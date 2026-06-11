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भारत में बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग हुई बंद, जानिए वजह

अगर आप BMW F 450 GS की बुकिंग विंडो चूक गए हैं या इसे खरीदने के बारे में सोच-विचार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार और लंबा हो सकता है। भारत में F 450 GS की बुकिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग अभी रोक दी गई है
  • पहली बुकिंग्स की डिलीवरी जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है
  • अगली बुकिंग्स के बारे में जानकारी जुलाई के बाद मिलने की उम्मीद है

बीएमडब्ल्यू ने नई बीएमडब्ल्यू F 450 GS की बुकिंग कुछ समय के लिए रोक दी है. भारत में बनी GS को 23 अप्रैल, 2026 को लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च हुए अभी सिर्फ़ दो महीने ही हुए हैं. असल में, भारत में बीएमडब्ल्यू मोटरराड की लाइन-अप में सबसे छोटी GS की पहली खेप (लॉट) की डिलीवरी अभी शुरू भी नहीं हुई है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस देरी की वजह नहीं बताई है और F 450 GS की उपलब्धता के बारे में पूछे गए सवालों का भी कोई जवाब नहीं मिला है.

 

यह भी पढ़ें: BMW मोटरराड के सीईओ ने नई R20 क्रूज़र के बारे में संकेत दिया

2026 BMW F 450 GS m54 jpg

बीएमडब्ल्यू मोटरराड डीलरशिप के सूत्रों ने कार एंड बाइक को कन्फर्म किया है कि जुलाई में डिलेवरी का पहला लॉट शुरू होने तक बुकिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. अगली बुकिंग विंडो के बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब जुलाई में F 450 GS के पहले लॉट की डिलेवरी शुरू हो जाएगी. तब भी, जो लोग अभी F 450 GS बुक करने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें नई बाइक बुक करने के लिए शायद कम से कम अक्टूबर या उसके बाद तक इंतज़ार करना पड़ सकता है.

2026 BMW F 450 GS m53 jpg

F 450 GS की दूसरी खेप की डिलेवरी शुरू होने में अभी कुछ समय लग सकता है—शायद 2026 के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में. कार एंड बाइक को पाठकों और दर्शकों से F 450 GS की डिलीवरी की समय-सीमा के बारे में सवाल मिले हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू मोटरराड की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

2026 BMW F 450 GS m38 jpg

डिलीवरी में देरी के कई कारण हो सकते हैं. F 450 GS को TVS मोटर कंपनी भारत में दुनिया भर के लिए बनाती है. हो सकता है कि 450 GS की बहुत ज़्यादा मांग हो, या फिर पहले इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने पर ध्यान दिया जा रहा हो, जिसकी वजह से घरेलू डिलीवरी में देरी हो रही है. जो लोग BMW F 450 GS में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें आने वाले महीनों में स्थिति और साफ़ हो जाएगी। हमने F 450 GS का अच्छी तरह से रिव्यू किया है और कार एंड बाइक वेबसाइट पर पूरे रिव्यू में अपनी राय बताई है.

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  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई वेन्यू,
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  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 1,04,045 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2016 होंडा सिटी,
    2016 होंडा सिटी
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    ₹ 9,183/माह emi
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    2025 होंडा एलेवटेई
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    2019 महिंद्रा एक्सयूवी300
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    2019 ह्युंडई वेन्यू
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