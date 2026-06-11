भारत में बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग हुई बंद, जानिए वजह
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जून 11, 2026
हाइलाइट्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग अभी रोक दी गई है
- पहली बुकिंग्स की डिलीवरी जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है
- अगली बुकिंग्स के बारे में जानकारी जुलाई के बाद मिलने की उम्मीद है
बीएमडब्ल्यू ने नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग कुछ समय के लिए रोक दी है. भारत में बनी GS को 23 अप्रैल, 2026 को लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च हुए अभी सिर्फ़ दो महीने ही हुए हैं. असल में, भारत में बीएमडब्ल्यू मोटरराड की लाइन-अप में सबसे छोटी GS की पहली खेप (लॉट) की डिलीवरी अभी शुरू भी नहीं हुई है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस देरी की वजह नहीं बताई है और F 450 GS की उपलब्धता के बारे में पूछे गए सवालों का भी कोई जवाब नहीं मिला है.
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बीएमडब्ल्यू मोटरराड डीलरशिप के सूत्रों ने कार एंड बाइक को कन्फर्म किया है कि जुलाई में डिलेवरी का पहला लॉट शुरू होने तक बुकिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. अगली बुकिंग विंडो के बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब जुलाई में F 450 GS के पहले लॉट की डिलेवरी शुरू हो जाएगी. तब भी, जो लोग अभी F 450 GS बुक करने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें नई बाइक बुक करने के लिए शायद कम से कम अक्टूबर या उसके बाद तक इंतज़ार करना पड़ सकता है.
F 450 GS की दूसरी खेप की डिलेवरी शुरू होने में अभी कुछ समय लग सकता है—शायद 2026 के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में. कार एंड बाइक को पाठकों और दर्शकों से F 450 GS की डिलीवरी की समय-सीमा के बारे में सवाल मिले हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू मोटरराड की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.
डिलीवरी में देरी के कई कारण हो सकते हैं. F 450 GS को TVS मोटर कंपनी भारत में दुनिया भर के लिए बनाती है. हो सकता है कि 450 GS की बहुत ज़्यादा मांग हो, या फिर पहले इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने पर ध्यान दिया जा रहा हो, जिसकी वजह से घरेलू डिलीवरी में देरी हो रही है. जो लोग BMW F 450 GS में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें आने वाले महीनों में स्थिति और साफ़ हो जाएगी। हमने F 450 GS का अच्छी तरह से रिव्यू किया है और कार एंड बाइक वेबसाइट पर पूरे रिव्यू में अपनी राय बताई है.
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अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
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- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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