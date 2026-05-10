भारत में होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए जारी किया रिकॉल

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने 30 सितंबर, 2024 और 22 अगस्त, 2025 के बीच निर्मित सीबी1000 हॉर्नेट एसपी के लिए स्वैच्छिक रिकॉल की घोषणा की है.

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कंपनी के अनुसार, इस रिकॉल में मोटरसाइकिल में पाई गई दो तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया है. पहली समस्या ईंधन सप्लाई पाइप की रूटिंग से संबंधित है, जिसकी जांच यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकती है कि कुछ स्थितियों में यह ठीक से लगी रहे. दूसरी समस्या इंजन ऑयल की खपत के स्तर से संबंधित है, जिसके बारे में HMSI का कहना है कि कुछ इंजन पार्ट्स की खासियतों के कारण इसमें अलग आ सकती है.

रिकॉल अभियान के तहत, होंडा प्रभावित मोटरसाइकिलों का निरीक्षण करेगी और जहां आवश्यक होगा वहां सुधारात्मक उपाय करेगी. इसमें ईंधन पाइप की रूटिंग को ठीक करना और जरूरत पड़ने पर इंजन से संबंधित पुर्जों को बदलना शामिल है. यह निरीक्षण और मरम्मत भारत भर में होंडा के अधिकृत बिगविंग डीलरों पर निःशुल्क की जाएगी, चाहे मोटरसाइकिल वारंटी में हो या न हो.

होंडा का कहना है कि प्रभावित ग्राहकों से डीलरों द्वारा सीधे संपर्क किया जाएगा. इसके अलावा, ग्राहक होंडा की आधिकारिक वेबसाइट पर वाहन पहचान संख्या (VIN) दर्ज करके यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल रिकॉल अभियान के अंतर्गत आती है या नहीं.

होंडा ने मई 2025 में भारत में CB1000 हॉर्नेट SP लॉन्च की थी और इसकी मौजूदा कीमत रु.13.29 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह सुपर-नेकेड बाइक होंडा के वैश्विक पोर्टफोलियो में प्रमुख मॉडलों में से एक है और इसमें 1000 सीसी का इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 11,000 आरपीएम पर लगभग 155 बीएचपी की ताकत और 9,000 आरपीएम पर 107 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है. मोटरसाइकिल की अधिकतम गति 230 किमी प्रति घंटा है.