2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को विदेशों में फीचर और हार्डवेयर अपडेट मिले

ट्रायम्फ ने विदेशी बाजारों में डेटोना 660 के लिए एक हल्का लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव जारी किया है, जहां अब इस मोटरसाइकिल की कीमत 8,995 GBP (लगभग रु.11.11 लाख) है. कंपनी ने प्रदर्शन में बड़े सुधार करने के बजाय, कई छोटे बदलावों के माध्यम से पूरी स्वामित्व और राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है.

2026 वैरिएंट के फ्रंट सस्पेंशन में अपडेट किया गया है. अब इस मोटरसाइकिल में 41 मिमी का शोवा सेपरेट-फंक्शन बिग-पिस्टन फोर्क लगा है, जिसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा है. इससे फ्रंट-एंड फीडबैक और मोटरसाइकिल की ओवरऑल हैंडलिंग में सुधार होना चाहिए, खासकर तेज रफ़्तार राइडिंग के दौरान. पीछे की तरफ, बाइक में पहले की तरह ही प्रीलोड-एडजस्टेबल शोवा मोनोशॉक लगा है.

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ट्रायम्फ ने 2026 मॉडल के साथ टायरों में भी बदलाव किया है. नई डेटोना 660 में अब स्टैंडर्ड तौर पर मेट्ज़ेलर स्पोर्टेक M9RR टायर लगे हैं, जो पहले दिए जाने वाले मिशेलिन पावर 6 टायरों की जगह लेते हैं. इस अपग्रेड से ग्रिप में सुधार होने और कॉर्नर पर बाइक को अधिक स्थिर महसूस होने की संभावना है.

अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में से एक क्विकशिफ्टर का स्टैंडर्ड फीचर के रूप में शामिल होना है. पहले यह केवल एक वैकल्पिक एक्सेसरी के रूप में उपलब्ध था, लेकिन अब यह स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लिस्ट का हिस्सा है. इससे डेटोना 660 उन राइडर्स के लिए और भी आकर्षक बन जाती है जो एक्सेसरीज पर अतिरिक्त खर्च किए बिना स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव चाहते हैं.

मैकेनिकल अपडेट के अलावा, ट्रायम्फ ने मोटरसाइकिल के विज़ुअल अपील को भी तीन नए रंग विकल्पों - सैफायर ब्लैक, एल्युमिनियम सिल्वर/सैफायर ब्लैक और कॉस्मिक येलो/सैफायर ब्लैक - के साथ ताज़ा कर दिया है. ये नए शेड्स मोटरसाइकिल को मौजूदा रंगों की तुलना में अधिक आकर्षक और प्रीमियम लुक देते हैं.

उपरोक्त अपडेट के अलावा, परफॉर्मेंस के आंकड़े अपरिवर्तित हैं. डेटोना 660 में वही 660 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-थ्री इंजन लगा है जो 94 बीएचपी और 69 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिससे 2026 संस्करण एक उचित अपडेट के बजाय एक परिष्कृत अपडेट अधिक है.