कावासाकी निंजा H2 SXE पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 17, 2026
हाइलाइट्स
- 2025 निंजा H2 SXE पर रु.2.50 लाख की छूट उपलब्ध है
- वर्तमान कीमत रु.33.78 लाख है
- यह ऑफर 31 मार्च, 2026 तक वैध है
कावासाकी इंडिया MY25 कावासाकी निंजा H2 SX SE पर रु.2.50 लाख की छूट दे रही है. यह ऑफर 31 मार्च, 2026 तक वैध है, जिससे प्रभावी (एक्स-शोरूम) कीमत पहले के रु.36.28 लाख से घटकर रु.33.78 लाख हो जाएगी.
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निंजा H2 SX SE, कावासाकी की प्रमुख स्पोर्ट-टूरर मोटरसाइकिल है, जो H2 हाइपरस्पोर्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इस मोटरसाइकिल में 998 सीसी का लिक्विड-कूल्ड, सुपरचार्ज्ड इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो 207 बीएचपी की शक्ति और 137 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडर एड्स के मामले में, H2 SX SE रडार-आधारित सिस्टम जैसे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन से लैस है. अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स में ऑटो हेडलाइट्स, 6.5-इंच TFT डिस्प्ले, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल हैं.
इस ऑफर के साथ-साथ, कावासाकी इंडिया महीने के अंत तक अपने अन्य मॉडलों पर भी छूट दे रही है. इनमें MY24 निंजा 300 (रु.28,000 की छूट), MY25 निंजा 650 (रु.22,000 की छूट) और निंजा ZX-10R (रु.2.89 लाख की छूट) शामिल हैं.
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अपकमिंग बाइक्स
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- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
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- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
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