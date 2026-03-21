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2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को विदेशों में फीचर और हार्डवेयर अपडेट मिले

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 2026 के लिए ट्रायम्फ डेटोना 660 को अपडेट किया है, जिसमें बदलाव मुख्य रूप से फीचर्स, हैंडलिंग और स्टाइलिंग पर आधारित हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 21, 2026

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हाइलाइट्स

    ट्रायम्फ ने विदेशी बाजारों में डेटोना 660 के लिए एक हल्का लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव जारी किया है, जहां अब इस मोटरसाइकिल की कीमत 8,995 GBP (लगभग रु.11.11 लाख) है. कंपनी ने प्रदर्शन में बड़े सुधार करने के बजाय, कई छोटे बदलावों के माध्यम से पूरी स्वामित्व और राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है.

    Triumph Daytona 2026 carandbike edited 4

    2026 वैरिएंट के फ्रंट सस्पेंशन में अपडेट किया गया है. अब इस मोटरसाइकिल में 41 मिमी का शोवा सेपरेट-फंक्शन बिग-पिस्टन फोर्क लगा है, जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा है. इससे फ्रंट-एंड फीडबैक और मोटरसाइकिल की ओवरऑल हैंडलिंग में सुधार होना चाहिए, खासकर तेज रफ़्तार राइडिंग के दौरान. पीछे की तरफ, बाइक में पहले की तरह ही प्रीलोड-एडजस्टेबल शोवा मोनोशॉक लगा है.

     

    यह भी पढ़ें: कावासाकी निंजा H2 SXE पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट

     

    ट्रायम्फ ने 2026 मॉडल के साथ टायरों में भी बदलाव किया है. नई डेटोना 660 में अब स्टैंडर्ड तौर पर मेट्ज़ेलर स्पोर्टेक M9RR टायर लगे हैं, जो पहले दिए जाने वाले मिशेलिन पावर 6 टायरों की जगह लेते हैं. इस अपग्रेड से ग्रिप में सुधार होने और कॉर्नर पर बाइक को अधिक स्थिर महसूस होने की संभावना है.

    Triumph Daytona 2026 carandbike edited 3

    अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में से एक क्विकशिफ्टर का स्टैंडर्ड फीचर के रूप में शामिल होना है. पहले यह केवल एक वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध था, लेकिन अब यह स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा है. इससे डेटोना 660 उन राइडर्स के लिए और भी आकर्षक बन जाती है जो एक्सेसरीज पर अतिरिक्त खर्च किए बिना स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं.

     

    मैकेनिकल अपडेट के अलावा, ट्रायम्फ ने मोटरसाइकिल के विज़ुअल अपील को भी तीन नए रंग विकल्पों - सैफायर ब्लैक, एल्युमिनियम सिल्वर/सैफायर ब्लैक और कॉस्मिक येलो/सैफायर ब्लैक - के साथ ताज़ा कर दिया है. ये नए शेड्स मोटरसाइकिल को मौजूदा रंगों की तुलना में अधिक आकर्षक और प्रीमियम लुक देते हैं.

    Triumph Daytona 2026 carandbike edited 2

    उपरोक्त अपडेट के अलावा, परफॉर्मेंस के आंकड़े अपरिवर्तित हैं. डेटोना 660 में वही 660 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-थ्री इंजन लगा है जो 94 बीएचपी और 69 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिससे 2026 संस्करण एक उचित अपडेट के बजाय एक परिष्कृत अपडेट अधिक है.

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    • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
      2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
      Magna 1.2 Kappa VTVT | 78,237 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.2 लाख
      ₹ 7,167/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
      2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो
      ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 5.53 लाख
      ₹ 12,380/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2023 निसान मैग्नाइट,
      2023 निसान मैग्नाइट
      XE | 24,253 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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      ₹ 11,621/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
      2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो
      LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 4.03 लाख
      ₹ 9,021/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
      2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
      1.2 Sportz(O) | 55,230 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 3.75 लाख
      ₹ 8,399/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
      2022 स्कोडा स्लेविया
      Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 9.21 लाख
      ₹ 20,617/माह emi
      Spinny
    • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
      2018 मारुति सुजुकी बलेनो
      Alpha BS IV | 39,952 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 5.03 लाख
      ₹ 11,260/माह emi
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    • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी रिट्ज,
      2013 मारुति सुजुकी रिट्ज
      VXI | 56,583 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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      Spinny
    • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
      2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
      1.2 Asta Optional | 30,010 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
      Rs. 4.27 लाख
      ₹ 9,556/माह emi
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      2020 किया सेल्टोस
      GTX | 46,576 km | पेट्रोल | मैन्युअल
      Rs. 10.57 लाख
      ₹ 22,347/माह emi
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