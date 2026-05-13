लेम्बॉर्गिनी रेवुएल्टो NA63 ने हासिल की अनोखी और शानदार उपलब्धि, लेकिन सिर्फ अमेरिका के लिए

मानो या ना मानो, 2026 में लेम्बॉर्गिनी की 63वीं वर्षगांठ है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी. और इस अवसर को मनाने के लिए, इतालवी कंपनी रेवुएल्टो की 63 यूनिट्स बनाएगी, जिसे NA 63 के नाम से जाना जाता है - जहाँ NA का अर्थ है उत्तरी अमेरिका (क्योंकि यह उत्तरी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों पर केंद्रित है) और 63, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इस तथाकथित उपलब्धि का अनोखा उत्सव है.

रेवुएल्टो NA63 की खासियत इसके फ्रंट हुड पर चलने वाली डुअल रंग की पट्टी है, जो साइड स्कर्ट, फ्रंट स्प्लिटर प्रोफाइल और रियर डिफ्यूज़र विंग एलिमेंट्स पर भी इसी तरह के एक्सेंट से पूरित है. NA63 के लिए तीन रंग कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं: ग्रिगियो सर्जेट बॉडीवर्क के साथ ब्लू रॉयल और बियांको मोनोसेरस एक्सेंट; बियांको साइडरैलिस बॉडीवर्क के साथ हुड पर रोसो मार्स और ब्लू रॉयल डिटेल्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज के रंगों से मेल खाते हैं; ग्रिगियो अचेसो बॉडीवर्क के साथ नीरो नेमेसिस और अरेंसियो ज़ैंटो एक्सेंट मिलते हैं.

ब्लू मारिनस पेंट जॉब में, रोसो मट (लाल) और बियांको मोनोसेरस मैट (सफेद) के कॉम्बिनेशन में बनी फ्रंट स्ट्राइप्स संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज (लाल, सफेद और नीला) को श्रद्धांजलि देती हैं, जबकि डुअल स्ट्राइप का डिज़ाइन कनाडा के ध्वज (लाल और सफेद) की याद दिलाता है. रोसो मट के प्रभाव अन्य बाहरी डिटेल्स पर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्रंट स्प्लिटर प्रोफाइल, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र विंग दिये गए हैं.

रेवुएल्टो के NA63 वैरिएंट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं. इसमें नया V12 इंजन हाइब्रिड सिस्टम के साथ दिया गया है, जो रेजिंग बुल के इतिहास में पहली बार है. 1000 बीएचपी (और 808 एनएम) का टॉर्क मात्र 2.5 सेकंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार तक पहुंचा देती है और इसकी अधिकतम गति 350 किमी/घंटा है.