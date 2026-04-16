डुकाटी इंडिया 1 जून, 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में करेगी वृद्धि
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 16, 2026
हाइलाइट्स
डुकाटी इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 जून, 2026 से अपने पोर्टफोलियो में शामिल चुनिंदा मोटरसाइकिलों की कीमतों में वृद्धि करेगी. यह वृद्धि एक्स-शोरूम कीमतों पर लागू होगी और देश भर के सभी अधिकृत डीलरों पर इसे लागू किया जाएगा.
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हालांकि डुकाटी ने अभी तक कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में सटीक मॉडल या मात्रा का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह बदलाव कंपनी की विभिन्न मोटरसाइकिलों और वेरिएंट्स को प्रभावित करेगा. नई कीमतें उन सभी शहरों में लागू होंगी जहां डुकाटी का परिचालन है, जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं.
इस फैसले के बारे में बताते हुए डुकाटी इंडिया के एमडी बिपुल चंद्र ने कहा कि यह कदम बढ़ती परिचालन लागतों के जवाब में उठाया गया है. मुद्रास्फीति और बढ़ती वस्तुओं की कीमतों जैसे कारकों ने कीमतों में कमी को जरूरी बना दिया है, जबकि ब्रांड प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है.
कीमतों में संभावित वृद्धि के बावजूद, 2026 भारत में डुकाटी के लिए एक व्यस्त वर्ष साबित होने वाला है. कंपनी ने हाल ही में डुकाटी डेस्मो 450 MX के लॉन्च के साथ एक नए सेगमेंट में कदम रखा है, जो ब्रांड के लिए एक नई दिशा का संकेत है. वहीं, उत्साही लोगों और संग्रहकर्ताओं के लिए, भारत में विशेष डुकाटी पैनिगेल वी4 लेम्बॉर्गिनी का आगमन भी एक बड़ी उपलब्धि है.
और भी कई नए मॉडल आने वाले हैं. डुकाटी आगामी महीनों में कई नए मॉडल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें डुकाटी मॉन्स्टर V2, डुकाटी हाइपरमोटाड V2, डुकाटी डेजर्टएक्स V2 और अपडेटेड डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रैली शामिल हैं. इसके अलावा, डुकाटी पानिगाले V4 और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 के परफॉर्मेंस-फोकस्ड कोर्स एडिशन भी लॉन्च किए जाएंगे.
अंत में, सबसे महंगी कैटेगरी में, डुकाटी बेहद सीमित संख्या में अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव डुकाटी सुपरलेगेरा वी4 सेंटेनारियो लाएगी, हालांकि भारत के लिए आवंटित सभी यूनिट्स पहले ही प्री-बुक हो चुकी हैं.
अपने पोर्टफोलियो के अलावा, डुकाटी अपनी बिक्री उपरांत सर्विस को मजबूत करने पर भी काम कर रही है. ब्रांड ने हाल ही में गोवा और अहमदाबाद में केवल सर्विस वर्कशॉप स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बेहतर पहुंच और सहायता देना है. इन अधिकृत सेंटरों में प्रशिक्षित तकनीशियन मौजूद हैं और डीलरशिप स्तर की सर्विस उपलब्ध कराई जाती है.
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अपकमिंग कार्स
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 24, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बजाज Pulsar 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.65 - 1.9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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