोल्टेज बैटरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और यह 22 kW से अधिक की पीक पावर और 70Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज लगभग 200 किमी है, जबकि वास्तविक रेंज लगभग 150 किमी होने की उम्मीद है. मोटरसाइकिल में तीन राइड मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और फास्ट चार्जिंग CCS2 की सुविधा है, साथ ही इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर चार्जिंग ग्रिड से भी कनेक्ट किया जा सकता है. मोटरसाइकिल दो वेरिएंट में उपलब्ध है: T30 और T30 स्पोर्ट. T30 स्पोर्ट वैरिएंट में स्पोर्टी डेकल्स और आकर्षक लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है.
अल्ट्रावॉयलेट एक्स-47 – कीमत ₹2.49 लाख से ₹3.49 लाख तक
X-47, अल्ट्रावॉयलेट की प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सीरीज़ में नई पेशकश है, जो टूरिंग और कम्यूटिंग दोनों का मिश्रण है. F77 के पावरट्रेन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, X-47 को और भी उन्नत बनाया गया है. तीन वेरिएंट - ओरिजिनल, ओरिजिनल+ और रिकॉन में उपलब्ध, X-47 में रडार तकनीक जैसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधाएं हैं जो ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाती हैं, ओवरटेक अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग और बहुत कुछ देती हैं. X-47 में डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड, रीजेन भी है और इसे फ्रंट और रियर डैश कैम से भी लैस किया जा सकता है.
रिवोल्ट मोटर्स – कीमत ₹1 लाख से ₹1.40 लाख तक
अगर आप किफायती और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तलाश में हैं, तो रिवोल्ट मोटर्स के पास चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. RV400 सबसे लोकप्रिय मॉडल है, लेकिन इसके अलावा RV1, RV1+, RV BlazeX और RV400 BRZ मॉडल भी उपलब्ध हैं. RV400 और RV400 BRZ मॉडल में 3.24 kWh की बैटरी, लगभग 150 किमी की रेंज, तीन राइड मोड और 115 किलोग्राम का कर्ब वेट है, जो इसे शहर में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है. वहीं, RV1, RV1+ और BlazeX जैसे नए मॉडल रोज़मर्रा के इस्तेमाल पर ज़्यादा केंद्रित हैं और कई बैटरी पैक विकल्पों और कम रखरखाव लागत वाले साइकिल पार्ट्स के साथ उपलब्ध हैं.
HOP इलेक्ट्रिक OXO – कीमत ₹1.34 लाख
HOP इलेक्ट्रिक OXO एक बजट-अनुकूल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो परफॉर्मेंस के बजाय व्यावहारिकता पर ध्यान केंद्रित करती है. इसमें 3.75 kWh की बैटरी लगी है और यह लगभग 5.2 kW की अधिकतम ताकत बनाती है. कंपनी का दावा है कि ECO मोड में इसकी वास्तविक रेंज 140 किमी है और इसकी अधिकतम गति 88 किमी प्रति घंटा है. मोटरसाइकिल में तीन राइड मोड, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है. HOP OXO रोजमर्रा के उपयोग को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह भारत में बिकने वाली सबसे किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों में से एक है.
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लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.55 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,152 - 76,437
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,742 - 69,235
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 66,382 - 68,485
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- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.1 लाख
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- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 80,494 - 86,025
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.37 लाख
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.62 - 1.71 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 89,000 - 1.05 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 - 1.34 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.45 लाख
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- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 80,214
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,678 - 80,721
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 76,941 - 78,324
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 - 1.86 लाख
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अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
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- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
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- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
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- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
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- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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