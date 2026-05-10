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डुकाटी पानिगाले V4 लैम्बॉर्गिनी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.25 करोड़

भारत को डुकाटी पानिगाले वी4 लेम्बॉर्गिनी की केवल एक यूनिट मिली है, जिसकी बुकिंग पहले ही हो चुकी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मई 10, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • विश्व स्तर पर 630 यूनिट बनी है
  • कार्बन-फाइबर बॉडी कंपोनेंट्स और फोर्ज्ड व्हील्स के साथ आती है
  • पानिगाले V4 S से 2 किलोग्राम हल्की है

डुकाटी पानिगाले वी4 लेम्बॉर्गिनी भारत में आ चुकी है, देश के लिए इसकी केवल एक यूनिट आवंटित की गई है, और स्वाभाविक रूप से, यह पहले ही बुक हो चुकी है. लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो से प्रेरित, यह विशेष एडिशन मोटरसाइकिल वी4 एस ट्रिम पर आधारित है और विश्व स्तर पर इसकी केवल 630 यूनिट ही उपलब्ध हैं.

Ducati Panigale V4 Lamborghini 4

स्टैंडर्ड पानिगाले वी4 एस की तुलना में, जिसकी कीमत रु.39 लाख (एक्स-शोरूम) है, लेम्बॉर्गिनी एडिशन में लेम्बॉर्गिनी की प्रमुख प्लग-इन हाइब्रिड सुपरकार से प्रेरित कई डिजाइन और सामग्री संबंधी अपग्रेड प्राप्त होते हैं.

 

इस मोटरसाइकिल को ग्रिगियो टेलेस्टो (ग्रे), नीरो नॉक्टिस (काला) और वर्डे स्कैंडल (हल्का हरा) रंगों में विशेष रूप से तैयार किया गया है. डुकाटी ने रेवुएल्टो की स्टाइलिंग और सतहों से प्रेरणा लेते हुए टेल सेक्शन और विंगलेट्स को भी बदल दिया है.

Ducati Panigale V4 Lamborghini 3

बॉडीवर्क का एक बड़ा हिस्सा कार्बन फाइबर से बना है, जिसमें हीट शील्ड, हील गार्ड और आगे-पीछे के मडगार्ड शामिल हैं. डुकाटी का कहना है कि कार्बन फाइबर की बुनाई लैम्बोर्गिनी की सुपरकारों में इस्तेमाल होने वाली फिनिश से मेल खाती है. फोर्ज्ड एल्युमिनियम के पहियों को भी रेवुएल्टो के रिम्स जैसा स्टाइल दिया गया है, जबकि सीट का डिज़ाइन सुपरकार के कैबिन से प्रेरित है.

Ducati Panigale V4 Lamborghini 2

पानिगाले V4 लेम्बॉर्गिनी में एडजस्टेबल फुटरेस्ट, ब्रेक और क्लच लीवर, और काउंटरवेट जैसे बिलेट एल्युमिनियम के पुर्जे भी लगे हैं. इसमें कार्बन-फाइबर एंड कैप्स के साथ एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट भी दिया गया है. एग्जॉस्ट अपग्रेड के साथ, मोटरसाइकिल 221 bhp की ताकत बनाती है, जबकि हल्के पदार्थों के व्यापक उपयोग से डुकाटी ने स्टैंडर्ड पानिगाले V4 S की तुलना में 2 किलोग्राम वजन कम कर दिया है.

 

630 यूनिट के निर्माण के अलावा, डुकाटी ने एक और भी अधिक विशिष्ट पानिगाले वी4 लेम्बॉर्गिनी स्पेशले क्लाइंट सीरीज भी बनाई, जिसकी केवल 63 यूनिट ही बनाई गईं और ये केवल लेम्बॉर्गिनी ग्राहकों के लिए आरक्षित थीं.

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