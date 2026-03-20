होंडा तापुकरा में तीसरी प्रोडक्शन प्लांट लगाने की बना रहा योजना, निर्माण क्षमता बढ़कर होगी 20 लाख यूनिट से अधिक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 20, 2026
हाइलाइट्स
- तीसरी प्रोडक्शन लाइन 2028 से चालू हो जाएगी
- तपुकारा प्लांट की निर्माण क्षमता 20 लाख यूनिट तक पहुंचने का लक्ष्य है
- नई लाइन से राजस्थान प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 6.70 लाख यूनिट हो जाएगी
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने राजस्थान के तापुकरा स्थित अपने दूसरे प्रोडक्शन प्लांट में तीसरी प्रोडक्शन लाइन लगाने की योजना की घोषणा की है. उम्मीद है कि यह नई लाइन 2028 तक चालू हो जाएगी और इससे प्रति वर्ष 6.70 लाख यूनिट निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे प्लांट की कुल क्षमता 20 लाख यूनिट से अधिक हो जाएगी.
तापुकरा प्लांट ने जुलाई 2011 में 6 लाख यूनिट की प्रारंभिक क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया, जिसे एक वर्ष के भीतर दोगुना करके 12 लाख यूनिट कर दिया गया. वर्तमान में, प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता 13 लाख यूनिट है, जिसके मार्च 2027 तक थोड़ा बढ़कर 13.4 लाख यूनिट होने की उम्मीद है.
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नए प्रोडक्शन लाइन को समर्थन देने के लिए, HMSI ने बताया कि वह मौजूदा प्लांट के निकट स्थित 74,000 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण के लिए रु.1,500 करोड़ का निवेश करेगी. इस आगामी लाइन में 125 सीसी और 160 सीसी दोनों ही स्कूटर और मोटरसाइकिलों को मिलकर निर्माण के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें मांग के अनुसार प्रोडक्शन में लचीलापन होगा. यह भी दावा किया गया है कि नई लाइन से लगभग 2,000 अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे.
इसके साथ-साथ, HMSI ने यह भी बताया कि वह अपने अन्य प्रोडक्शन प्लांट में क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है. सभी नियोजित विस्तार पूरे होने के बाद, भारत में होंडा की कुल वार्षिक निर्माण क्षमता 2028 तक वर्तमान 62.5 लाख यूनिट से बढ़कर लगभग 80 लाख यूनिट होने की उम्मीद है.
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