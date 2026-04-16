डुकाटी इंडिया 1 जून, 2026 से चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में करेगी वृद्धि

डुकाटी इंडिया ने घोषणा की है कि वह 1 जून, 2026 से अपने पोर्टफोलियो में शामिल चुनिंदा मोटरसाइकिलों की कीमतों में वृद्धि करेगी. यह वृद्धि एक्स-शोरूम कीमतों पर लागू होगी और देश भर के सभी अधिकृत डीलरों पर इसे लागू किया जाएगा.

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हालांकि डुकाटी ने अभी तक कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में सटीक मॉडल या मात्रा का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह बदलाव कंपनी की विभिन्न मोटरसाइकिलों और वेरिएंट्स को प्रभावित करेगा. नई कीमतें उन सभी शहरों में लागू होंगी जहां डुकाटी का परिचालन है, जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं.

इस फैसले के बारे में बताते हुए डुकाटी इंडिया के एमडी बिपुल चंद्र ने कहा कि यह कदम बढ़ती परिचालन लागतों के जवाब में उठाया गया है. मुद्रास्फीति और बढ़ती वस्तुओं की कीमतों जैसे कारकों ने कीमतों में कमी को जरूरी बना दिया है, जबकि ब्रांड प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है.

कीमतों में संभावित वृद्धि के बावजूद, 2026 भारत में डुकाटी के लिए एक व्यस्त वर्ष साबित होने वाला है. कंपनी ने हाल ही में डुकाटी डेस्मो 450 MX के लॉन्च के साथ एक नए सेगमेंट में कदम रखा है, जो ब्रांड के लिए एक नई दिशा का संकेत है. वहीं, उत्साही लोगों और संग्रहकर्ताओं के लिए, भारत में विशेष डुकाटी पैनिगेल वी4 लेम्बॉर्गिनी का आगमन भी एक बड़ी उपलब्धि है.

और भी कई नए मॉडल आने वाले हैं. डुकाटी आगामी महीनों में कई नए मॉडल पेश करने की तैयारी में है, जिनमें डुकाटी मॉन्स्टर V2, डुकाटी हाइपरमोटाड V2, डुकाटी डेजर्टएक्स V2 और अपडेटेड डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रैली शामिल हैं. इसके अलावा, डुकाटी पानिगाले V4 और डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 के परफॉर्मेंस-फोकस्ड कोर्स एडिशन भी लॉन्च किए जाएंगे.

अंत में, सबसे महंगी कैटेगरी में, डुकाटी बेहद सीमित संख्या में अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव डुकाटी सुपरलेगेरा वी4 सेंटेनारियो लाएगी, हालांकि भारत के लिए आवंटित सभी यूनिट्स पहले ही प्री-बुक हो चुकी हैं.

अपने पोर्टफोलियो के अलावा, डुकाटी अपनी बिक्री उपरांत सर्विस को मजबूत करने पर भी काम कर रही है. ब्रांड ने हाल ही में गोवा और अहमदाबाद में केवल सर्विस वर्कशॉप स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बेहतर पहुंच और सहायता देना है. इन अधिकृत सेंटरों में प्रशिक्षित तकनीशियन मौजूद हैं और डीलरशिप स्तर की सर्विस उपलब्ध कराई जाती है.